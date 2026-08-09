Κίνα: Σε συναγερμό για τον τυφώνα Dolphin με ανέμους 162 χλμ/ώρα – Κλείνουν σχολεία και τουριστικοί προορισμοί

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η ανατολική Κίνα ενόψει της επέλασης του τυφώνα Dolphin, ο οποίος κατευθύνεται προς τις ακτές με ανέμους που φτάνουν τα 162 χιλιόμετρα την ώρα. Οι Αρχές κλείνουν σχολεία και τουριστικούς προορισμούς, ενώ προειδοποιούν για καταρρακτώδεις βροχές, σοβαρές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Ο τυφώνας Dolphin αναμένεται να πλήξει αργά την Κυριακή την επαρχία Τζετζιάνγκ και τις βόρειες περιοχές της γειτονικής επαρχίας Φουτζιάν, ενώ στην πορεία του συστήματος βρίσκεται και η Σαγκάη.

Οι μέγιστοι σταθεροί άνεμοι του τροπικού κυκλώνα υπολογίζονται σε περίπου 162 χλμ./ώρα, με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες να προειδοποιούν ότι οι έντονες βροχοπτώσεις που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο ενδέχεται να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, σύμφωνα με το Associated Press.

Έως και 400 χιλιοστά βροχής

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ορισμένες περιοχές της ανατολικής Κίνας ενδέχεται να δεχθούν 200 έως 400 χιλιοστά βροχής μέσα στις επόμενες ημέρες, ποσότητες ικανές να δημιουργήσουν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Οι εθνικές Αρχές ενεργοποίησαν επίπεδο έκτακτης ανάγκης III, το οποίο αποτελεί το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο στο κινεζικό σύστημα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Στην Τζετζιάνγκ, πολλοί τουριστικοί προορισμοί παραμένουν κλειστοί το Σαββατοκύριακο, ενώ έχουν ανασταλεί όλες οι δραστηριότητες στη θάλασσα και τα εσωτερικά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων με φέρι και των κρουαζιέρων.

800 πλοία δεμένα στο λιμάνι της Νινγκμπό

Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα έχουν ληφθεί στη Νινγκμπό, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της επαρχίας Τζετζιάνγκ.

Οι τοπικές Αρχές διέταξαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ενώ σταμάτησαν όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό.

Παράλληλα, περίπου 800 πλοία έχουν δέσει στο λιμάνι, καθώς η περιοχή προετοιμάζεται για την άφιξη του τυφώνα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά την πορεία του Dolphin καθώς πλησιάζει τις πυκνοκατοικημένες ανατολικές ακτές της χώρας.