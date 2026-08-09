Πώς έγινε το τροχαίο με 2 τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στην Αθηνών-Σουνίου – Αρνητικό το αλκοτέστ στον Γερμανό οδηγό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Δύο αστυνομικοί της ΔΙΑΣ τραυματίστηκαν στο τροχαίο που συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου (8/8) στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου, όταν ένα αυτοκίνητο όπου επέβαιναν τέσσερις Γερμανοί τουρίστες συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα τους.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με τους δύο αστυνομικούς να εκσφενδονίζονται από τη μοτοσικλέτα τους και να πέφτουν στο οδόστρωμα. Συνάδελφοί τους και διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι δύο αστυνομικοί έχουν υποστεί τραύματα και κακώσεις και ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένες ακόμη ημέρες νοσηλείας. Η ζωής τους, πάντως, δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πώς έγινε το τροχαίο

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 22:30, στο ύψος της παραλίας Πεύκο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούνταν στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου με κατεύθυνση προς το Σούνιο, όταν ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή προκειμένου να επιστρέψει προς την Αθήνα. Σημειώνεται ότι στο σημείο υπάρχει διπλή διαχωριστική λωρίδα.

Κατά την προσπάθεια αυτή, το όχημα φέρεται να διέσχισε το οδόστρωμα και να συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα των αστυνομικών της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η στροφή βρίσκεται περίπου 30-40 μέτρα πριν από το σημείο της σύγκρουσης και είναι αρκετά κλειστή, με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η ορατότητα των οδηγών.

Αυτό, σύμφωνα με την εικόνα από το σημείο, φαίνεται να άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ, οι οποίοι κινούνταν με τη μοτοσικλέτα τους προς την κατεύθυνση του Σουνίου.

Στο οδόστρωμα, στο σημείο της σύγκρουσης, έχουν τοποθετηθεί από την Τροχαία ροκανίδια για την απορρόφηση των λαδιών που έχουν διαρρεύσει μετά το τροχαίο.

Αρνητικό το αλκοτέστ στον Γερμανό οδηγό

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο οδηγός του ΙΧ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο ήταν αρνητικό. Δεν διαπιστώθηκε, δηλαδή, ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οι Γερμανοί είχαν νοικιάσει το συγκεκριμένο όχημα για τις μετακινήσεις τους στην Αθήνα.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διερευνώνται, με την προανάκριση να έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Κερατέας.

Δείτε το βίντεο: