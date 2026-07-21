Τα μυστικά της Σακάρα: Οι τρεις τάφοι που «ξεκλειδώνουν» την ιστορία του Νέου Βασιλείου της Αιγύπτου

Νέα εντυπωσιακά μυστικά της αρχαίας Αιγύπτου έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στην περίφημη νεκρόπολη της Σακάρα. Ιστορικοί θησαυροί, κρυμμένοι για χιλιάδες χρόνια μέσα στους βράχους, αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ζωής των αξιωματούχων του Νέου Βασιλείου.

Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο στην κατανόηση της αιγυπτιακής ιστορίας.

Η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή που εργάζεται στη νεκρόπολη του Βουβαστείου, στον ανατολικό τομέα του κρημνού στην τοποθεσία Σακάρα, ανακοίνωσε την ανακάλυψη τριών λαξευμένων σε βράχο τάφων που χρονολογούνται στην περίοδο του Νέου Βασιλείου.

Ιερογλυφικά και ευρήματα «φωτίζουν» την ελίτ της Μέμφιδας

Η ανακάλυψη, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια επιστημονικών ανασκαφών στην περιοχή, έφερε στο φως ιερογλυφικές επιγραφές και σημαντικά υλικά κατάλοιπα που φωτίζουν προηγουμένως ελάχιστα τεκμηριωμένες πτυχές της ιστορίας της αρχαίας νεκρόπολης της Μέμφιδας.

Παράλληλα, παρέχει νέες πληροφορίες για το κοινωνικό και διοικητικό πλαίσιο των ανώτατων αξιωματούχων και των ελίτ της εποχής εκείνης.

Υπουργός Τουρισμού Αιγύπτου: «Η Σακάρα δεν έχει αποκαλύψει ακόμα όλα τα μυστικά της»

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από τον Υπουργό Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φατχί, ο οποίος τόνισε ότι η ανακάλυψη αποτελεί μια ακόμη απόδειξη πως η περιοχή της Σακάρα εξακολουθεί να κρύβει αρχαιολογικούς θησαυρούς που δεν έχουν ακόμη εξερευνηθεί πλήρως.

Ο Φατχί υπογράμμισε τη διαδοχή των ανακαλύψεων που πραγματοποιούνται σε αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και τόνισε την εξαιρετική πολιτιστική του σημασία.

Ο υπουργός επαίνεσε επίσης τις προσπάθειες όλων των αποστολών, τόσο των αιγυπτιακών όσο και των ξένων, που συνεχίζουν να διεξάγουν ενεργή εργασία πεδίου εκεί, επιμένοντας ότι κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως αντιπροσωπεύει μια ποιοτική πρόοδο στην κατανόηση του Φαραωνικού πολιτισμού και βοηθά στην ανασύνθεση του ιστορικού μωσαϊκού ενός από τους πιο ισχυρούς πολιτισμούς του αρχαίου κόσμου.

Διάσωση βιογραφιών από τη λήθη των αιώνων

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ Ελ-Λέιθι, σημείωσε ότι η σημασία αυτής της ανακάλυψης ξεπερνά την απλή ταυτοποίηση νέων υπόγειων τάφων, καθώς συμβάλλει στην ανασύνθεση των βιογραφιών των ιδιοκτητών τους, διασώζοντας από τη λήθη τις ιστορίες ζωής ανθρώπων που παρέμεναν θαμμένοι κάτω από την άμμο για χιλιετίες.

Ο Ελ-Λέιθι έδωσε έμφαση στην ανθρώπινη και ιστορική αξία καθεμιάς από αυτές τις μαρτυρίες, καθώς εμπλουτίζουν τις μελέτες για την αιγυπτιακή κοινωνική οργάνωση κατά τη διάρκεια της 18ης Δυναστείας και των μετέπειτα δυναστειών του Νέου Βασιλείου, μιας περιόδου που χαρακτηρίστηκε από εδαφική επέκταση και μια ολοένα και πιο περίπλοκη κεντρική διοίκηση.

Συνεχείς έρευνες στα ταφικά φρεάτια

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντέι, επικεφαλής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Ανώτατου Συμβουλίου, εξήγησε ότι αυτή η παρέμβαση αποτελεί μέρος του αρχαιολογικού ερευνητικού προγράμματος που είναι ειδικά αφιερωμένο στη νεκρόπολη του Βουβαστείου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι τρέχουσες εργασίες θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ανακαλύψεις κατά τις μελλοντικές ανασκαφικές περιόδους.

Ο Αμπντέλ Μπαντέι υπενθύμισε ότι οι ανασκαφές παραμένουν ενεργές στα φρεάτια ταφής και στις ανεξερεύνητες περιοχές, προσθέτοντας ότι αυτοί οι τομείς ενδέχεται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες για τους ιδιοκτήτες των τάφων και την ιστορία του ίδιου του νεκροταφείου, το οποίο θεωρείται ένα από τα πλουσιότερα σε υλικά κατάλοιπα σε ολόκληρο το ταφικό συγκρότημα της Σακάρα.

