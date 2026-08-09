FIFA κατά των επικριτών του Ινφαντίνο: «Συντονισμένη προσπάθεια υπονόμευσης του προέδρου μας»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην αντεπίθεση περνά η FIFA εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης που δέχεται ο Τζιάνι Ινφαντίνο, καταγγέλλοντας «συντονισμένη και συνεχιζόμενη προσπάθεια» υπονόμευσης τόσο της παγκόσμιας ομοσπονδίας όσο και του προέδρου της. Η νέα σκληρή ανακοίνωση έρχεται μετά τις καταγγελίες για την προσωπική ζωή του Ινφαντίνο, τις οποίες ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά, αλλά και την ανοικτή σύγκρουσή του με την UEFA για το αμφιλεγόμενο σχέδιο Fifa Forward Enterprise.

Η FIFA έκανε λόγο για «ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς και αποδεδειγμένα ψευδείς αναφορές», τονίζοντας ότι «οι εικασίες και οι υπαινιγμοί δεν πρέπει να παρουσιάζονται ως γεγονότα».

Η παρέμβαση της παγκόσμιας ομοσπονδίας ακολουθεί δημοσίευμα της Daily Telegraph, σύμφωνα με το οποίο γυναίκα με την οποία φέρεται να είχε εξωσυζυγική σχέση ο Ινφαντίνο έλαβε αποζημίωση αποχώρησης από την UEFA την περίοδο που εκείνος ήταν γενικός γραμματέας της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας.

Εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε ότι ο Ινφαντίνο «αρνείται κατηγορηματικά» τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «απολύτως αναληθείς».

Η σύγκρουση με την UEFA και το σχέδιο που άναψε «φωτιές»

Η πίεση προς τον Ινφαντίνο είχε ήδη ενταθεί εξαιτίας του Fifa Forward Enterprise (FFE), ενός σχεδίου που προέβλεπε τη δημιουργία νέας εταιρείας για τη διαχείριση εμπορικών δικαιωμάτων και εισιτηρίων της FIFA.

Σύμφωνα με την πρόταση, το 21% της νέας εταιρείας θα πωλούνταν σε ιδιωτική επενδυτική εταιρεία. Το σχέδιο τελικά εγκαταλείφθηκε, ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Η UEFA έχει δηλώσει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον Ινφαντίνο, ενώ η πρόεδρος της Νορβηγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Λίζε Κλάβενες, προχώρησε ακόμη περισσότερο, ζητώντας την παραίτησή του.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία διατηρεί στο τραπέζι ακόμη και την απειλή μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει επαρκείς εγγυήσεις πως το επίμαχο σχέδιο FFE δεν θα μπορούσε να επανέλθει στο μέλλον.

FIFA: «Δεν μπορούν να πετύχουν με υπαινιγμούς όσα δεν πετυχαίνουν με δημοκρατικές διαδικασίες»

Η απάντηση της FIFA ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή.

«Ο πρόεδρος της FIFA εξελέγη δημοκρατικά από τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA και συνεχίζει να υπηρετεί έχοντας την εντολή τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Γίνεται ολοένα και πιο εμφανές ότι υπάρχει συντονισμένη και συνεχιζόμενη προσπάθεια ορισμένων να υπονομεύσουν τη FIFA και τον πρόεδρό της».

Και συνεχίζει: «Όσοι δεν διαθέτουν την υποστήριξη των ομοσπονδιών-μελών της FIFA δεν θα πρέπει να επιχειρούν να πετύχουν μέσω καταγγελιών, υπαινιγμών ή παραπληροφόρησης αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν μέσω των καθιερωμένων δημοκρατικών διαδικασιών της FIFA».

Ευρώπη εναντίον Ινφαντίνο, αλλά ισχυρή στήριξη από άλλες ηπείρους

Η αντιπολίτευση απέναντι στον Ινφαντίνο προέρχεται αυτή τη στιγμή κυρίως από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού διαφοροποιήθηκε από την περιφερειακή συνομοσπονδία Concacaf και τάχθηκε υπέρ του προέδρου της FIFA.

Παρόμοια θέση έχει λάβει και η Conmebol, η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής, απορρίπτοντας οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσης του Ινφαντίνο χωρίς ψηφοφορία στην οποία θα συμμετέχουν και οι 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA.

Ισχυρή είναι η στήριξη και από την Αφρική, καθώς ο Ινφαντίνο έχει την ομόφωνη υποστήριξη των 54 χωρών της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF).

Η συγγνώμη του Ινφαντίνο και η νέα προειδοποίηση της FIFA

Ο Ινφαντίνο συγκάλεσε την Τετάρτη στο Ραμπάτ του Μαρόκου συνάντηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου της FIFA.

Στη συνέχεια, η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του Ινφαντίνο και του γενικού γραμματέα Ματίας Γκράφστρεμ, με την οποία ζήτησε συγγνώμη για την πρόταση FFE.

Η πρόταση προέβλεπε τη δημιουργία νέας εταιρείας για τη διαχείριση των εμπορικών δικαιωμάτων και των εισιτηρίων της FIFA, με το 21% της να περνά σε ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις κυρίως από την UEFA και τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες.

Ταυτόχρονα, όμως, προειδοποίησε ότι δεν πρόκειται πλέον να ανεχθεί «επιθέσεις κατά της ακεραιότητας, της χρηστής διακυβέρνησης και των προβλεπόμενων διαδικασιών της».

Στη νέα ανακοίνωση του Σαββάτου, η FIFA ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους.

«Η αλλαγή αναπόφευκτα αμφισβητεί κατεστημένα συμφέροντα, αλλά η διαφωνία με αυτή την αλλαγή δεν μπορεί να δικαιολογεί προσπάθειες υπονόμευσης της δημοκρατικής εντολής του προέδρου της FIFA ή του θεσμού που εξελέγη να ηγηθεί», αναφέρει.

Η παγκόσμια ομοσπονδία καταλήγει ότι καλωσορίζει τον «θεμιτό έλεγχο», αλλά ξεκαθαρίζει:

«Ο έλεγχος δεν αποτελεί άδεια για διαστρέβλωση γεγονότων, ενίσχυση ατεκμηρίωτων καταγγελιών ή κατασκευή αντιπερισπασμών με στόχο την υπονόμευση της προόδου. Όπου τα δημοσιεύματα είναι ανακριβή ή παραπλανητικά, η FIFA θα τα αμφισβητεί άμεσα και δυναμικά».