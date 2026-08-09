Γερμανία: Νέα έρευνα για την άμυνα απέναντι στα drones – Καμπανάκι μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών στη Λειψία

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Την έρευνα και την ανάπτυξη συστημάτων προστασίας από drones ενισχύει η Γερμανία, μετά το σοβαρό περιστατικό στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε, όπου εντοπίστηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή κοντά σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος. Ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για «υβριδική» επίθεση από ξένη δύναμη.

Η Γερμανία προχωρά στην επέκταση της έρευνας για την αντιμετώπιση της απειλής από drones, στον απόηχο του περιστατικού που προκάλεσε έντονη ανησυχία στις γερμανικές Αρχές ασφαλείας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ στην κυριακάτικη έκδοση της Bild, στις 18 Αυγούστου πρόκειται να δημιουργηθεί νέα ερευνητική εγκατάσταση για την ασφάλεια από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Το κέντρο θα λειτουργήσει σε αεροδρόμιο δοκιμών του Γερμανικού Αεροδιαστημικού Κέντρου (DLR) στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.

«Η κούρσα εξοπλισμών στην τεχνολογία των drones απαιτεί να συμβαδίζουν με αυτή και ειδικές ερευνητικές μονάδες», τόνισε ο Ντόμπριντ.

Η νέα εγκατάσταση θα αναπτύσσει και θα δοκιμάζει τεχνολογίες εντοπισμού και προστασίας από drones, φέρνοντας σε συνεργασία ερευνητές, φορείς τεχνολογικής καινοτομίας και τις αρμόδιες Αρχές ασφαλείας.

Drone με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος

Η απόφαση έρχεται μετά το ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε.

Ένα drone, το οποίο ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά και πυροκροτητή, εντοπίστηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μέλος του προσωπικού του αεροδρομίου κατάφερε να κατεβάσει το drone.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη άγνωστο μικρό ιπτάμενο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι ενδέχεται να ήταν δεύτερο drone, φέρεται να προσέκρουσε σε εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL.

Ντόμπριντ: Πιθανή «υβριδική επίθεση» από ξένη δύναμη

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος χαρακτήρισε το περιστατικό πιθανή «υβριδική» επίθεση από ξένες δυνάμεις.

Ο Ντόμπριντ υπογράμμισε ότι, παρότι η Γερμανία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση τις επιπτώσεις ενός «υβριδικού πολέμου».

Στις απειλές αυτές συμπεριέλαβε την κατασκοπεία, τις πράξεις δολιοφθοράς, τις κυβερνοεπιθέσεις και τις μυστικές επιχειρήσεις, οι οποίες, όπως ανέφερε, έχουν στόχο είτε την αποσταθεροποίηση της Γερμανίας είτε την πρόκληση άμεσης ζημιάς.

Το περιστατικό στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε εντείνει πλέον τις ανησυχίες για την προστασία κρίσιμων υποδομών και αεροδρομίων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με το Βερολίνο να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αντιμετώπισης της απειλής.