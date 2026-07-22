Αμπελόκηποι: Καταγγελίες για επιθέσεις σε δύο γυναίκες μέσα σε 20 λεπτά – «Πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου»

Δύο γυναίκες δέχθηκαν επίθεση μέρα μεσημέρι στους Αμπελοκήπους, με τις αρχές να εξετάζουν τις δύο υποθέσεις ως έργο του ίδιου δράστη. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για έναν νεαρό υπήκοο Αιγύπτου, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται παράνομα στη χώρα και να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Ο νεαρός προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή των Αμπελοκήπων το μεσημέρι της Δευτέρας, καθώς, μέσα σε διάστημα περίπου 20 λεπτών, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί σεξουαλικά σε δύο γυναίκες.

«Είχα φύγει από την Πανόρμου και πήγαινα προς τους Αμπελοκήπους. Στον δρόμο της Κηφισίας χάζευα στο κινητό μου και εκείνη τη στιγμή ξαφνικά, από πίσω μου πρέπει να ήρθε αυτός. Πέρασε το χέρι του γύρω από τους ώμους μου και πήγε να μου πιάσει το στήθος. Τον έσπρωξα εκείνη την ώρα και του είπα: “Φύγε από εδώ, μη με ακουμπάς. Φύγε”. Και δεν έφευγε», δήλωσε το ένα από τα δύο θύματα στο Star, ενώ παρακάτω, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ξεφύγει:

«Και εκείνη τη στιγμή λέω ή θα τον δείρω, αλλά δεν ήξερα αν έχει μαχαίρι πάνω του, δεν ήξερα αν έχει όπλο πάνω του, οπότε λέω να μην το παίξω θαρραλέα, ας μπω σε ένα ανθοπωλείο να τελειώνουμε».

Πριν το συγκεκριμένο περιστατικό, είχε προηγηθεί επίθεση σε μια μητέρα, την οποία, αφού ακολούθησε στην οδό Λακωνίας, της φώναζε χυδαίες εκφράσεις, ανεβοκατεβάζοντας το παντελόνι του και δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα. Η γυναίκα τρομοκρατημένη μπήκε σε σούπερ μάρκετ και κάλεσε την κόρη της.

Μετά τις καταγγελλόμενες επιθέσεις, ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να κυκλοφορεί ανενόχλητος στην «καρδιά» της Αθήνας, σαν να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα.

Το προφίλ του δράστη

Ο 21χρονος με τα αρχικά Α.Ν. είναι γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ληστειών, κλοπών, ναρκωτικών και κακοποίησης ζώων.

Βρίσκεται παράνομα στη χώρα, ωστόσο δεν μπορεί να απελαθεί, καθώς σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για προηγούμενες υποθέσεις, μεταξύ άλλων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα.

Ο 21χρονος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση και οδηγήθηκε για ακόμη μια φορά ενώπιον της Δικαιοσύνης.