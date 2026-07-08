Αρχαία Σπάρτη: Νέα μελέτη δείχνει ότι τα «νόθα παιδιά» είχαν κομβικό ρόλο στην κοινωνία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Για αιώνες, ο μύθος της Σπάρτης τρεφόταν από την εικόνα μιας απόλυτα ομοιογενούς πολεμικής μηχανής.

Κι όμως, η επιβίωση αυτής της στρατιωτικής υπερδύναμης δεν βασίστηκε μόνο στους γνήσιους πολίτες της, αλλά και σε εκείνους που η ιστορία άφησε για καιρό στο περιθώριο.

Μέσα από τα θολά νερά της κοινωνικής ιεραρχίας, τα παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου αποδεικνύεται ότι δεν ήταν κατάλοιπα του συστήματος, αλλά οι αφανείς στυλοβάτες του.

Μελέτη αποκαλύπτει ότι η άκαμπτη σπαρτιατική κοινωνία διέθετε ευέλικτους μηχανισμούς για την ενσωμάτωση των εξώγαμων παιδιών, διατηρώντας έτσι τη στρατιωτική της ισχύ για αιώνες

Η εικόνα της Σπάρτης που έχει φτάσει στις μέρες μας είναι αυτή μιας κλειστής, στρατιωτικοποιημένης και εξαιρετικά άκαμπτης κοινωνίας, όπου δικαιώματα είχαν μόνο οι γνήσιοι πολίτες —οι λεγόμενοι «όμοιοι»— και όπου κάθε παρέκκλιση από τον κανόνα τιμωρούνταν αμείλικτα.

Από το περιθώριο στο προσκήνιο: Ο δομικός ρόλος των νόθων παιδιών

Ωστόσο, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα από το Εθνικό Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο του Χαρκόβου στην Ουκρανία έρχεται να καταρρίψει ένα μέρος αυτής της παραδοσιακής αφήγησης.

Ο ιστορικός S. V. Miroshnichenko ανέλυσε διεξοδικά το καθεστώς των νόθων παιδιών στην αρχαία Σπάρτη και συμπεραίνει ότι δεν αποτελούσαν μια περιθωριακή ομάδα, αλλά διαδραμάτιζαν δομικό ρόλο στην κοινωνική και στρατιωτική οργάνωση της πόλης.

Η μελέτη εξετάζει τις αρχαίες πηγές και τη σύγχρονη ιστοριογραφία για να ιχνηλατήσει την εξέλιξη δύο ελάχιστα γνωστών κοινωνικών κατηγοριών:

Των παρθενιών και των μοθάκων.

Και οι δύο ομάδες περιλάμβαναν παιδιά που γεννήθηκαν εκτός επίσημου γάμου, όμως η αντιμετώπισή τους από το σπαρτιατικό κράτος διέφερε ριζικά ανάλογα με τις ιστορικές συγκυρίες, αποκαλύπτοντας μια προσαρμοστικότητα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα της στατικότητας που συνήθως συνοδεύει την πόλη του Ευρώτα.

Ο Μύθος της Σπαρτιατικής Ακαμψίας

Για αιώνες, η Σπάρτη παρουσιάζεται ως το πρότυπο μιας συντηρητικής σταθερότητας.

Οι νόμοι που αποδίδονται στον ημι-μυθικό Λυκούργο υποτίθεται ότι «πάγωσαν» την κοινωνική δομή γύρω από έναν πυρήνα πολεμιστών-πολιτών, οι οποίοι ζούσαν υπό συνθήκες ισότητας, μοιράζονταν κοινά γεύματα (συσσίτια) και αφιέρωναν τη ζωή τους αποκλειστικά στον πόλεμο.

Η «κοινότητα των ομοίων» συντηρούνταν από την εκμετάλλευση του υποδουλωμένου πληθυσμού —των ειλώτων— και από τον αυστηρό έλεγχο των γεννήσεων και της εκπαίδευσης.

Η πραγματικότητα όμως, σύμφωνα με τη μελέτη, ήταν πολύ πιο περίπλοκη.

Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι ο ίδιος ο Λυκούργος όχι μόνο κοινωνικοποίησε την ιδιοκτησία της γης, αλλά κατέστησε «ανοιχτές» και τις συζυγικές σχέσεις.

Οι Σπαρτιάτισσες απολάμβαναν ασυνήθιστη ελευθερία για τα ελληνικά δεδομένα:

Γυμνάζονταν, μπορούσαν να κατέχουν γη και, κυρίως, η βασική τους λειτουργία ήταν να γεννούν υγιή παιδιά για να επανδρώνουν τις τάξεις του στρατού.

Αυτό που είχε σημασία δεν ήταν τόσο ο νόμιμος γάμος, όσο η ικανότητα αναπαραγωγής μελλοντικών πολεμιστών.

Η πραγματιστική αυτή νοοτροπία δημιούργησε ένα γόνιμο περιβάλλον όπου οι γεννήσεις εκτός γάμου δεν στιγματίζονταν, εφόσον εξυπηρετούσαν το συλλογικό συμφέρον.

Οι Παρθενίαι: Η σύγκρουση που οδήγησε στην ίδρυση του Τάραντα

Η πρώτη μεγάλη κατηγορία που αναλύεται είναι αυτή των παρθενιών, των οποίων η προέλευση χρονολογείται από τον Πρώτο Μεσσηνιακό Πόλεμο — μια σύγκρουση που έφερε αντιμέτωπη τη Σπάρτη με τη γειτονική Μεσσηνία στα τέλη του 8ου αιώνα π.Χ. και διήρκεσε περίπου είκοσι χρόνια.

Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς πολιορκίας, οι Σπαρτιάτες πολεμιστές είχαν ορκιστεί να μην επιστρέψουν στην πατρίδα τους πριν από τη νίκη. Όμως, μετά από μια δεκαετία, οι Σπαρτιάτισσες, ανησυχώντας για τη δημογραφική συνέχεια, απαίτησαν την παρουσία νεαρών ανδρών που δεν δεσμεύονταν από αυτόν τον όρκο.

Από τις ενώσεις αυτών των στρατιωτών με ανύπανδρες γυναίκες γεννήθηκαν παιδιά που ονομάστηκαν παρθενίαι, κυριολεκτικά «αυτοί που γεννήθηκαν από παρθένες».

Ωστόσο, με τη λήξη του πολέμου και τη διανομή των μεσσηνιακών γαιών, αυτά τα νόθα παιδιά αποκλείστηκαν από την κατανομή των κλήρων (κλήροι).

Η δικαστική απόφαση τους στερούσε την πρόσβαση στην ιδιοκτησία, γεγονός που σήμαινε την απώλεια κάθε πιθανότητας να αποκτήσουν πλήρη δικαιώματα πολίτη.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Έφορο —τον οποίο επικαλείται ο Στράβων— οι παρθενίαι προσπάθησαν τότε να συνωμοτήσουν με τους είλωτες και τους επενάκτας για να αλλάξουν την κατάστασή τους.

Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και, ως τιμωρία, στάλθηκαν να ιδρύσουν μια αποικία στη νότια Ιταλία: τον Τάραντα, ο οποίος ιδρύθηκε γύρω στο 706 π.Χ.

Άλλες πηγές, όπως ο ιστορικός Αντίοχος ο Συρακούσιος, προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή:

Οι παρθενίαι ήταν παιδιά εκείνων των πολιτών που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον πόλεμο και υποβιβάστηκαν στην κατάσταση των ειλώτων. Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα υπογραμμίζει ότι η σύγκρουση με τους παρθενίαι σηματοδότησε ένα σημείο καμπής:

Η Σπάρτη έπαψε να είναι μια ανοιχτή κοινωνία και παγιώθηκε ως μια κλειστή ολιγαρχία.

