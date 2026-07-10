ΑΤ Ομόνοιας: Ελεύθεροι οι δύο αστυνομικοί που κρίθηκαν ένοχοι για τον βιασμό της 19χρονης – Ποινές 4 και 4,5 χρόνια με αναστολή

Σε ποινές 4 ετών και 5 μηνών και 4 ετών, αντίστοιχα καταδικάστηκαν από το δικαστήριο στην Αθήνα οι δύο αστυνομικοί του ΑΤ Ομονοίας για τον βιασμό 19χρονης κοπέλας το 2022.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε και για παράνομη καταγραφή.

Το δικαστήριο αναγνώρισε και στους δύο το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Αμφότεροι παραμένουν εκτός φυλακής, καθώς η ποινή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Το δικαστήριο το πρωί κήρυξε ενόχους τους δύο από τους τρεις αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που βρέθηκαν στο εδώλιο μετά από την καταγγελία 19χρονης, κρίνοντας αθώο τον επικεφαλής τους που ήταν κατηγορούμενος για συνέργεια σε βιασμό

Οι δικαστές μετέτρεψαν την κατηγορία των δύο, που αφορούσε ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν αντίθετη με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας ο οποίος ζήτησε την απαλλαγή των κατηγορούμενων λόγω αμφιβολιών, θεωρώντας ότι δεν προέκυψε ασφαλές συμπέρασμα “για την μη συναίνεση της καταγγέλλουσας” στην συνεύρεση με τους δύο αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τις απολογίες τους οι δυο πρώτοι κατηγορούμενοι είχαν αρνηθεί το αδίκημα του βιασμού και έκαναν λόγο για συναινετική σεξουαλική πράξη με την νεαρή γυναίκα, για «λάθος» και για «επιπολαιότητα» για την οποία μετάνιωσαν, όπως ισχυρίστηκαν, την ίδια ημέρα.

Ο τρίτος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι οι δυο υφιστάμενοί του θα προχωρούσαν σε τέτοιες πράξεις και δη μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα και πως αν το γνώριζε- όπως κατηγορείται- όχι μόνο δεν θα το επέτρεπε αλλά θα τους είχε συλλάβει κιόλας.