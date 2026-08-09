Σαουδική Αραβία: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με drone σε διυλιστήριο της Aramco

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Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με drone σε διυλιστήριο της Aramco στην Τζιζάν, στη νοτιοδυτική Σαουδική Αραβία, σε μια νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά drones πάνω από τις επαρχίες Χάτζα και Σαάντα.

Νωρίτερα, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας είχε επιβεβαιώσει ότι ξέσπασε φωτιά σε εγκατάσταση του διυλιστηρίου της Aramco, η οποία κατασβέστηκε χωρίς να αναφερθούν θύματα. Οι σαουδαραβικές Αρχές, πάντως, δεν ανακοίνωσαν επισήμως τι προκάλεσε τη φωτιά.

Φωτιά σε εγκατάσταση της Aramco

Νωρίς την Κυριακή, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ξέσπασε φωτιά σε εγκατάσταση του διυλιστηρίου της Aramco, χωρίς να υπάρξουν θύματα, σύμφωνα με το Reuters.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και κατασβέστηκε, ωστόσο το υπουργείο δεν διευκρίνισε τα αίτιά της.

Η νέα επίθεση εντάσσεται σε μια σειρά πληγμάτων με πυραύλους και drones που έχουν πραγματοποιήσει οι Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και πλοίων που συνδέονται με το βασίλειο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Επίθεση και σε κρίσιμο λιμάνι της Υεμένης

Την ίδια ώρα, αξιωματούχος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης δήλωσε ότι οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση και εναντίον του στρατηγικής σημασίας λιμανιού Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Φαγέντ αλ Νόμαν, βοηθός υφυπουργός Πληροφοριών, ανέφερε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον του λιμανιού.

Το Μόκα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Τα τελευταία χρόνια έχει ανακαινιστεί ώστε να εξυπηρετεί πλοία που αποφεύγουν τα λιμάνια της Χοντέιντα, τα οποία ελέγχονται από τους Χούθι.

Φόβοι για νέα ανάφλεξη του εμφυλίου

Η νέα κλιμάκωση προκαλεί ανησυχίες για αναζωπύρωση του εμφυλίου πολέμου στην Υεμένη, περισσότερο από τέσσερα χρόνια μετά την εκεχειρία του 2022, η οποία είχε οδηγήσει σε δραστικό περιορισμό των μεγάλης κλίμακας συγκρούσεων στη χώρα.

Παράλληλα, οι εξελίξεις σημειώνονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν έχει διατυπώσει νέες απαιτήσεις σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ το Πεντάγωνο πιέζει την αμερικανική αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει την παραγωγή οπλικών συστημάτων.