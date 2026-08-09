Πάρος: Ενώπιον του εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης του beach bar για τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα – Το χρονικό της τραγωδίας

Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου οδηγείται σήμερα ο ιδιοκτήτης beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του από πνιγμό, χθες, στην πισίνα της επιχείρησης. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει το νησί, εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Ο ιδιοκτήτης του beach bar, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις Αρχές και βρίσκεται αντιμέτωπος, όπως και οι γονείς του παιδιού, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, αφού ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, ενώ ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο κατά πόσο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος βρισκόταν στον χώρο και ασκούσε τα καθήκοντα του ναυαγοσώστη την ώρα που το παιδί βρέθηκε στην πισίνα.

Κλειστό το beach bar σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του 4χρονου

Bαρύ είναι το κλίμα στην Πάρο μετά τον τραγικό θάνατο του 4χρονου παιδιού, που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Το beach bar ανακοίνωσε ότι σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, θα παραμείνει κλειστό, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού και σε ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένεια και τους συγγενείς του.

«Βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα της επιχείρησης.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 3:15 το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8), σε πισίνα παραθαλάσσιας επιχείρησης beach bar στην περιοχή της Πούντας στην Πάρο.

Δύο γυναίκες, πελάτισσες της επιχείρησης, ήταν εκείνες που εντόπισαν το 4χρονο αγοράκι χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Αμέσως σήμανε συναγερμός, με τον μπάρμαν του beach bar να πέφτει στο νερό και να ανασύρει το παιδί.

Στο σημείο ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ λίγο αργότερα το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας. Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και κατά τη μεταφορά του παιδιού στο Κέντρο Υγείας, όπου οι γιατροί επιχείρησαν να επαναφέρουν το αγοράκι. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, τελικά το αγοράκι δεν τα κατάφερε και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης, κοντά στην παραλία, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δεν ήταν δίπλα στην πισίνα όταν έγινε το μοιραίο.

Πλέον, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί απομακρύνθηκε από τους γονείς του, έφτασε στην πισίνα και βρέθηκε μέσα στο νερό.

Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, και κυρίως εάν βρισκόταν στην πισίνα και εάν ασκούσε τα καθήκοντά του κατά τον κρίσιμο χρόνο.