Θρίλερ στη Θέουτα με ανήλικα κορίτσια: Τουλάχιστον 5 κάτω των 14 ετών στο νοσοκομείο με ενδείξεις βιασμού

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η κατάσταση στη Θέουτα μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών από το Μαρόκο, καθώς ανάμεσα στους χιλιάδες ανθρώπους που πέρασαν τα σύνορα βρίσκονται εκατοντάδες παιδιά, πολλά από τα οποία παραμένουν χωρίς επαρκή προστασία. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τουλάχιστον πέντε κορίτσια ηλικίας κάτω των 14 ετών χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με ενδείξεις ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού.

Η υπουργός Νεολαίας και Παιδιών της Ισπανίας, Σίρα Ρέγο, δήλωσε την Παρασκευή ότι μεταξύ των ανηλίκων που έφτασαν στη Θέουτα κατά τις μαζικές διελεύσεις των προηγούμενων ημερών βρίσκεται σημαντικός αριθμός κοριτσιών. Οι ισπανικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τον ακριβή αριθμό τους.

Μέχρι την Παρασκευή είχαν καταγραφεί στη Θέουτα συνολικά 1.342 ανήλικοι μετανάστες. Ορισμένοι βρίσκονται στην ισπανική πόλη χωρίς γονέα ή άλλον ενήλικο συνοδό, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών.

Η οργάνωση Save the Children έχει προειδοποιήσει ότι τα κορίτσια που έφτασαν στη Θέουτα αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο βίας, εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Τουλάχιστον πέντε κορίτσια στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα El Pueblo de Ceuta, στο νοσοκομείο της πόλης έχουν περιθαλφθεί τουλάχιστον πέντε κορίτσια από το Μαρόκο, όλα ηλικίας κάτω των 14 ετών, για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι είχαν πέσει θύματα βιασμού.

Τοπικές πηγές εκφράζουν φόβους ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι μεγαλύτερος, καθώς ορισμένα παιδιά ενδέχεται να μην καταγγέλλουν τη σεξουαλική βία που έχουν υποστεί.

Η Εισαγγελία της Θέουτα γνωστοποίησε ότι, μέχρι την Πέμπτη, διερευνούσε επισήμως δύο από τις καταγγελλόμενες υποθέσεις βιασμού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Παιδιά αναγκάζονται να κοιμούνται στους δρόμους

Την ίδια στιγμή, οι δομές φιλοξενίας της Θέουτα βρίσκονται αντιμέτωπες με τεράστια πίεση.

Οι τοπικές Αρχές και εθελοντές λειτουργούν κέντρα φιλοξενίας για ανηλίκους, όμως ο αριθμός των παιδιών που έχουν φτάσει στην περιοχή υπερβαίνει κατά πολύ τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

Αποτέλεσμα είναι ορισμένοι ανήλικοι να κοιμούνται στους δρόμους, γεγονός που εντείνει ακόμη περισσότερο τους φόβους για την ασφάλεια και την προστασία τους.

Κάτοικοι επιχειρούν παράλληλα να βοηθήσουν. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο Μπιλάλ Καντούρ, ο οποίος προσφέρει στέγη σε ασυνόδευτους ανηλίκους που διαφορετικά θα παρέμεναν χωρίς ασφαλές μέρος για να περάσουν τη νύχτα.

Μεταφορά παιδιών στην ηπειρωτική Ισπανία

Η Σίρα Ρέγο ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Ισπανία θα αρχίσει να μεταφέρει παιδιά από τη Θέουτα στην ηπειρωτική χώρα, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι τοπικές δομές και να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Βασικός στόχος των ισπανικών Αρχών είναι, όπου αυτό είναι δυνατό και ασφαλές, τα παιδιά να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το μαροκινό πρακτορείο ειδήσεων MAP, και το Μαρόκο επιδιώκει τον εντοπισμό των οικογενειών και την επιστροφή των παιδιών στη χώρα τους.

Σχολεία και γειτονιές μετατρέπονται σε καταφύγια για τα ασυνόδευτα παιδιά

Οι Αρχές της Θέουτα έχουν επιβεβαιώσει ότι δύο σχολεία θα χρησιμοποιηθούν ως προσωρινοί χώροι φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς οι υπάρχουσες δομές αδυνατούν να ανταποκριθούν στον μεγάλο αριθμό παιδιών που έχουν φτάσει στην πόλη.

Το πρώτο που τέθηκε σε λειτουργία είναι το CEIP Reina Sofía, στη συνοικία Príncipe Alfonso, όπου την Παρασκευή φιλοξενούνταν περισσότερα από 110 κορίτσια. Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κοριτσιών.

Παράλληλα, ενώσεις κατοίκων χρησιμοποιούν το γήπεδο ποδοσφαίρου La Reina, στη συνοικία Sidi Embarek, ως χώρο φιλοξενίας, ώστε γυναίκες να μπορούν να περάσουν τη νύχτα με ασφάλεια.

Ως δεύτερος σχολικός χώρος φιλοξενίας έχει οριστεί το CEIP Príncipe Felipe, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση ανήλικων αγοριών.

Οι τοπικές Αρχές προετοιμάζουν ακόμη δύο χώρους, έναν στη λιμενική ζώνη και έναν στη Loma Margarita, όπου σχεδιάζεται να μεταφερθούν στη συνέχεια όλοι οι ανήλικοι που φιλοξενούνται προσωρινά στα σχολεία. Στόχος είναι οι σχολικές εγκαταστάσεις να έχουν εκκενωθεί εγκαίρως, ώστε η νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσει κανονικά τον Σεπτέμβριο.

72.000 πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε μία εβδομάδα

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πόσα από τα παιδιά που παραμένουν στη Θέουτα προέρχονται από το Μαρόκο και πόσα ενδεχομένως κατάγονται από άλλες χώρες.

Ανάμεσα στους ενήλικους μετανάστες που εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

Τα μεγέθη της μεταναστευτικής ροής των τελευταίων ημερών είναι πρωτοφανή. Σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 72.000 μετανάστες πέρασαν στη Θέουτα μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ περίπου 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο.

Ωστόσο, χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται στον ισπανικό θύλακα, με τις δομές φιλοξενίας να έχουν υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητές τους και αρκετούς μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ασυνόδευτα παιδιά, να κοιμούνται σε δρόμους, παραλίες ή αυτοσχέδια καταλύματα.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους ανηλίκους, καθώς περίπου 1.100 ασυνόδευτα παιδιά αναμένεται να μεταφερθούν από τη Θέουτα στην ηπειρωτική Ισπανία, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι υπερφορτωμένες δομές και να τους παρασχεθεί ασφαλέστερη στέγαση και φροντίδα.