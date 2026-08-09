Φωτιά σε εγκαταστάσεις της Aramco στη Τζιζάν – Δεν αναφέρονται τραυματισμοί

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Κατασβέστηκε φωτιά η οποία ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco στην Τζιζάν, όπως ανακοίνωσε μέσω Χ το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε το υπουργείο, συμπληρώνοντας πως «οι αρμόδιες Αρχές ολοκληρώνουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του περιστατικού».

Δεν διευκρινίζονται τα αίτια

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν διευκρινίζονται στην ανακοίνωση του υπουργείου Ενέργειας.

Η Τζιζάν βρίσκεται στο νότιο άκρο της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη. Τον προηγούμενο μήνα, οι αντάρτες Χούθι είχαν εξαπολύσει επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον διυλιστηρίου της Aramco στην περιοχή.