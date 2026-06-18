Το μυστικό που έμεινε ανέγγιχτο στα βάθη των αιώνων: Σαρκοφάγος της Ύστερης Ρωμαϊκής Περιόδου ανακαλύφθηκε άθικτη και σφραγισμένη στην αρχαία Επίδαυρο της Ιλλυρίας

Μια σπάνια και εξαιρετικά σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως νέα στοιχεία για το ρωμαϊκό παρελθόν της Αδριατικής. Κατά τη διάρκεια εργασιών στην Κροατία, οι αρχαιολόγοι βρέθηκαν μπροστά σε ένα εύρημα που παρέμενε ανέγγιχτο από τον χρόνο για αιώνες.

Οι σωστικές αρχαιολογικές ανασκαφές στο οικόπεδο της οδού Ζόρινα 8, στο ιστορικό κέντρο του Τσάβτατ στην Κροατία, έφεραν στο φως ένα εύρημα εξαιρετικής σημασίας για την κατανόηση της ανθρώπινης παρουσίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα στις ακτές της Δαλματίας.

Οι εργασίες, τις οποίες πραγματοποίησε η ομάδα των Μουσείων και Γκαλερί του Konavle υπό τη διεύθυνση της αρχαιολόγου Helena Puhara, έφεραν στο φως μια πέτρινη σαρκοφάγο της Ύστερης Ρωμαϊκής περιόδου.

Το εύρημα εντοπίστηκε στην αρχική του θέση, κλειστό και σφραγισμένο με ασβεστοκονίαμα που καλύπτει ακόμα την ένωση μεταξύ του καλύμματος και της λάρνακας, γεγονός που καθιστά τη σαρκοφάγο ένα από τα ελάχιστα πλήρως άθικτα δείγματα του είδους της στην αρχαιολογική ιστορία της Κροατίας.

Το πλαίσιο της ανακάλυψης παραπέμπει στη νεκρόπολη της ρωμαϊκής αποικίας της Επιδαύρου της Ιλλυρίας, ενός οικισμού που ιδρύθηκε στις ακτές της Αδριατικής και του οποίου τα υλικά κατάλοιπα έρχονται κατά καιρούς στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια αστικών παρεμβάσεων στο Cavtat.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η προκαταρκτική έρευνα τεκμηρίωσε έναν σημαντικό αριθμό ταφών που σχετίζονται με διάφορους κατασκευαστικούς τύπους, αν και καμία δεν είχε τη σημασία της πρόσφατα αποκαλυφθείσας σαρκοφάγου.

Πρόκειται για μια σαρκοφάγο σαλωνιτικής τεχνοτροπίας, που σημαίνει ότι προέρχεται από τα εργαστήρια των Σαλώνων, της μεγάλης επαρχιακής πρωτεύουσας της Δαλματίας.

Η χρονολόγησή της τοποθετείται προσεγγιστικά μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα μ.Χ.—μια περίοδο που σημαδεύτηκε από τη μετάβαση από τον κλασικό κόσμο στον πρώιμο Μεσαίωνα και από ουσιαστικές αλλαγές στις ταφικές πρακτικές και την εδαφική οργάνωση.

Ανέγγιχτη από τον χρόνο και τους επίδοξους τυμβωρύχους

Η μοναδικότητα του τμήματος δεν έγκειται μόνο στην αρχαιότητα ή τον τύπο του, αλλά και στην κατάσταση διατήρησης στην οποία βρέθηκε.

Οι αρχαιολόγοι επιβεβαίωσαν ότι η σαρκοφάγος παρέμεινε εκεί όπου είχε αρχικά τοποθετηθεί, χωρίς να μετακινηθεί ή να λεηλατηθεί, και ότι ο αρμός από ασβεστοκονίαμα μεταξύ της πλάκας του καλύμματος και του κάτω δοχείου δεν είχε σπάσει.

Η δομική ακεραιότητα διασφαλίζει ότι η αρχική ταφή παρέμεινε αναλλοίωτη για περισσότερους από δεκαπέντε αιώνες, προσφέροντας μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη των τελετουργικών ενταφιασμού, της φυσικής ανθρωπολογίας και του υλικού πολιτισμού που σχετίζονται με τις ύστερες ρωμαϊκές ελίτ της περιοχής.

Το κατά προσέγγιση βάρος της πέτρινης κατασκευής, το οποίο υπολογίστηκε γύρω στους πέντε τόνους, απαίτησε εξαιρετική προσοχή κατά τις εργασίες πεδίου, τόσο στη φάση της τεκμηρίωσης όσο και κατά τη μετέπειτα εξαγωγή της.

Η σαρκοφάγος εντοπίστηκε σε βάθος περίπου τριών μέτρων κάτω από το σημερινό επίπεδο του εδάφους, γεγονός που αναδεικνύει το πάχος των ιζημάτων που συσσωρεύτηκαν πάνω από τον ταφικό χώρο με την πάροδο των αιώνων, αλλά και τις διαδοχικές κατοικήσεις που ανύψωσαν το επίπεδο του εδάφους.

Στο εσωτερικό της λάρνακας, οι ειδικοί μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη ενός και μόνο ατόμου που είχε ταφεί εκεί ως αρχικός ενταφιασμός.

Ωστόσο, η κατάσταση των σκελετικών καταλοίπων είναι εύθραυστη και αποσπασματική, με έναν βαθμό διατήρησης που καθιστά δύσκολο, με μια πρώτη ματιά, τον προσδιορισμό παραμέτρων όπως η ηλικία ή το φύλο του θανόντος—ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν μέσω εργαστηριακών αναλύσεων.

Δίπλα στα σκελετικά κατάλοιπα, οι ερευνητές συνέλεξαν διάφορα οργανικά ιζήματα και άλλα συνοδευτικά υλικά, των οποίων η ακριβής φύση και λειτουργία θα αποσαφηνιστούν στις επόμενες φάσεις της μελέτης.

Τα στοιχεία αυτά, μαζί με δείγματα του ασβεστοκονιάματος που σφράγιζε τον τάφο, αφαιρέθηκαν ακολουθώντας αυστηρά πρωτόκολλα διασφάλισης για τη μετέπειτα εξέτασή τους σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Εκεί, τεχνικές χρονολόγησης, φασματομετρίας και μικρομορφολογικής ανάλυσης θα επιτρέψουν τον ακριβή προσδιορισμό των κτερισμάτων και των βιολογικών υπολειμμάτων που εντοπίστηκαν.

Η επιστημονική ομάδα που συμμετείχε σε αυτή την επιχείρηση περιλαμβάνει, εκτός από τη διευθύντρια της ανασκαφής, τη Jelena Beželj από τα Μουσεία και Γκαλερί του Konavle, καθώς και τον Krešimir Grbavac από το Αρχαιολογικό Μουσείο των Μουσείων του Ντουμπρόβνικ, οι οποίοι ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι για τη στρωματογραφική ερμηνεία και την ένταξη του ευρήματος στον πολεοδομικό ιστό της αρχαίας Επιδαύρου της Ιλλυρίας.

Στις εργασίες πεδίου συμμετείχαν επίσης οι Lukša Klaić, Ivo Letunić, Ana Požar Piplica, Karmen Rihter, καθώς και η εταιρεία Arheo Plan, η οποία ανέλαβε την εφοδιαστική υποστήριξη και τη συνδρομή στο ανασκαφικό έργο.

Η σχεδιαστική και τοπογραφική τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε από τον γεωδαίτη Miljenko Žabčić, ενώ ο φυσικός ανθρωπολόγος Mario Novak έκανε τις πρώτες παρατηρήσεις στα ανθρώπινα κατάλοιπα πριν από τη μεταφορά τους στο εργαστήριο.

Μια τιτάνια και χειρουργική επιχείρηση μεταφοράς

Η πιο λεπτή επιχείρηση ολόκληρης της ανασκαφικής εκστρατείας ήταν αναμφίβολα το ανασήκωμα του καλύμματος, η εξαγωγή της σαρκοφάγου και η μεταφορά της σε μια μόνιμη θέση εκτός του αρχαιολογικού χώρου.

Η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία απαιτούσε ακριβή υπολογισμό των σημείων πρόσδεσης και τη χρήση κατάλληλων μηχανικών μέσων για τη μετακίνηση μιας τόσο μεγάλης μάζας χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ακεραιότητα της πέτρας, πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του συντηρητή Siniša Bizjak, με τη συνεργασία του γλύπτη Tomislav Šalov.

Ένα από τα προκαταρκτικά βήματα πριν από την εξαγωγή περιελάμβανε την αφαίρεση του ασβεστοκονιάματος που σφράγιζε το κάλυμμα στο σώμα της σαρκοφάγου, μια εργασία που εκτελέστηκε από την Ana Požar Piplica, η οποία ήταν επίσης υπεύθυνη για τη δειγματοληψία των υλικών που προορίζονται για αναλυτικές δοκιμές.

