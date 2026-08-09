Κήποι: Κατασχέθηκαν δέκα τόνοι φρέον από τουρκικό φορτηγό

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δέκα τόνοι παράνομης ποσότητας φρέον σταμάτησαν το Σάββατο στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.
  • Η ποσότητα, αξίας περίπου 900.000 ευρώ, εντοπίστηκε μετά από έλεγχο σε φορτηγό τουρκικής προέλευσης με προορισμό τη Γαλλία.
  • Ο συλληφθείς οδηγός οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, από όπου πήρε προθεσμία για να προσέλθει την Τρίτη στον ανακριτή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τους δέκα τόνους παράνομης ποσότητας φρέον σταμάτησαν το Σάββατο στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.

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Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μετά από έλεγχο σε φορτηγό τουρκικής προέλευσης, με οδηγό τουρκικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η παραπάνω ποσότητα, η οποία είχε προορισμό τη Γαλλία.

Στα 900.000 ευρώ η αξία

Η αξία του προϊόντος, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι υπολογίζονται σε περίπου 300.000 ευρώ.

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Ο συλληφθείς οδηγός οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, από όπου πήρε προθεσμία για να προσέλθει την Τρίτη στον ανακριτή.

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