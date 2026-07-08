Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή με δύο ανήλικους τραυματίες – Τους επιτέθηκαν με ρόπαλα

Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν σε αιματηρή συμπλοκή που συνέβη μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7/7) στη Λάρισα, επί της οδού Αιόλου, δεχόμενοι επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Οι ανήλικοι διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας διερευνά την υπόθεση.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ, ΕΚΑΒ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ανήλικοι τραυματίες είναι ο απολογισμός συμπλοκής που συνέβη μετά τα μεσάνυχτα στη Λάρισα.
  • Το επεισόδιο έλαβε χώρα επί της οδού Αιόλου, όπου οι δύο ανήλικοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων που κρατούσαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα.
  • Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αστυνομικοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο ανήλικοι τραυματίες είναι ο απολογισμός συμπλοκής που συνέβη μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7/7) στη Λάρισα.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα επί της οδού Αιόλου, κοντά στο πάρκο, όπου οι δύο ανήλικοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων. Όπως καταγγέλλουν τα δύο θύματα, οι δράστες κρατούσαν ρόπαλα, αιχμηρά αντικείμενα κ.α.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους δύο ανήλικους να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Την έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή, διερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

 

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