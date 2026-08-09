Ουκρανία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από ρωσικά πλήγματα

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Διεθνή Νέα

Πυροσβέστης επιχειρεί για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε έπειτα από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS)
Πυροσβέστης επιχειρεί για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε έπειτα από τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Φωτογραφία: Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσικά πλήγματα το Σάββατο στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου της Ουκρανίας.
  • Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν στο Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ στο Χάρκοβο ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του και μια 46χρονη τραυματίστηκε.
  • Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν βαλτώσει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κι αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσικά πλήγματα το Σάββατο στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ και Χαρκόβου της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

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Δύο άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν στο Ντνιπροπετρόφσκ, που έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών και drones, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χανζά μέσω Telegram.

Βορειότερα, στο Χάρκοβο, ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του και μια 46χρονη τραυματίστηκε σε επιθέσεις ρωσικών drones.

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Δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα το τέλος του πολέμου

Το βράδυ του Σαββάτου, μπαράζ επιθέσεων δέχθηκε η πόλη Πάβλοχραντ. Ο περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ ενημέρωσε μέσω Telegram πως εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών ηλικίας 3-6 ετών.

Σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, το τέλος του πολέμου δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.

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