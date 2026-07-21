Μετρό Θεσσαλονίκης: Ράγισε τζαμαρία οροφής στην είσοδο του σταθμού Βενιζέλου – Δείτε βίντεο

Μία τζαμαρία οροφής ράγισε στον σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο σημείο των κυλιόμενων σκαλών. Η είσοδος αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στη συνέχεια άνοιξε ξανά για το κοινό, ενώ η αντικατάσταση αναμένεται σύντομα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία τζαμαρία οροφής ράγισε στον σταθμό Βενιζέλου, του μετρό Θεσσαλονίκης.
  • Η θραύση της τζαμαρίας έγινε στις 2 Ιουλίου, με την είσοδο του σταθμού να αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας.
  • Μετά από ελέγχους, η είσοδος άνοιξε ξανά για το κοινό, ενώ η αντικατάσταση της ραγισμένης τζαμαρίας αναμένεται το επόμενο διάστημα.

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Μία τζαμαρία οροφής ράγισε στον σταθμό Βενιζέλου, του μετρό Θεσσαλονίκης.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το thestival.gr φαίνεται η ραγισμένη τζαμαρία οροφής, στο σημείο όπου βρίσκονται οι κυλιόμενες σκάλες. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες ράγισε η τζαμαρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, η θραύση της τζαμαρίας έγινε στις 2 Ιουλίου. Πηγές από τη διαχειρίστρια εταιρεία τόνισαν στο thestival.gr πως μόλις έγινε αντιληπτή η θραύση, αποκλείστηκε αμέσως η είσοδος, προκειμένου να μην συμβεί κάποιο ατύχημα.

Στη συνέχεια έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί πως η τζαμαρία δεν θα πέσει. Αφού έγιναν και οι απαραίτητοι έλεγχοι και διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει η τζαμαρία, η είσοδος του μετρό άνοιξε και πάλι για το κοινό, επισήμαναν οι ίδιες πηγές.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αντικατασταθεί η ραγισμένη τζαμαρία.

Δείτε το βίντεο:

 

 

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