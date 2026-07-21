Ο νέος εφιάλτης για το παγκόσμιο εμπόριο: Γιατί η απειλή των Χούθι στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ προκαλεί παγκόσμια ανησυχία

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Η απειλή των Χούθι να επιβάλουν ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανοίγει ένα νέο, ιδιαίτερα επικίνδυνο μέτωπο στη σύγκρουση που συνδέεται με τον πόλεμο Ιράν και ΗΠΑ, αυξάνοντας τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές ροές.

Οι αντάρτες της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι κλείνουν το στρατηγικής σημασίας στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ για πλοία που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, ως αντίποινα για τον σαουδαραβικό αποκλεισμό της Υεμένης και για την πρόσφατη επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά.

Σύμφωνα με τους ίδιους, έξι πλοία αναγκάστηκαν ήδη να αλλάξουν πορεία την Τρίτη, αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Γιατί το Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία

Το στενό του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους στον κόσμο, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και μέσω της Διώρυγας του Σουέζ τις αγορές της Ευρώπης και της Ασίας.

Από το συγκεκριμένο πέρασμα διέρχεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και σχεδόν το 25% της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων.

Η σημασία του έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά τη σοβαρή διαταραχή των μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η Σαουδική Αραβία έχει στραφεί περισσότερο στις εξαγωγές πετρελαίου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Οι Χούθι απειλούν με νάρκες, drones και επιθέσεις σε πλοία

Παρότι οι Χούθι δεν ελέγχουν άμεσα την ακτογραμμή του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, διαθέτουν δυνάμεις σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιομέτρων.

Τρεις αξιωματούχοι των Χούθι δήλωσαν στο Associated Press ότι εδώ και μήνες έχουν καταρτίσει σχέδιο για την παρεμπόδιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει:

θαλάσσιες νάρκες,

τηλεκατευθυνόμενα εκρηκτικά σκάφη,

drones,

ελικόπτερα,

ακόμη και ομάδες ενόπλων που θα πραγματοποιούν ρεσάλτα σε εμπορικά πλοία.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι αρχικά θα προειδοποιούν τα πλοία να μην εισέρχονται στις ζώνες που έχουν ορίσει και μόνο εάν αγνοηθούν οι προειδοποιήσεις θα προχωρούν σε στρατιωτικές ενέργειες.

Οι φόβοι για νέο σοκ στις παγκόσμιες μεταφορές

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ακόμη και περιορισμένες επιθέσεις αρκούν για να παραλύσει ουσιαστικά ένας τόσο κρίσιμος θαλάσσιος διάδρομος.

Η εμπειρία από τα Στενά του Ορμούζ έχει δείξει ότι ακόμη και μεμονωμένα περιστατικά αρκούν για να αυξηθούν κατακόρυφα τα ασφάλιστρα των πλοίων και να απομακρυνθούν οι μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες από την περιοχή.

Η ιδρύτρια της υπηρεσίας παρακολούθησης συγκρούσεων ACLED, Κλάιοναντ Ράλεϊ, προειδοποίησε ότι εάν το Μπαμπ ελ Μαντέμπ τεθεί ταυτόχρονα υπό πίεση με τα Στενά του Ορμούζ, τότε θα επηρεαστούν δύο από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς διαδρόμους του πλανήτη.

Οι εξαγωγές πετρελαίου κινδυνεύουν ξανά

Τον Ιούνιο περισσότερα από 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διέρχονταν από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναντι περίπου 4 εκατομμυρίων πριν από την κλιμάκωση του πολέμου με το Ιράν.

Η Σαουδική Αραβία εξάγει πλέον περίπου 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως μέσω του λιμανιού Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, διαθέτει εναλλακτικές διαδρομές:

έως 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσω της Αιγύπτου και του αγωγού SUMED,

περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Ωστόσο, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί, πολλά εμπορικά πλοία ενδέχεται να ακολουθήσουν τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική, προσθέτοντας μία έως δύο εβδομάδες στα ταξίδια και αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μεταφοράς.

Ο Τραμπ προειδοποιεί τους Χούθι: «Θα αναλάβουμε δράση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός αλλά ταυτόχρονα έστειλε σαφές μήνυμα προς τους Χούθι.

Ερωτηθείς στον Λευκό Οίκο για την απειλή αποκλεισμού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, απάντησε:

«Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς φροντίζουμε αυτά τα ζητήματα. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα αναλάβουμε δράση.»

Παράλληλα υποστήριξε ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Χούθι παρέμειναν χωρίς σοβαρά προβλήματα το τελευταίο διάστημα.

«Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τους Χούθι. Και εκείνοι δεν είχαν πρόβλημα μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης.»

BREAKING: President Donald Trump downplays concerns regarding a potential Houthi blockade of the Red Sea, saying that if it does happen the U.S. military will be forced to take action. “We take care of things. If something like that happens, we take care of it.” “We’ve done… pic.twitter.com/Azf15vyOxt — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

Κίνδυνος αναζωπύρωσης του πολέμου στην Υεμένη

Η νέα κρίση απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε στην Υεμένη μετά την εκεχειρία του 2022.

Ο εκπρόσωπος των σαουδαραβικών ενόπλων δυνάμεων, υποστράτηγος Τουρκί αλ Μάλκι, ξεκαθάρισε ότι το Ριάντ δεν πρόκειται να επιτρέψει το κλείσιμο του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Όπως δήλωσε:

«Κάθε απειλή των Χούθι κατά πλοίων που διέρχονται από την περιοχή θα αντιμετωπιστεί άμεσα και αποφασιστικά, καθώς συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας.»

Η επίθεση στο αεροδρόμιο της Σαναά και η νέα κλιμάκωση

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα το διεθνές αεροδρόμιο της Σαναά, επιχειρώντας να εμποδίσει αεροσκάφος που μετέφερε ηγετικά στελέχη τους από το Ιράν, όπου είχαν παραστεί στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια σε άλλο αεροδρόμιο.

Σε απάντηση, οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραύλους και drones εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της Άμπχα στη Σαουδική Αραβία, στη σημαντικότερη στρατιωτική αντιπαράθεση των δύο πλευρών εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι αντάρτες δηλώνουν ότι ο αποκλεισμός του Μπαμπ ελ Μαντέμπ έχει στόχο να αναγκάσει τη Σαουδική Αραβία να τερματίσει τον αποκλεισμό των περιοχών της Υεμένης που ελέγχουν.

«Δίνει μεγαλύτερη επιρροή στο Ιράν»

Ο αναλυτής της International Crisis Group, Αχμέντ Νάγκι, εκτιμά ότι η νέα κίνηση των Χούθι εξυπηρετεί παράλληλα και τα στρατηγικά συμφέροντα της Τεχεράνης.

Όπως σημείωσε, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαναλάβει τις καθημερινές αεροπορικές επιδρομές, το άνοιγμα νέων σημείων πίεσης στην περιοχή αυξάνει τη διαπραγματευτική ισχύ του Ιράν.

«Από την οπτική της Τεχεράνης, η δημιουργία επιπλέον εστιών πίεσης στην περιοχή της προσφέρει μεγαλύτερη επιρροή. Οι Χούθι δίνουν στο Ιράν δυνατότητα επιρροής σε ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα του κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.