Δώρο ενός δισ. δολαρίων ετοιμάζουν οι ΗΠΑ για τον νέο πρόεδρο της Κολομβίας

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Οι ΗΠΑ υποσχέθηκαν να χορηγήσουν 1 δισ. δολάρια στην Κολομβία λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του νέου δεξιού λαϊκιστή κι οπαδού του Ντόναλντ Τραμπ προέδρου της χώρας.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος υιοθέτησε πολλές από τις πολιτικές του Αμερικανού προέδρου κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, χρησιμοποίησε την πρώτη του ομιλία για να υποσχεθεί έναν «αμείλικτο πόλεμο» κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε, από την πλευρά του, ότι το «πακέτο ασφαλείας» θα τον βοηθήσει να επιτύχει τους «κοινούς μας στόχους», στους οποίους περιλαμβάνονται η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης. Ο Τραμπ είχε επικρίνει επανειλημμένα τον αριστερό προκάτοχο του ντε λα Εσπριέγια για την προσέγγισή του και στα δύο αυτά ζητήματα.

Μεγάλο ενδιαφέρον Τραμπ

Εξάλλου, όπως σημειώνει το BBC, ο Τραμπ έχει δείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη Λατινική Αμερική κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, προσεγγίζοντας ηγέτες με τους οποίους έχει παρόμοιες πολιτικές και απομακρύνοντας όσους με τους οποίους διαφωνεί.

Πριν από τις εκλογές, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ντε λα Εσπριέγια είχε «την πλήρη υποστήριξη και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών πίσω του», προβλέποντας «πολύ καλύτερες σχέσεις» με την Κολομβία μετά την εκλογή του τον Ιούνιο.

Δικηγόρος και επιχειρηματίας στο επάγγελμα, ο Ντε λα Εσπριέγια έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως ανεξάρτητο αουτσάιντερ, δεσμευόμενος να καταπολεμήσει το έγκλημα με «σιδηρά πυγμή».

«Με τη λογική ή με τη βία»

Στη φλογερή πρώτη επίσημη ομιλία του, απευθυνόμενος σε στρατιώτες σε μια κοντινή στρατιωτική βάση, ο ντε λα Εσπριέγια δεσμεύτηκε να συντρίψει τους ένοπλους αντάρτες, να ανοικοδομήσει την Κολομβία και να υπερασπιστεί τη δημοκρατία «με τη λογική ή με τη βία».

Είπε ότι στην «εποχή του Τίγρη» (αυτό είναι το παρατσούκλι του) το κράτος θα είναι αυστηρό και αποφασιστικό έναντι του εγκλήματος, ενώ πρόσθεσε: «Δεν θα υπάρχει ούτε ένα μέρος στο έδαφός μας όπου οι εγκληματίες θα μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς».

Παρόμοια μέτρα έχουν λάβει άλλοι δύο δεξιοί λαϊκιστές, ο Ναΐμπ Μπουκέλε και ο Ντανιέλ Νομπόα στο Ελ Σαλβαδόρ και τον Ισημερινό, αντίστοιχα.

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προκάτοχό του, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος εφάρμοσε αυτό που ονόμαζε στρατηγική «απόλυτης ειρήνης» για την εσωτερική ένοπλη σύγκρουση της χώρας μεταξύ ομάδων ανταρτών, κράτους και καρτέλ, η οποία έδινε προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις και στην παροχή κινήτρων στους αγρότες να σταματήσουν την καλλιέργεια κόκας.