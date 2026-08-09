Τουρισμός για Όλους: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να υποβάλουν αίτηση σήμερα – Αναλυτικός οδηγός

Τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 έχουν σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, οι πολίτες των οποίων το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ: λήγει σε 9 και 0.

Και από αύριο, Δευτέρα, 10 Αυγούστου έως και τις 21 Αυγούστου στις 23:59:59 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι πολίτες όλων των ΑΦΜ (είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω ΚΕΠ).

Τα βήματα για την αίτηση

Υπενθυμίζεται πως, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα υποβάλλονται είτε στο www.mintour.gov.gr, είτε στο www.ktpae.gr , είτε στο vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Για να συνδεθεί στην εφαρμογή υποβολής αιτήσεων, ο/η δυνητικά δικαιούχος θα πρέπει προηγουμένως να έχει εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), στο οποίο να έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου, ώστε να μπορεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυθεντικοποίησης δύο φάσεων όπου απαιτείται να εισάγει το μοναδικό κωδικό μίας χρήσης τον οποίο λαμβάνει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει στο ΕΜΕπ. Για τη σχετική διαδικασία παρέχονται πληροφορίες στο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/stoikheia-polite-kai-tautopoietika-eggrapha/ethniko-metroo-epikoinonias-emep.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι να υποβληθεί εμπρόθεσμα αίτηση στη σχετική Εφαρμογή με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet) στην ιστοσελίδα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027.

Ο αιτούμενος επιλέγει μεταξύ Γενικής Αίτησης και Αίτησης για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) (αφορά περιπτώσεις Αίτησης με επίκληση ιδιότητας ΑμεΑ συνολικού ποσοστού από 67% και άνω του αιτουμένου ή προστατευόμενου τέκνου του).

Ακολούθως, και στις δύο περιπτώσεις Αιτήσεων (Γενική/Αίτηση για Άτομα με Αναπηρία) ο αιτούμενος καταχωρίζει στα σχετικά πεδία της εφαρμογής τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί. Τα στοιχεία κινητού και e-mail θα πρέπει να επιβεβαιωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Επιλέγει αν επιθυμεί να αξιοποιήσει την άυλη ψηφιακή κάρτα κατά τη διάρκεια της χαμηλής περιόδου με επαυξημένη επιδότηση (αφορά τους μήνες Οκτώβριο έως και Απρίλιο, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκει) ή κατά τη διάρκεια της υψηλής περιόδου (αφορά τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβριο) λαμβάνοντας το αντίστοιχο ποσό. Προσοχή: η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατά τα διαστήματα που αφορούν στην περίοδο που επιλέχθηκε κατά την Αίτηση.

Επιλέγει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα και αιτείται την έκδοσή της και την πίστωση του σχετικού ποσού σε αυτήν.

Σε περίπτωση που ο αιτούμενος ή κάποιο προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από 67% και άνω σύμφωνα με τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, οπότε και δικαιούται αυξημένη επιδότηση, δίνεται η δυνατότητα επιλογής από κυλιόμενη λίστα του Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. είτε του ιδίου του αιτούμενου, εφόσον είναι ο ίδιος ΑμεΑ, είτε του προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς του με την ιδιότητα ΑμεΑ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να επιλεχθεί πρώτα το κουτάκι δίπλα στο κείμενο «Ύπαρξη αναπηρίας ποσοστού από 67% και άνω , του/της υπόχρεου ή/και τέκνων αυτών, όπως έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2024». Εάν δεν επιλεγεί Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Υ.Π.Α. ΑμεΑ, η Αίτηση δεν θα εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση από την άποψη αυτή.

Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025 θα πρέπει να επιλεχθεί το κουτάκι δίπλα στο κείμενο «Συνταξιούχος όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025». Εάν δεν ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή, η Αίτηση δεν θα εξεταστεί για αυξημένη επιδότηση από την άποψη αυτή.

Πατώντας το σχετικό κουτάκι δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί ως δικαιούχος – ωφελούμενος στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως του αν έκανε χρήση της παροχής ή όχι, ή του γ’ κύκλου του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2022-2025», ήτοι του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξαρτήτως του αν έκανε χρήση της παροχής ή όχι (τα Προγράμματα αυτά αναφέρονται ρητά στη σχετική οθόνη της εφαρμογής).

