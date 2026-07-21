Πλαταμώνας: «Το δικό μου παιδί ήταν τυχερό μέσα στην ατυχία του, κάποιο άλλο μπορεί να μην είναι» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 16χρονου που μαχαιρώθηκε σε συμπλοκή

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Το πανελλήνιο εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθεί συγκλονισμένο τις υποθέσεις που αφορούν βία μεταξύ ανηλίκων στη χώρα μας, και βγαίνουν στη δημοσιότητα.

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου στον Πλαταμώνα, μία άγρια συμπλοκή στην οποία σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν ξύλινα καδρόνια και καρέκλες από διπλανά καταστήματα, είχε ως αποτέλεσμα ένας 16χρονος να δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί στο δεξί μηρό.

«Ήταν σοβαρό τραύμα»

Ο πατέρας του 16χρονου που δέχτηκε την επίθεση με μαχαίρι στον Πλαταμώνα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, απευθύνει έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 σε όσους γνωρίζουν οτιδήποτε, να βοηθήσουν τις Αρχές στον εντοπισμό των δραστών.

Μιλώντας στον ANT1, ο Δημήτρης Φωτίου, γονέας του 16χρονου, εξήγησε πως: «Υπήρχαν καδρόνια, υπήρχαν αλυσίδες, υπήρχαν ζώνες δερμάτινες, αυτοσχέδια όπλα δηλαδή. Συν ή μαχαίρι ή αιχμηρό αντικείμενο που χτύπησαν το παιδί. Κάναμε μετάγγιση και δυο φιάλες αίμα, ήταν σοβαρό τραύμα».

«Αν υπάρχει κάποιος, ο οποίος γνωρίζει οτιδήποτε, να το αναφέρει στην Αστυνομία. Γιατί το δικό μου παιδί ήταν τυχερό μέσα στην ατυχία του. Αύριο, κάποιο άλλο παιδί μπορεί να μην είναι», ανέφερε αμέσως μετά.

Ανησυχία για τα περιστατικά βίας ανηλίκων

Θύμα περιστατικού βίας μεταξύ ανηλίκων, που στο παρελθόν ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα συνομηλίκων του, περιέγραψε στην κάμερα του MEGA τον εφιάλτη που είχε ζήσει.

«Ξαφνικά και τα τέσσερα άτομα ξεκινάνε να με χτυπάνε, φουλ δυνατά, μπουνιές, κλωτσιές, πάρα πολύ μίσος.

Έτσι ξαφνικά, όπως ένιωθα όλες αυτές τις μπουνιές και τις κλωτσιές, βγάζει κάποιος το μαχαίρι και αρχίζει να με μαχαιρώνει στο χέρι. Ήταν πάρα πολύ σοκαριστικό για εμένα», είπε το θύμα.

«Αν έχει ανέβει το τελευταίο χρονικό διάστημα η εγκληματικότητα στην Ελλάδα, έχει ανέβει κυρίως στο κομμάτι των ανηλίκων. Θεωρώ ότι πλέον τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν τις συνέπειες των πράξεών τους», τόνισε ο δικηγόρος Ιωάννης Μπαρκαγιάννης.

Δράστης άλλης υπόθεσης, μίλησε στο MEGA για το περιστατικό στο οποίο είχε εμπλακεί: «Ήμουν σε μία παρέα, όπου ήμασταν 6-7 άτομα και αρχίσαμε να χτυπάμε ένα παιδί, χωρίς λόγο. Ήρθε η αστυνομία και μας σταμάτησε.

Η αφορμή ήταν ότι είχε στείλει μήνυμα σε μια κοπέλα. Πήγα τον βρήκα, τον μαχαίρωσα, τον χτύπησα…».