Λάρισα: Αιματηρή συμπλοκή με δύο ανήλικους τραυματίες – Τους επιτέθηκαν με ρόπαλα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δύο ανήλικοι τραυματίες είναι ο απολογισμός συμπλοκής που συνέβη μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (7/7) στη Λάρισα.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα επί της οδού Αιόλου, κοντά στο πάρκο, όπου οι δύο ανήλικοι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων. Όπως καταγγέλλουν τα δύο θύματα, οι δράστες κρατούσαν ρόπαλα, αιχμηρά αντικείμενα κ.α.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με τους δύο ανήλικους να διακομίζονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Την έρευνα για την εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η συμπλοκή, διερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.