Δηλώνει επίσης υπεύθυνα ότι το χρηματικό ποσό που εν τέλει πιστώνεται στην ψηφιακή χρεωστική κάρτα θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών διαμονής του ιδίου και των ωφελούμενων μελών της οικογένειάς του και αποδέχεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά του χρηματικού ποσού σε τρίτο πρόσωπο ή η ανάληψή του. Τέλος, πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων της Αίτησης, καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ και του ΕΦΚΑ για την επεξεργασία της Αίτησης και τον υπολογισμό της επιδότησης. Επίσης, δηλώνει υπεύθυνα ότι έλαβε γνώση πως η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται σε αυτήν και οποιαδήποτε ψευδής αναφορά ή αναντιστοιχία με τα πραγματικά στοιχεία, πέραν των οικονομικών επιπτώσεων, ενδέχεται να επιφέρει και ποινικές κυρώσεις.

Μετά τη συμπλήρωση της Αιτήσεως θα πρέπει απαραιτήτως να ακολουθήσει η υποβολή της Αιτήσεως με το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή».

Εναλλακτικά ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει Αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» στα δημόσια Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε αυτοπροσώπως είτε δι΄ εκπροσώπου του με κατάλληλη εξουσιοδότηση. Μέσω των Κ.Ε.Π. είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν όλα τα στάδια της διαδικασίας από πιστοποιημένο υπάλληλο.

Προσοχή!

Εφόσον μία Αίτηση εισαχθεί επιτυχώς στην εφαρμογή του Προγράμματος (vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027) και περιέλθει στην κατάσταση «ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ», είναι δυνατή η διαγραφή της και η υποβολή νέας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής Αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επεξεργασίας θα πρέπει να ακολουθήσει επανυποβολή της Αιτήσεως με το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή».

Οι πιθανές καταστάσεις της αίτησης

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: Η αίτηση δεν έχει υποβληθεί οριστικά, καθώς ο αιτούμενος δεν έχει πιέσει το πράσινο πλήκτρο «Υποβολή» στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ: Η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά και βρίσκεται στο στάδιο επαλήθευσης των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ: Η αίτηση είναι έγκυρη και αναμένεται η συμμετοχή της στην κλήρωση.

ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ-ΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ: Η αίτηση έχει κληρωθεί και αναμένεται η αποστολή της στο πιστωτικό ίδρυμα. Περισσότερες πληροφορίες κατά το στάδιο αυτό παρέχονται στον Πίνακα Πληρωμών.

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Η αίτηση βρίσκεται σε στάδιο επαλήθευσης ιδιότητας που δεν αναγνωρίστηκε κατά τους αυτοματοποιημένους ελέγχους και απαιτήθηκε ανάρτηση δικαιολογητικών.

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ: Απαιτείται επικοινωνία του δικαιούχου με το Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Κοινού 210 2150231 (Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00).

Τα ποσά και η κλήρωση

Α.Κληρωθέντες Δικαιούχοι α’ φάσης

ποσό ύψους 200 ευρώ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 300 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027),

δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 300 ευρώ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027), ποσό ύψους 300 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστική ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 400€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) σε φυσικά πρόσωπα:

-άγαμα ή σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024,

-έγγαμα ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία προστατευόμενα τέκνα και άνω, βάσει τελευταίας εκκαθαρισμένης κατά την υποβολή της Αίτησης κοινής ή χωριστής Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2024. Σημειώνεται ότι η επίκληση της ύπαρξης του ανωτέρω αριθμού τέκνων για τη λήψη της επαυξημένης ενίσχυσης είναι δυνατή άπαξ.

Συνταξιούχους όλων των Ταμείων με οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως 31.12.2025, που πληρούν τις οριζόμενες στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και Πρόσκληση προϋποθέσεις.

ποσό ύψους 400 ευρώ κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης (ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών χρεωστικών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027) ή 600€ κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης (από 1-10-2026 έως και 30-4-2027) για άτομα με αναπηρία από 67% και άνω και δικαιούχους με τέκνα με αναπηρία από 67% και άνω βάσει ισχύουσας Απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της Αιτήσεως.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με τέσσερα και περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους πενήντα (50,00) ευρώ ανά τέκνο από το τέταρτο τέκνο και άνω.