Ολόκληρη η διαδικασία φωτογραφήθηκε από τον Ljubo Gamulin από το Κροατικό Ινστιτούτο Συντήρησης και επιβλέφθηκε από τους συντηρητές Sandra Lucić Vujičić, Sara Šimetić και Mihael Golubić, οι οποίοι διασφάλισαν τη διατήρηση των επιστρώσεων και τυχόν σωζόμενων ιχνών χρωστικής ουσίας ή επιφανειακής επεξεργασίας πάνω στην πέτρα.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξαγωγής και αποκατάστασης στο πεδίο, η σαρκοφάγος τοποθετήθηκε σε έναν χώρο προσβάσιμο στο κοινό. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε στη συμβολή των μονοπατιών που οδηγούν στο Μαυσωλείο της οικογένειας Račić και στο κοιμητήριο του Αγίου Ρόκκου, καθώς και στη σκάλα που κατεβαίνει προς την παραλία Ključice.

Ένα νέο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τοπόσημο για την πόλη

Η τοποθεσία αυτή, η οποία επιλέχθηκε για την ορατότητά της και την ένταξή της στην πολιτιστική διαδρομή του Cavtat, επιτρέπει σε κατοίκους και επισκέπτες να βλέπουν απευθείας το ταφικό μνημείο, προσφέροντας μια απτή μαρτυρία της ρωμαϊκής παρουσίας κάτω από τους σύγχρονους δρόμους της πόλης.

Η απόφαση να εκτεθεί το εύρημα σε αυτό το σημείο αντικατοπτρίζει την επιθυμία να μετατραπεί η ανακάλυψη σε ένα εκπαιδευτικό και αξιοθέατο στοιχείο, το οποίο ενισχύει την ιστορική μνήμη της περιοχής χωρίς να την αποκόπτει από το αρχικό της γεωγραφικό πλαίσιο.

Η χρηματοδότηση της έρευνας, καθώς και οι εργασίες προστασίας και μετεγκατάστασης της σαρκοφάγου, κατέστησαν δυνατές χάρη σε μια επείγουσα επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Μέσων Ενημέρωσης της Δημοκρατίας της Κροατίας, το οποίο ανταποκρίθηκε στο αίτημα της ομάδας λόγω της σημασίας του ευρήματος και της ανάγκης να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διατήρησή του.

Η ανακάλυψη αυτή παρέχει εμπειρικά δεδομένα για την επανεξέταση των υποθέσεων σχετικά με τη συνέχεια των ταφικών τελετουργιών εντός της αστικής περιοχής της Επιδαύρου μετά την παρακμή της Αυτοκρατορίας.

Οι αδιάλειπτες μελέτες, οι οποίες συνδυάζουν την αρχαιολογία πεδίου με τις φυσικές επιστήμες και τη συντήρηση, υπόσχονται να φωτίσουν πτυχές που μέχρι τώρα παρέμεναν ελάχιστα κατανοητές, όπως η διατροφή, η υγεία και οι πεποιθήσεις του πληθυσμού που κατοικούσε σε αυτή την αποικία μεταξύ του 4ου και του 6ου αιώνα, καθώς και τα δίκτυα παραγωγής και διανομής των σαρκοφάγων σαλωνιτικής τεχνοτροπίας στην περιοχή.

Ένας «σιωπηλός φρουρός» της ρωμαϊκής ιστορίας της Αδριατικής

Το ενδεχόμενο άνοιγμα της σαρκοφάγου θα αποτελέσει επιστημονικό ορόσημο, το οποίο η ανασκαφική ομάδα σχεδιάζει να κοινοποιήσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω εξειδικευμένων δημοσιεύσεων και, παράλληλα, στο ευρύ κοινό μέσω των καναλιών ενημέρωσης του τοπικού μουσείου.

Προς το παρόν, ο πέτρινος όγκος αναπαύεται στη νέα του θέση, σε κοινή θέα για όσους περπατούν στους δρόμους του Cavtat, ως ένας σιωπηλός φρουρός μιας εποχής που αυτή η ακτή αποτελούσε σταυροδρόμι ναυτικών, στρατιωτών και προσκυνητών υπό τη σκιά της Ρώμης και της πρώιμης χριστιανικής της εξέλιξης.