Η αναγκαστική μετανάστευση αυτής της ομάδας σηματοδότησε το τέλος της κοινωνικής ανέλιξης και τον θρίαμβο του εταιρικού μοντέλου των «ομοίων».

Οι Μόθακες: Ένας μηχανισμός για την αναπλήρωση των πολιτών

Αν οι παρθενίαι αντιπροσωπεύουν τον αποκλεισμό, οι μόθακες συμβολίζουν τη μερική ενσωμάτωση.

Ο όρος «μόθακες» εμφανίζεται για πρώτη φορά σε πηγές του 3ου αιώνα π.Χ., αν και το φαινόμενο φαίνεται να χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ.

Αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα που περιλάμβανε παιδιά ξένων και ειλώτων και, κατά πάσα πιθανότητα, νόθα παιδιά Σπαρτιατών από μητέρες που δεν είχαν την ιδιότητα του πολίτη.

Η έρευνα περιγράφει τους μόθακες ως ένα είδος κοινωνικού «αναχώματος» ανάμεσα στους πλήρεις πολίτες και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Μεγαλώνοντας δίπλα στα παιδιά των Σπαρτιατών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (αγωγή), μοιράζονταν μαζί τους τη στρατιωτική εκπαίδευση και τις αξίες του πολεμιστή.

Ωστόσο, η απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων πολίτη απαιτούσε κάτι περισσότερο από την εκπαίδευση: ήταν απαραίτητη η κατοχή ενός κλήρου γης (κλήρος), γεγονός που στην πράξη περιόριζε την πρόσβαση για τους περισσότερους από αυτούς.

Όσοι αποτύγχαναν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο παρέμεναν σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, στους υπομείονες ή «κατώτερους».

Η μελέτη όμως υπογραμμίζει ότι οι μόθακες νόθης προέλευσης είχαν μια επιπλέον διέξοδο: την επίσημη υιοθεσία.

Ο Σπαρτιάτης πατέρας μπορούσε να νομιμοποιήσει τον εξώγαμο γιο του μέσω μιας δημόσιας διαδικασίας, υπό την επίβλεψη των βασιλέων, η οποία παραχωρούσε στον υιοθετημένο κληρονομικά δικαιώματα και, μαζί με αυτά, πρόσβαση σε έναν κλήρο γης.

Η πρακτική εντάθηκε μετά την έγκριση, στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., της ρήτρας (ή του νόμου) του Επιτάδεους, η οποία επέτρεπε την πώληση της γης και, ως εκ τούτου, διευκόλυνε τη μεταβίβαση κλήρων σε παιδιά που δεν είχαν γεννηθεί εντός γάμου.

Η υιοθεσία πραγματοποιούνταν δημόσια, παρουσία των βασιλέων, οι οποίοι έπρεπε να διασφαλίσουν τη νομιμότητα αυτής της νομικής πράξης, σημειώνει το άρθρο.

Με αυτόν τον τρόπο, το σπαρτιατικό σύστημα επέδειξε σημαντική ευελιξία στην ενσωμάτωση νέων μελών, όποτε το απαιτούσαν οι δημογραφικές ή στρατιωτικές ανάγκες.

Δύο διάσημα παραδείγματα: Ο Γύλιππος και ο Λύσανδρος

Η μελέτη αναφέρει δύο ιστορικές περιπτώσεις που εφιστούν την προσοχή στον ρόλο που μπορούσαν να διαδραματίσουν οι μόθακες:

Τον στρατηγό Γύλιππο και τον ναύαρχο Λύσανδρο.

Ο Γύλιππος, ο οποίος ηγήθηκε της άμυνας των Συρακουσών εναντίον των Αθηναίων κατά τη διάρκεια της Σικελικής Εκστρατείας (415–413 π.Χ.), ήταν μόθαξ στην καταγωγή.

Το περιφερειακό του καθεστώς, αντί να αποτελέσει εμπόδιο, του εξασφάλισε μεγαλύτερη τακτική ελευθερία ώστε να δράσει έξω από τα άκαμπτα σπαρτιατικά πρότυπα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη.

