Για δεύτερη φορά πατέρας ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

Για δεύτερη φορά πατέρας έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου εμφανίστηκε στο γήπεδο με τον γιο του, έγινε πατέρας ξανά το Σάββατο, αφού η σύζυγος του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Τον Ιούνιο του 2025 το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι, και πλέον ο Κωνσταντέλιας είχε να έρχεται στον κόσμο και η κόρη του.

Θέλει να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του

Ο ίδιος να θυμίσουμε ότι όταν ενημέρωσε ότι στην παρούσα φάση δεν θα παίξει στην Εθνική Ομάδα, ανέφερε και το γεγονός ότι θέλει να είναι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά του.