Νιγηρία: Ούτε 100 ούτε 500 – 1.500 ζευγάρια παντρεύτηκαν μαζί

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Διεθνή Νέα

Νιγηρία, σημαία
πηγή: unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πολιτεία Κάνο της βόρειας Νιγηρίας, 1.500 ζευγάρια παντρεύτηκαν μαζί σε διήμερη εκδήλωση υπό την αιγίδα των τοπικών Αρχών.
  • Η εκδήλωση είχε ως στόχο τη στήριξη ζευγαριών που δυσκολεύονταν να καλύψουν τα έξοδα ενός γάμου, με τις νύφες να λαμβάνουν προίκα και τους νεόνυμφους υποστήριξη για επιχειρήσεις.
  • Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο κυβερνήτης Άμπα Καμπίρ Γιουσούφ οργανώνει ομαδικούς γάμους, στο πλαίσιο προγράμματος για τη στήριξη οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην πολιτεία Κάνο της βόρειας Νιγηρίας 1.500 ζευγάρια αποφάσισαν να παντρευτούν μαζί στη διάρκεια διήμερης εκδήλωσης υπό την αιγίδα των τοπικών Αρχών.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα την Παρασκευή και το Σάββατο, με στόχο την στήριξη ζευγαριών που δυσκολεύονταν να καλύψουν τα έξοδα ενός γάμου.

Οι νύφες πήραν προίκα

Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, κάθε νύφη έλαβε προίκα 200.000 νάιρα (127 ευρώ), κρεβάτι, στρώμα και κουβέρτες. Παράλληλα, οι νεόνυμφοι έλαβαν διαβεβαιώσεις πως θα έχουν υποστήριξη για να ξεκινήσουν μια μικρή επιχείρηση.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που ο κυβερνήτης Άμπα Καμπίρ Γιουσούφ οργανώνει εκδήλωση με ομαδικούς γάμους, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τη στήριξη οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα.

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