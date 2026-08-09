Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες καταβολής τους

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2026, με συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής ανά κατηγορία συνταξιούχων. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 για συντάξεις μη μισθωτών και επικουρικές ιδιωτικού τομέα, ενώ την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν οι συντάξεις μισθωτών και του Δημοσίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.- Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.- Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ) και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων  για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Αναλυτικά:

Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 θα δοθούν:

  • οι κύριες συντάξεις από τα  τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)
  • και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις από  τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].
  • και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις  του Δημοσίου.
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