Ο Λύσανδρος, από την πλευρά του, υπήρξε ένας από τους πιο διάσημους διοικητές της Σπάρτης, ο αρχιτέκτονας της τελικής ήττας της Αθήνας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Η νόθη καταγωγή του και η σύνδεσή του με τον κύκλο των μοθάκων τροφοδότησαν τις πολιτικές του φιλοδοξίες και την επιθυμία του για συγκέντρωση εξουσίας, αμφισβητώντας τις εξισωτικές παραδόσεις της πόλης του.

Και οι δύο περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι η κοινωνική ανέλιξη, αν και περιορισμένη, υπήρχε και μπορούσε να αναδείξει ηγετικές προσωπικότητες πρώτης γραμμής.

Το σημείο καμπής: Οι μεταρρυθμίσεις του Νάβιδος

Η μελέτη αφιερώνει ένα ειδικό κεφάλαιο στην ελληνιστική περίοδο, όταν η Σπάρτη αντιμετώπισε μια σοβαρή δημογραφική κρίση.

Ο αριθμός των πλήρων πολιτών είχε μειωθεί δραματικά και το παραδοσιακό σύστημα κινδύνευε με κατάρρευση.

Ήταν τότε που ο τύραννος Νάβις (ο οποίος κυβέρνησε μεταξύ 201 και 192 π.Χ.) πραγματοποίησε τις πιο ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στη σπαρτιατική ιστορία.

Σύμφωνα με τον ιστορικό Πολύβιο, ο Νάβις παραχώρησε δικαιώματα πολίτη σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού που προηγουμένως αποκλείονταν, συμπεριλαμβανομένων των απογόνων εξώγαμων ενώσεων και άλλων μειονεκτουσών ομάδων.

Για πρώτη φορά, το σπαρτιατικό κράτος αναγνώρισε επίσημα ίσα δικαιώματα για τα νόθα παιδιά και τους προστατευόμενους των Σπαρτιατών, ολοκληρώνοντας έτσι μια μακρά διαδικασία στην εξέλιξη του καθεστώτος των μοθάκων.

Ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν μια μεμονωμένη κίνηση, αλλά η κορύφωση μιας τάσης που αναπτυσσόταν για αιώνες:

Ο θεσμός των μοθάκων έπαψε να αποτελεί μια περιθωριακή κατηγορία και μετατράπηκε σε εργαλείο για την ανασύνθεση της «κοινότητας των ομοίων» υπό μια νέα μορφή.

Μια κοινωνία πολύ πιο ευέλικτη απ’ ό,τι πιστευόταν

Η εργασία του Miroshnichenko προσφέρει μια ανανεωμένη ματιά στην κοινωνική οργάνωση της Σπάρτης.

Μακριά από το να αποτελεί ένα μονολιθικό και αμετάβλητο οικοδόμημα, η Σπάρτη αναδεικνύεται σε ένα δυναμικό σύστημα, το οποίο ανέπτυξε θεσμικούς μηχανισμούς για να προσαρμόζεται στις δημογραφικές, στρατιωτικές και πολιτικές προκλήσεις.

Η εξέλιξη της πολιτικής απέναντι στα νόθα παιδιά χωρίζεται σε τρεις σαφείς φάσεις: μέχρι τον 7ο αιώνα π.Χ. μπορούσαν να ενσωματωθούν στο σώμα των πολιτών· μεταξύ του 7ου και του 4ου αιώνα π.Χ. κυριάρχησε ο κοινωνικός διαχωρισμός· από τον 4ο αιώνα π.Χ. και μετά τέθηκαν σε λειτουργία μηχανισμοί μερικής ενσωμάτωσης.

Οι παρθενίαι σηματοδότησαν το τέλος της κοινωνικής ανέλιξης και την παγίωση ενός κλειστού ολιγαρχικού μοντέλου, ενώ οι μόθακες μετατράπηκαν σε πόρο για τον μετριασμό της έλλειψης πολιτών.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια, η μελέτη δείχνει ότι τα νόθα παιδιά των Σπαρτιατών δεν αποτελούσαν ένα περιφερειακό ή κοινωνικά απομονωμένο στρώμα, αλλά διαδραμάτιζαν δομικό ρόλο στην κοινωνική και στρατιωτική οργάνωση της Σπάρτης.

Η ίδια προσθέτει ότι τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η σπαρτιατική κοινωνία ήταν πιο ευέλικτη απ’ ό,τι πιστευόταν παραδοσιακά και επέδειξε δομική προσαρμοστικότητα στη ρύθμιση των ζητημάτων της ιδιότητας του πολίτη.

Η έρευνα αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε σε ουκρανικό ακαδημαϊκό περιοδικό, εντάσσεται σε μια αναθεωρητική τάση που τις τελευταίες δεκαετίες αμφισβητεί τα κλισέ για τη Σπάρτη.

Συγγραφείς όπως ο Paul Cartledge, ο Stephen Hodkinson και ο Andrew Bayliss είχαν ήδη δείξει προς αυτή την κατεύθυνση, όμως η εργασία της Miroshnichenko συστηματοποιεί την ανάλυση των δύο αυτών ομάδων νόθων παιδιών και τις παρουσιάζει ως μέρη της ίδιας μηχανής.

Η συγγραφέας χρησιμοποιεί μια διεπιστημονική μεθοδολογία που συνδυάζει την ιστορικο-γενετική ανάλυση, το συγκριτικό δίκαιο, τη δημογραφία και τη θεωρία των συστημάτων.

Αυτό της επιτρέπει να ιχνηλατήσει όχι μόνο τη νομική εξέλιξη του καθεστώτος αυτών των παιδιών, αλλά και τη λειτουργία τους ως σταθεροποιητών ενός συστήματος που, παραδόξως, βασιζόταν στην ανισότητα.

Η μελέτη λαμβάνει επίσης υπόψη το πλαίσιο του ελληνικού αποικισμού: η ίδρυση του Τάραντα δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά μια βαλβίδα ασφαλείας για μια Σπάρτη που έπρεπε να απαλλαγεί από ανατρεπτικά στοιχεία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την εσωτερική της συνοχή.

Αν και η ανάλυση επικεντρώνεται σε έναν πολιτισμό που εξαφανίστηκε πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, τα συμπεράσματα προσκαλούν σε προβληματισμό σχετικά με τη φύση των ανθρώπινων κοινωνιών.

Η ακαμψία των κανόνων δεν είναι ασύμβατη με την ύπαρξη μηχανισμών εξαίρεσης που επιτρέπουν στο σύστημα να επιβιώσει.

Στην περίπτωση της Σπάρτης, η ενσωμάτωση των νόθων παιδιών μέσω της υιοθεσίας ή της κοινής εκπαίδευσης δεν αποτελούσε παραχώρηση προς την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά μια πραγματιστική στρατηγική για τη διατήρηση του αριθμού των πολεμιστών και την αποφυγή της κατάρρευσης.

Μπορεί η ανάλυση επικεντρώνεται σε έναν πολιτισμό που εξαφανίστηκε πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, ωστόσο τα συμπεράσματα προσκαλούν σε προβληματισμό σχετικά με τη φύση των ανθρώπινων κοινωνιών.

Η ακαμψία των κανόνων δεν είναι ασύμβατη με την ύπαρξη μηχανισμών εξαίρεσης που επιτρέπουν στο σύστημα να επιβιώσει.

Στην περίπτωση της Σπάρτης, η ενσωμάτωση των νόθων παιδιών μέσω της υιοθεσίας ή της κοινής εκπαίδευσης δεν αποτελούσε παραχώρηση προς την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά μια πραγματιστική στρατηγική για τη διατήρηση του αριθμού των πολεμιστών και την αποφυγή της κατάρρευσης.