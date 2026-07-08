ΑΤ Ομόνοιας: Απαλλαγή των αστυνομικών που κατηγορούνται για τον βιασμό της 19χρονης, ζήτησε ο εισαγγελέας

Την απαλλαγή, λόγω αμφιβολιών, των τριών αστυνομικών που δικάζονται για την υπόθεση της 19χρονης στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας εισηγήθηκε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν αρκούν για να στηρίξουν καταδικαστική κρίση για την κατηγορία του ομαδικού βιασμού.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, εξαίρεση αποτέλεσε η κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, για την οποία ζήτησε την ενοχή ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος φέρεται να βιντεοσκοπούσε τις επίμαχες πράξεις.

«Αποδείχθηκε η σεξουαλική πράξη, όχι όμως ότι αυτή έγινε χωρίς συναίνεση», ήταν το βασικό συμπέρασμα της αγόρευσης του εισαγγελέα, ο οποίος υποστήριξε ότι οι καταθέσεις της καταγγέλλουσας περιείχαν αντιφάσεις και ανακολουθίες, που, κατά την κρίση του, δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η μεταβολή της βούλησης της 19χρονης μετά το περιστατικό δεν αρκεί για να ανατρέψει τη συναίνεση, εφόσον αυτή είχε δοθεί κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης.

Οι αναφορές στην καταγγέλλουσα και η ένταση

Ο εισαγγελέας, αναφερόμενος στη συμπεριφορά της καταγγέλλουσας, σημείωσε ότι δεν προέκυψε να εξέφρασε άρνηση ή να επιχείρησε να απομακρυνθεί, παρότι -όπως είπε- βρέθηκε μόνη της στον χώρο και η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι θα μπορούσε να ζητήσει βοήθεια από το γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν σε μικρή απόσταση, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η εικόνα που προέκυψε από τη διαδικασία δεν συνάδει με εκείνη θύματος βιασμού.

Οι εν λόγω αναφορές του εισαγγελέα προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην αίθουσα, με τον ίδιο να επισημαίνει ότι η αποστολή του δικαστηρίου δεν είναι να αξιολογήσει το ήθος των κατηγορουμένων, αλλά να εξετάσει αν υπάρχει πλήρης απόδειξη για τις αποδιδόμενες πράξεις.

Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, υπογραμμίζοντας ότι εξέθεσαν την Ελληνική Αστυνομία και υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα.

«Και συναινετικές να ήταν οι επαφές, όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας», ανέφερε, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η ηθική απαξία των πράξεών τους δεν αρκεί για να θεμελιώσει ποινική ευθύνη.

Η καταγγελία της 19χρονης

Σύμφωνα με τα όσα έχει καταγγείλει η 19χρονη, όλα συνέβησαν το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με την ίδια, είχε ζητήσει βοήθεια από αστυνομικούς που περιπολούσαν στο Θησείο για πρόβλημα που είχε προκύψει στην εργασία της και εκείνοι της πρότειναν να μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας, προκειμένου να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας. Κατά την καταγγελία της, όταν έφτασαν στο τμήμα, δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια, όπου τη βίασαν, ενώ ο ένας κατέγραφε το περιστατικό με κάμερα.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τον ομαδικό βιασμό παραδέχτηκαν στις απολογίες τους ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή μέσα στο αστυνομικό τμήμα, υποστήριξαν όμως ότι έγινε με τη συναίνεση της 19χρονης. Ο τρίτος κατηγορείται για συνέργεια, ενώ ένας από τους δύο αντιμετωπίζει επιπλέον την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.