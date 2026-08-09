Για δεύτερη φορά πατέρας ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

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Αθλητισμός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για δεύτερη φορά πατέρας έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
  • Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ έγινε πατέρας ξανά το Σάββατο, αφού η σύζυγός του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
  • Ο Κωνσταντέλιας θέλει να είναι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά του, κάτι που ανέφερε και όταν ενημέρωσε ότι δεν θα παίξει στην Εθνική Ομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για δεύτερη φορά πατέρας έγινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο νεαρός άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ματς με τη Ντιναμό Κιέβου εμφανίστηκε στο γήπεδο με τον γιο του, έγινε πατέρας ξανά το Σάββατο, αφού η σύζυγος του Χριστίνα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

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Τον Ιούνιο του 2025 το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα αγοράκι, και πλέον ο Κωνσταντέλιας είχε να έρχεται στον κόσμο και η κόρη του.

Θέλει να είναι πιο κοντά στην οικογένειά του

Ο ίδιος να θυμίσουμε ότι όταν ενημέρωσε ότι στην παρούσα φάση δεν θα παίξει στην Εθνική Ομάδα, ανέφερε και το γεγονός ότι θέλει να είναι πιο συχνά κοντά στην οικογένειά του.

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