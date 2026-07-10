Τραμπ: Έχει αφήσει «οδηγίες» σε περίπτωση δολοφονίας του από το Ιράν – «Βομβαρδίστε τους σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στην New York Post ότι έχει αφήσει σαφείς οδηγίες σε περίπτωση που το Ιράν καταφέρει να υλοποιήσει τα σχέδιά του για τη δολοφονία του. Όπως λέει «αν γίνει κάτι τέτοιο θα πληρώσουν ακριβά».

«Βρίσκομαι στη λίστα τους εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε… Το μόνο που έχω κάνει είναι να δώσω οδηγίες που λένε “αν συμβεί οτιδήποτε, να τους βομβαρδίσουν κυριολεκτικά σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ”».

«Με θέλουν νεκρό εδώ και χρόνια»

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα για ένα ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν υπάρχει νέο σχέδιο από το Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη τον θέλει νεκρό εδώ και χρόνια.

«Είμαι ο νούμερο 1 [στη λίστα θανάτου του Ιράν] εδώ και πολύ καιρό, και έτσι είναι η ζωή. Ελπίζω να σας λείψω» είχε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.