Κήποι: Κατασχέθηκαν δέκα τόνοι φρέον από τουρκικό φορτηγό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τους δέκα τόνους παράνομης ποσότητας φρέον σταμάτησαν το Σάββατο στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, μετά από έλεγχο σε φορτηγό τουρκικής προέλευσης, με οδηγό τουρκικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η παραπάνω ποσότητα, η οποία είχε προορισμό τη Γαλλία.

Στα 900.000 ευρώ η αξία

Η αξία του προϊόντος, σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς, ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ, ενώ οι δασμοί και οι φόροι υπολογίζονται σε περίπου 300.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγός οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, από όπου πήρε προθεσμία για να προσέλθει την Τρίτη στον ανακριτή.