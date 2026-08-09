Βανς στο Fox News: «Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ιράν»

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“Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να ασκούν πίεση στο Ιράν αν η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις σχέσεις των δύο χωρών”, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Βανς υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον αξιολογεί αυτή την περίοδο εάν το Ιράν είναι έτοιμο να προχωρήσει στις αλλαγές που, κατά την αμερικανική πλευρά, απαιτούνται για τη διαμόρφωση μιας διαφορετικής σχέσης με τις ΗΠΑ.

«Καταστρέψαμε το πυρηνικό τους πρόγραμμα. Καταστρέψαμε τον συμβατικό στρατό τους. Μειώσαμε ριζικά τις ασύμμετρες στρατιωτικές τους ικανότητες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε»

Ο Βανς ξεκαθάρισε ότι, σε περίπτωση που το Ιράν δεν ανταποκριθεί στις αμερικανικές απαιτήσεις, οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να συνεχίσουν την πίεση.

«Απλώς θα συνεχίσουμε να ασκούμε την πίεση που μπορούμε να ασκήσουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε την αμερικανική στρατηγική με την ενεργειακή αγορά, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει να εξάγει όσο το δυνατόν περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Μέση Ανατολή, ώστε να περιοριστούν οι τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς καταναλωτές.