Β. Κληρωθέντες Δικαιούχοι β’ φάσης

Οι πίνακες οριστικών δικαιούχων της β’ φάσης θα καταρτιστούν ανάλογα με το διαθέσιμο προϋπολογισμό για το έτος 2027 από τους πίνακες μη κληρωθέντων της α’ φάσης με σειρά κλήρωσης και για την περίοδο που έχει δηλωθεί κατά την αίτηση ενώ η ημερομηνία έναρξης της β’ φάσης θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο του προγράμματος. Τα ποσά ενίσχυσης ανά περίοδο παραμένουν ίδια για την α’ και β’ φάση.

Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2026-2027 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά και ανάλογα με την περίοδο επιλογής χρήσης της κάρτας (υψηλή/χαμηλή) μέχρι και 30.06.2027 (για τους κληρωθέντες δικαιούχους της α’ φάσης), ώστε να υποστηριχθεί και η επιλογή διακοπών εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. Συγκεκριμένα:

-για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας υψηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

– για κληρωθέντες δικαιούχους με επιλογή χρήσης κάρτας χαμηλής περιόδου το ποσό μπορεί να αναλωθεί εφάπαξ ή τμηματικά από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα

Μέχρι πότε μπορεί να γίνει χρήση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας που εκδίδεται από το Πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027»;

Οι ψηφιακές χρεωστικές κάρτες του Προγράμματος λειτουργούν αποκλειστικά για το διάστημα το οποίο έχει επιλεγεί (χαμηλή ή υψηλή περίοδος).

Για τους δικαιούχους της α’ φάσης

-Υψηλή περίοδος: από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ψηφιακών καρτών έως και 30.09.2026 και από 1-5-2027 έως και 30-6-2027

– Χαμηλή περίοδος: από 1-10-2026 έως και 30-4-2027

Η πραγματοποίηση συναλλαγών δεν θα είναι δυνατή εκτός των διαστημάτων που αναφέρονται παραπάνω.

Για την α’ φάση οι κάρτες των δικαιούχων της χαμηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.04.2027 και οι κάρτες των δικαιούχων της υψηλής περιόδου αναφέρουν ως καταληκτική ημερομηνία την 30.6.2027 αλλά ισχύουν αποκλειστικά για τα διαστήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Σε ποιες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» και πώς;

Το πιστωθέν χρηματικό ποσό δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον δικαιούχο για διαμονή σε καταλύματα που φέρουν σχετικούς με την παροχή υπηρεσιών διαμονής Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου και διατηρούν την έδρα τους στην ελληνική επικράτεια

Κάθε ψηφιακή χρεωστική κάρτα εξαργυρώνεται είτε εφάπαξ στο ίδιο τουριστικό κατάλυμα είτε τμηματικά σε διαδοχικά τουριστικά καταλύματα, αναλόγως του διαθέσιμου υπολοίπου της, τη χρονική περίοδο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της Αίτησης.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της Αίτησης στο Πρόγραμμα και ενεργοποίησης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε τύπος κινητού τηλεφώνου.

Από τη στιγμή όμως που θα ενεργοποιηθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, για να χρησιμοποιηθεί σε τερματικό POS, θα πρέπει να έχει συνδεθεί σε υπηρεσίες Apple Pay ή Google Pay και να χρησιμοποιείται από smartphone που υποστηρίζει συναλλαγές NFC.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υποβολή των στοιχείων της σε κατάλληλους διαδικτυακούς τόπους παρόχων διαμονής ακόμη και άνευ χρήσης τεχνολογίας NFC.

Σε περίπτωση απόρριψης συναλλαγής με την κάρτα του Προγράμματος ο δικαιούχος θα πρέπει να επικοινωνεί με το πιστωτικό ίδρυμα έκδοσης της κάρτας του (Τράπεζα Snappi www.snappibank.com, Alpha Bank www.alpha.gr) ή Eurobank www.eurobank.gr), για να πληροφορείται σχετικά με την αιτία μη αποδοχής της συναλλαγής του, καθώς το Κέντρο Υποστήριξης του

Προγράμματος δεν διαθέτει πρόσβαση σε στοιχεία τραπεζικών συναλλαγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συναλλαγή για την οποία θα χρησιμοποιηθεί η κάρτα θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά τη διαμονή του και όχι άλλες χρεώσεις (π.χ. γεύματα, ποτά, δραστηριότητες κ.λπ.).