Η Βαρένα της λίμνης Κόμο λέει «όχι» στους άξεστους τουρίστες – Πρόστιμα σε όσους περιφέρονται χωρίς μπλούζα ή με μαγιό

Η Βαρένα στη λίμνη Κόμο επέβαλε πρόστιμα έως 200 ευρώ σε τουρίστες που κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή με μαγιό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον μαζικό τουρισμό και να διατηρήσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης περιορισμούς στο μέγεθος των τουριστικών ομάδων και απαγόρευση χρήσης μεγαφώνων, μέτρα που έχουν υιοθετηθεί και από άλλες ιταλικές πόλεις λόγω του υπερτουρισμού.

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Βαρένα
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα χωριό δίπλα στη λίμνη Κόμο επέβαλε πρόστιμα έως και 200 ​​ευρώ σε άτομα που περιφέρονται χωρίς μπλούζα ή με μαγιό, σε μια προσπάθεια να καταστείλει τους άξεστους τουρίστες.
  • Οι αρχές της Βαρένα θεσπίζουν νέους κανόνες για τη διατήρηση της εμφάνισης του χωριού και την εξασφάλιση ηρεμίας, περιορίζοντας επίσης τις τουριστικές ομάδες σε 25 άτομα και απαγορεύοντας τα μεγάφωνα.
  • Ο δήμαρχος της Βαρένα τόνισε ότι «η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιαστεί στον βωμό του μαζικού τουρισμού», ενώ παρόμοια μέτρα εφαρμόζονται και σε άλλες ιταλικές πόλεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα χωριό δίπλα στη λίμνη Κόμο στην Ιταλία επέβαλε πρόστιμα έως και 200 ​​ευρώ σε άτομα που περιφέρονται χωρίς μπλούζα με γυμνό στήθος ή με μαγιό, στην τελευταία προσπάθεια του ιταλικού τουριστικού προορισμού να καταστείλει τους άξεστους τουρίστες.

Η Βαρένα δέχεται πιέσεις από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και έτσι οι αρχές αναγκάστηκαν να θεσπίσουν νέους κανόνες που αποσκοπούν στη διατήρηση της εμφάνισης του χωριού και στην εξασφάλιση ηρεμίας και γαλήνης για τον πληθυσμό του, ο οποίος ανέρχεται σε περίπου 650 κατοίκους.

Απαγορεύεται πλέον η περιπλάνηση στο χωριό χωρίς πουκάμισο ή με μαγιό – ρούχα που προορίζονται αυστηρά για παραλίες δίπλα στη λίμνη ή εκδρομές με σκάφος στο Κόμο. Όσοι δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα μεταξύ 50 και 200 ​​ευρώ.

Επιπλέον, οι τουριστικές ομάδες έχουν περιοριστεί σε όχι περισσότερα από 25 άτομα και δεν πρέπει να κατακλύζουν τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια της Βαρένα, ενώ στους ξεναγούς έχει απαγορευτεί η χρήση μεγαφώνων.

«Η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιαστεί στον βωμό του μαζικού τουρισμού»

«Η Βαρένα είναι ένα υπέροχο χωριό και είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο», δήλωσε ο Μάουρο Μαντσόνι, δήμαρχος της Βαρένα. «Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιαστεί στον βωμό του μαζικού τουρισμού».

Οι κανόνες ισχύουν εδώ και μερικές ημέρες και φαίνεται ότι έχουν υιοθετηθεί ευρέως από όσους ζουν στη Βαρένα, ειδικά ο ενδυματολογικός κώδικας.

«Στην παραλία, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς και πηγαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να ντύνεσαι ευπρεπώς», δήλωσε ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στο TGCom24 του Mediaset.

Ένας άλλος ιδιοκτήτης καταστήματος είπε: «Ήταν καιρός. Είναι ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του».

Πολλές πόλεις και κωμοπόλεις σε όλη την Ιταλία έχουν επιβάλει παρόμοια μέτρα καθώς διαχειρίζονται τον υπερβολικό τουρισμό.

Το 2022, ο τότε δήμαρχος του Σορέντο περιέγραψε το περπάτημα με μαγιό και γυμνό στήθος ως «διαδεδομένη άσεμνη συμπεριφορά» που αμαύρωνε την εικόνα της πόλης και επέβαλε υψηλά πρόστιμα. Στην πολυτελή παραθαλάσσια πόλη Πορτοφίνο της Λιγουρίας, οι selfies απαγορεύτηκαν το 2023 και ορισμένες περιοχές χαρακτηρίστηκαν ως «ζώνες απαγόρευσης αναμονής» για να αποτρέψουν τους τουρίστες από το να περιφέρονται για πολύ ώρα σε ένα σημείο.

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