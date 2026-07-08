Ημαθία: Προσωπικές διαφορές «βλέπουν» οι αρχές πίσω από τη φονική συμπλοκή – Βίντεο από το άγριο επεισόδιο στη μέση του δρόμου

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Προσωπικές διαφορές, πιθανώς οικονομικής φύσης, εκτιμούν οι αρχές ότι βρίσκονται πίσω από την φονική συμπλοκή με έναν νεκρό και έναν τραυματία, χθες, στην περιοχή Κουλούρα στην Ημαθία.

Η συμπλοκή έγινε μέρα μεσημέρι, στη μέση του δρόμου, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων περαστικών. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 47χρονος βρισκόταν έξω από ένα περίπτερο, όταν οι δύο Ρομά, ηλικίας 32 και 62 ετών, πέρασαν από το σημείο και άρχισαν να τον κυνηγούν.

Ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των τριών και κάποια στιγμή ο πρώτος έβγαλε μαχαίρι με αποτέλεσμα να τραυματίσει και τους δύο. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους δύο τραυματίες. Δυστυχώς, ο 32χρονος υπέκυψε στα τραύματά του κατά την διακομιδή του στο νοσοκομείο της Βέροιας.

Ο δεύτερος τραυματίας, ηλικίας 62 ετών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης και, σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν οι τρεις εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν τυχαία στο σημείο ή εάν είχαν κάποιο ραντεβού.

Ο 47χρονος δράστης συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, ενώ οι έρευνες των Αρχών για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το έγκλημα.

Η στιγμή της φονικής συμπλοκής

Η στιγμή της άγριας συμπλοκής στην Κουλούρα έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα που παρουσίασε το MEGA, το επεισόδιο σημειώθηκε στη μέση του δρόμου πίσω από ένα αυτοκίνητο που έχει ακινητοποιηθεί.

Δείτε το βίντεο: