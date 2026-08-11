Κολομβία: Χιλιάδες οικογένειες περιμένουν νέα από τους αγνοούμενους – Δύο διασώσεις δίνουν ελπίδα 30 ώρες μετά τον φονικό σεισμό

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Μια ατελείωτη μάχη με τον χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολομβία, καθώς διασώστες, πυροσβέστες και κάτοικοι συνεχίζουν να σκάβουν μέσα στα συντρίμμια που άφησε πίσω του ο καταστροφικός σεισμός των 7,4 βαθμών. Ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, περισσότεροι από 3.800 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ πίσω από κάθε σωρό ερειπίων οικογένειες περιμένουν μια είδηση για τους δικούς τους ανθρώπους.

Οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ της Τρίτης ότι ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 254, με περισσότερους από 1.000 τραυματίες. Ωστόσο, οι αριθμοί μεταβάλλονται διαρκώς καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας στις περισσότερο πληγείσες περιοχές.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε λίγο μετά τις 07:30 το πρωί της Δευτέρας, με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, περίπου 400 χιλιόμετρα δυτικά της Μπογκοτά. Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας, ήταν ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στη χώρα τον 21ο αιώνα.

Πολυκατοικίες, σπίτια, σχολεία και δομές υγείας κατέρρευσαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) υπολογίζει ότι περίπου 5.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές.

Περισσότεροι από 3.800 αγνοούμενοι

Η μεγαλύτερη αγωνία αφορά πλέον εκείνους που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε ότι καταγράφηκαν τουλάχιστον 195 νέες περιπτώσεις αγνοουμένων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε περισσότερους από 3.800 ανθρώπους.

Δεν είναι γνωστό πόσοι από αυτούς βρίσκονται κάτω από ερείπια και πόσοι απλώς δεν έχουν ακόμη καταφέρει να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους μέσα στο χάος που προκάλεσε η καταστροφή.

Σε ορισμένα από τα πλέον πληγέντα σημεία, συγγενείς παραμένουν δίπλα στα κατεστραμμένα κτίρια επί ώρες, περιμένοντας τους διασώστες να βρουν κάποιο ίχνος ζωής.

Με γερανούς, εκσκαφείς και γυμνά χέρια

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίστηκαν ολόκληρη τη νύχτα.

Γερανοί και εκσκαφείς απομακρύνουν τεράστιες πλάκες τσιμέντου, ενώ τα σωστικά συνεργεία κόβουν μεταλλικά δοκάρια και μεταφέρουν κουβάδες γεμάτους μπάζα. Εκεί όπου τα βαριά μηχανήματα δεν μπορούν να πλησιάσουν, διασώστες και κάτοικοι σκάβουν ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια.

Κάθε κίνηση πρέπει να γίνεται προσεκτικά, καθώς μια λανθασμένη μετατόπιση των ερειπίων μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπους που ενδεχομένως έχουν επιβιώσει μέσα σε κενά κάτω από τα χαλάσματα.

Και μέσα στην καταστροφή, υπήρξαν στιγμές που έδωσαν ελπίδα.

Δύο «θαύματα» μέσα στα συντρίμμια: Ζωντανοί 35χρονος και νεαρή γιατρός

Μέσα στις εικόνες καταστροφής και στην αγωνία για τους χιλιάδες ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται, δύο διασώσεις στο Κάλι έδωσαν ελπίδα στις ομάδες που συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα ερείπια.

Σωστικά συνεργεία κατάφεραν περίπου στις 03:57 τα ξημερώματα τοπική ώρα να ανασύρουν ζωντανό έναν 35χρονο άνδρα. Ο Κάρλος Εστέμπαν Ρεμπογιέδο εντοπίστηκε κάτω από τα συντρίμμια και απεγκλωβίστηκε με ελαφρά τραύματα, προτού μεταφερθεί για ιατρική περίθαλψη.

La solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas. Desde ayer, el equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de @BomberosBogota ha trabajado sin descanso en Cali. Esta madrugada, sobre las 3:57 am, lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros. Carlos Esteban… pic.twitter.com/1CsD5zRBWh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε ακόμη μία συγκλονιστική είδηση. Περίπου 30 ώρες μετά τον σεισμό, οι διασώστες ανέσυραν ζωντανή από τα ερείπια μία γυναίκα, η οποία ταυτοποιήθηκε ως Ντιάνα Τρονκόσο, γιατρός ηλικίας λίγο πάνω από 30 ετών.

¡Rescatada Diana con vida! El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescataron con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación. Una buena noticia en medio de la tragedia. pic.twitter.com/ACOpvtiDfh — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 11, 2026

Η Τρονκόσο βρισκόταν μόνη στο διαμέρισμά της όταν το κτίριο κατέρρευσε και παρέμεινε παγιδευμένη για περισσότερες από μία ημέρες. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά τον απεγκλωβισμό της μεταφέρθηκε για περίθαλψη και η κατάστασή της είναι σταθερή.

