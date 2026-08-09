Καιρός: Θα αγγίξει τους 39 βαθμούς ο υδράργυρος – Ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο

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Ακόμα και τους 39 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σε ορισμένες περιοχές της χώρας σήμερα Κυριακή, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα οκτώ μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, αλλά τις μεσημβρινές κι απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες κυρίως στα ορεινά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στα δυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς στο κεντρικό Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος θα είναι ο καιρός και στην Αττική με τους ανέμους να είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η

θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 36 βαθμούς Κελσίου.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές- απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή και μπόρες κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ κι από το μεσημέρι μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά, όπου πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικκοί 4 με 5, τοπικά στα ανατολικά και τα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και πιθανώς στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως στα ορεινά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βορειοανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.