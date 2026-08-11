Μέση Ανατολή: Ένταση στα Στενά του Μπαμπ ελ – Μαντέμπ και τον Κόλπο του Ομάν – Επλήγησαν πλοία, αναφορές για νεκρούς

Επιμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή καθιστώντας επικίνδυνη πλέον την διέλευση. Σήμερα οι Χούθι χτύπησαν πλοίο για πρώτη φορά με αιγυπτιακή σημαία στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στην έξοδο της Ερυθράς Θάλασσας. Ενώ, στον Κόλπο του Ομάν, αμερικανικό ελικόπτερο επιτέθηκε σε πλοίο με σημαία Παναμά.

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση σε μικρό φορτηγό πλοίο με σημαία Αιγύπτου στα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το δεύτερο σημαντικότερο πέρασμα της Αραβικής Χερσονήσου μετά τα Στενά του Ορμούζ, καθώς τέσσερις ναυτικοί σκοτώθηκαν. Πρόκειται για τρεις Πακιστανούς και έναν Ινδονήσιο, όπως ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών της Υεμένης, διευκρινίζοντας ότι «το πλήρωμα έχασε τον έλεγχο του σκάφους μετά την επίθεση».

Τραυματίες οι τρεις της ακτοφυλακής κατά την ώρα της διάσωσης

Στο μεταξύ, τρεις υπάλληλοι της ακτοφυλακής της Υεμένης τραυματίστηκαν όταν έγιναν στόχος ενός drone, ενώ προσπαθούσαν να διασώσουν το πλήρωμα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές της Υεμένης. Το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με αναφορά που έλαβε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO), που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας. «Το περιστατικό σημειώθηκε ενόσω το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο βορειοανατολικά του νησιού Περμ, στην Υεμένη», ανέφερε ο όμιλος θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey.

Επίθεση ανοικτά του Ομάν από αμερικανικό ελικόπτερο

Σε άλλο περιστατικό, αμερικανικό ελικόπτερο έπληξε με πύραυλο το υπό σημαία Παναμά πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Vela Nova», έπλεε στον Κόλπο του Ομάν, δήλωσαν πηγές ναυτικής ασφάλειας στο Reuters. Η Wall Street Journal ανέφερε πως το πλοίο δέχτηκε επίθεση από αμερικανικό ελικόπτερο το οποίο εκτόξευσε πύραυλο τύπου «Hell fire» στο πηδάλιο του πλοίου, αφότου αυτό είχε προσπαθήσει να αποφύγει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στα ιρανικά λιμάνια.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (σ.σ. CENTCOM). Να σημειωθεί ότι το πλοίο επλήγη περίπου 71 ναυτικά μίλια ανοικτά των ακτών του Πακιστάν, όπως ανέφερε η βρετανική εταιρεία διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων «Vanguard» και μία πηγή ναυτιλιακής ασφάλειας.Επίσης, η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για ένα συμβάν με πλοίο εμπορευματοκιβωτίων και στρατιωτικές δυνάμεις.

Εφ’ όσον η CENTCOM επιβεβαιώσει την επίθεση, τότε θα είναι το 12ο πλοίο στο οποίο επιτίθενται δυνάμεις των ΗΠΑ αφότου ανακοίνωσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών τον Απρίλιο και το τρίτο αφότου ο αποκλεισμός επιβλήθηκε και πάλι στις 14 Ιουλίου.