Στις επιχειρήσεις στο Κάλι συμμετέχουν και ομάδες διάσωσης που έχουν σταλεί από την Μπογκοτά, καθώς οι Αρχές ενισχύουν τις δυνάμεις στις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Βαρύ το πλήγμα σε Περέιρα και Κάλι

Στην Περέιρα, περίπου 55 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, οι τοπικές αναφορές κάνουν λόγο για 101 νεκρούς.

Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας με περίπου 2,2 εκατομμύρια κατοίκους, έχουν αναφερθεί 95 θάνατοι.

Η εικόνα είναι δραματική και στις δύο πόλεις. Κτίρια έχουν μετατραπεί σε σωρούς από τσιμέντο, δρόμοι έχουν γεμίσει συντρίμμια και οι έρευνες συνεχίζονται σε σημεία όπου υπάρχουν πληροφορίες ότι άνθρωποι μπορεί να έχουν παγιδευτεί.

Στην Μανισάλες, περίπου 74 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, ο δήμαρχος Χόρχε Εδουάρδο Ρόχας ανέφερε ότι 60 κτίρια έχουν καταρρεύσει πλήρως ή εν μέρει.

Πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη, ενώ περίπου 2.000 έχουν ήδη επηρεαστεί από την καταστροφή, αριθμός που σύμφωνα με τον δήμαρχο μπορεί να φτάσει τους 4.000. Περίπου 150 άνθρωποι φιλοξενούνται σε προσωρινό καταφύγιο στο Coliseo Mayor.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ανάγκες, τόσα πολλά σπίτια. Αυτό θα μας πάρει έναν μήνα ή και περισσότερο», είπε.

Νοσοκομεία στα όριά τους

Την ίδια ώρα, η πίεση στο σύστημα υγείας αυξάνεται.

Στην Μπουεναβεντούρα, ιατρικές ομάδες του Barco Hospital San Raffaele έχουν αναπτυχθεί στο κέντρο της πόλης, ενώ επιπλέον προσωπικό βρίσκεται σε ετοιμότητα.

Η διευθύντρια του νοσοκομείου, Άνα Λουσία Λόπες, ανέφερε ότι οι υγειονομικές δομές της περιοχής έχουν υπερφορτωθεί.

Όπως είπε, η κλινική Santa Sofía έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και εκκενώνεται, ενώ οι υπόλοιπες δομές ζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τον μεγάλο αριθμό περιστατικών.

Η ActionAid επισημαίνει ότι ο σεισμός έπληξε κοινότητες που βρίσκονταν ήδη αντιμέτωπες με ένοπλη βία, εκτοπισμό, επισιτιστική ανασφάλεια και άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.

Ο Ντέιβιντ Γκαρσία του Norwegian Refugee Council περιέγραψε χαρακτηριστικά την κατάσταση ως «μια κρίση πάνω σε μια άλλη κρίση».

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα social media μια καταγγελία από την Αντιόκια, σύμφωνα με την οποία εργαζόμενοι σε κλινική υποστήριξαν ότι ο προϊστάμενός τους τούς απείλησε με απόλυση εάν εγκατέλειπαν τον χώρο κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Η καταγγελία διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας κύμα επικρίσεων για τη στάση της διοίκησης εν μέσω μιας τόσο σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Χρήστες ζήτησαν μάλιστα την παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας της Κολομβίας και τη διερεύνηση του περιστατικού.

Την πληροφορία μετέδωσε το México al Minuto, ενώ η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερη δημοσιότητα μέσω αναρτήσεων στα social media.

Trabajadores de una clínica en Antioquia, Colombia, denunciaron que su jefe los habría amenazado con despedirlos si evacuaban durante un sismo. El caso generó críticas y llamados a intervenir al Ministerio de Trabajo. Información de México al Minuto.#Colombia #Sismo #Trabajo pic.twitter.com/DX3KHiWvBk — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) August 11, 2026

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί: Πολύ σύντομα θα χρειαστούν τρόφιμα

Οι ανάγκες δεν περιορίζονται πλέον στην έρευνα και τη διάσωση.

Ο Νιλς Γκρέντε, επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ στην Κολομβία, προειδοποίησε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα χρειαστεί να αρχίσει μεγάλης κλίμακας διανομή τροφίμων στους πληγέντες.

«Είναι σημαντικό αυτές τις πρώτες ημέρες μετά από μια καταστροφή», δήλωσε στο CNN. «Αλλά πολύ γρήγορα, μέσα στις επόμενες ημέρες, θα χρειαστεί να παρέχουμε επισιτιστική βοήθεια».

Η μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη, καθώς έξι αεροδρόμια της χώρας έχουν κλείσει.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση στο Τσοκό, όπου βρίσκεται η περιοχή του επίκεντρου. Μεγάλο μέρος του διαμερίσματος καλύπτεται από πυκνή ζούγκλα και πολλές απομακρυσμένες κοινότητες είναι προσβάσιμες μόνο με πλοίο ή αεροπλάνο, γεγονός που σημαίνει ότι η πλήρης έκταση της καταστροφής μπορεί να μην έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Οι μετασεισμοί δεν σταματούν

Την αγωνία εντείνει η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας είχε καταγράψει περισσότερους από 70 μετασεισμούς, ενώ νεότερες καταγραφές ανέβαζαν τον αριθμό κοντά στους 100.

Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι οι μετασεισμοί είναι πιθανό να συνεχιστούν για ημέρες, εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, καθώς εξακολουθεί να απελευθερώνεται ενέργεια γύρω από τη ζώνη όπου σημειώθηκε η κύρια ρήξη.

Νέα δόνηση έγινε αισθητή και στο Κάλι, με τον δήμαρχο Αλεχάντρο Έντερ να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ελέγξουν εάν οι συγγενείς και οι γείτονές τους είναι ασφαλείς και να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Τον τρόμο που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός αποτυπώνει και βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα φαίνονται άνθρωποι να προσπαθούν να απομακρυνθούν και να βγουν σε ασφαλές σημείο την ώρα της δόνησης, όταν τμήμα της οροφής καταρρέει ξαφνικά πάνω τους. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και αναρτήθηκε στα social media, αποτυπώνοντας πόσο αιφνίδια εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του σεισμού.

🚨🇨🇴 ÚLTIMA HORA | Terremoto en Colombia: escapaban del sismo cuando el techo les cayó encima.

Impactante momento captado en video durante el fuerte terremoto en Colombia. Personas intentaban ponerse a salvo cuando parte del techo colapsó sobre ellas. 📹 Cortesía#Terremoto… pic.twitter.com/5DnZtwWi47 — Noelia Belén Izarza 🇻🇪🇺🇸 (@noeliaizarza) August 11, 2026

Γιατί η Κολομβία είναι τόσο ευάλωτη στους σεισμούς

Η Κολομβία βρίσκεται σε μία από τις πιο σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη.

Η περιοχή του Ειρηνικού, όπου σημειώθηκε ο σεισμός, βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», την τεράστια ζώνη τεκτονικής δραστηριότητας που περιβάλλει τον Ειρηνικό Ωκεανό και στην οποία καταγράφεται μεγάλο μέρος των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων παγκοσμίως.

Η χώρα καταγράφει χιλιάδες μικρές σεισμικές δονήσεις κάθε μήνα, οι περισσότερες από τις οποίες δεν γίνονται αντιληπτές από τον πληθυσμό.

Η σεισμολόγος του Northwestern University Σούζαν βαν ντερ Λι εξήγησε ότι το μεγάλο μέγεθος της δόνησης, η θέση του επίκεντρου στην ενδοχώρα, οι μαλακές αποθέσεις στις κοιλάδες και η κίνηση των τεκτονικών πλακών μπορεί να συνέβαλαν στην ένταση των καταστροφών.

Ένας σεισμός μεγέθους 7,4 απελευθερώνει περίπου 32 φορές περισσότερη ενέργεια από έναν σεισμό 6,4 βαθμών.

Η Κολομβία γνωρίζει καλά πόσο καταστροφικές μπορούν να γίνουν τέτοιες δονήσεις. Το 1999, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιοχή του καφέ από σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών.

Ο Πάπας Λέων προσεύχεται για τα θύματα

Μηνύματα συμπαράστασης συνεχίζουν να φτάνουν από ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Πάπας Λέων, σε μήνυμά του προς την κατά πλειονότητα καθολική Κολομβία, δήλωσε «βαθύτατα θλιμμένος» από την καταστροφή.

Ανέφερε ότι προσεύχεται «για την αιώνια ανάπαυση των νεκρών» και για την «ταχεία ανάρρωση όσων επλήγησαν από αυτή την τραγωδία», ενώ ευχαρίστησε όσους συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και παροχής βοήθειας.

Διεθνής βοήθεια για την Κολομβία

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει κατάσταση εθνικής καταστροφής, ενώ χώρες και διεθνείς οργανισμοί έχουν προσφερθεί να συνδράμουν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν έτοιμες να υποστηρίξουν την Κολομβία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε τη χρήση του δορυφορικού συστήματος Copernicus για την υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών.

Προσφορές βοήθειας έχουν επίσης γίνει από Βραζιλία, Ελ Σαλβαδόρ, Ουκρανία, Ισραήλ και Βενεζουέλα, η οποία μόλις πριν από έξι εβδομάδες βίωσε τη δική της σεισμική τραγωδία.

Για την Κολομβία, όμως, η πρώτη και πιο επείγουσα μάχη εξακολουθεί να δίνεται κάτω από τα χαλάσματα. Όσο οι διασώστες συνεχίζουν να ακούν, να σκάβουν και να απομακρύνουν κομμάτι-κομμάτι τα ερείπια, οικογένειες περιμένουν δίπλα τους με την ελπίδα ότι μέσα από το τσιμέντο θα έρθει ακόμη ένα σημάδι ζωής.