Ο Αμρ Ελ-Ταγέμπ, Γενικός Διευθυντής Αρχαιοτήτων της Σακάρα, παρουσίασε τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες για καθέναν από τους τρεις τάφους.

Ο ισχυρός αξιωματούχος

Ο πρώτος ανήκει σε ένα άτομο ονόματι Μεντουχοτέπ, του οποίου οι βόρειοι τοίχοι φέρουν προσεκτικά φιλοτεχνημένες σκηνές που απεικονίζουν φορείς προσφορών και διάφορες κυνηγετικές συνθέσεις.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένας μεγάλος πίνακας που απεικονίζει τον ιδιοκτήτη του τάφου καθισμένο δίπλα στη μητέρα του, Ιαχοτέπ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η εικονογραφία αυτή αντανακλά την υψηλή κοινωνική θέση της οικογένειας.

Οι τοίχοι του ταφικού θαλάμου έχουν διασώσει μια συλλογή τιμητικών τίτλων, στους οποίους περιλαμβάνονται: κληρονομικός πρίγκιπας, δήμαρχος, βασιλικός υπηρέτης, αυτός που χαροποιεί την καρδιά του βασιλιά, διευθυντής, επόπτης ξένων χωρών και διοικητής του στρατού της πόλης Τζεμπεσίτ.

Αυτή η συλλογή τιμών υποδηλώνει ότι ο Μεντουχοτέπ κατείχε εξέχουσα θέση στις ανώτερες βαθμίδες της πολιτικής και στρατιωτικής διοίκησης κατά τις αρχές του Νέου Βασιλείου.

Ο Ελ-Ταγέμπ σημείωσε ότι ο τάφος περιλαμβάνει ένα φρεάτιο ταφής, του οποίου η ανασκαφή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, και ότι οι εργασίες θα επαναληφθούν κατά την επόμενη αρχαιολογική περίοδο με την ελπίδα ότι τα χαμηλότερα επίπεδα θα παράσχουν ακριβέστερες πληροφορίες για την ταυτότητα της μητέρας του Μεντουχοτέπ, καθώς και για τη γενεαλογική και πολιτική ιστορία αυτής της γενιάς.

Το οικογενειακό αρχείο

Ο δεύτερος τάφος ανήκει σε ένα άτομο ονόματι Παρεέμ Ουάγια, γνωστό και ως Σαμούτ, ο οποίος έφερε τον τίτλο του Μεγάλου Εμπόρου του Οίκου του Πτα.

Ο τάφος αυτός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο οικογενειακό αρχείο, καθώς οι επιγραφές του διασώζουν τα ονόματα της συζύγου του, Τούι, η οποία αναγνωρίζεται ως η κυρά του σπιτιού, και της μητέρας του, Ατμπίου, η οποία υπηρέτησε ως ψάλτρια του θεού Αμούν.

Σε αυτά προστίθενται τα ονόματα των τεσσάρων παιδιών του, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη δομή του νοικοκυριού και τις οικογενειακές σχέσεις μεταξύ των κυρίαρχων τάξεων της περιόδου.

Η συγκέντρωση ονομάτων και τίτλων επιτρέπει στους ερευνητές να ανασυνθέσουν με μεγάλη λεπτομέρεια τον στενό οικογενειακό κύκλο αυτού του ανώτατου αξιωματούχου, ο οποίος συνδεόταν με τον Ναό του Πτα, ένα από τα πιο επιδραστικά θρησκευτικά κέντρα στη Μέμφιδα.

Ο Ναχσί και η ιστορική μαρτυρία από τη Συρία

Όσον αφορά τον τρίτο τάφο, ο οποίος αποδίδεται σε ένα άτομο ονόματι Ναχσί, οι αρχαιολόγοι έπρεπε να αντιμετωπcontractουν την κακή κατάσταση διατήρησής του, ωστόσο τα επιγραφικά κατάλοιπα που διασώθηκαν αποδείχθηκαν ιδιαίτερα πολύτιμα.

Κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το όνομα του θανόντος και τον τίτλο του ως επόπτη του οίκου, μαζί με το όνομα της συζύγου του, Νεφερουπτάχ, η οποία έφερε επίσης τον τίτλο της κυράς του σπιτιού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο σε αυτό το πλαίσιο είναι το θραύσμα μιας κολόνας που φέρει μια ιερογλυφική επιγραφή, η οποία αναφέρεται στην επιστροφή ενός από τους διοικητές από την περιοχή Ναχρίν, στη βόρεια Συρία.

Το απόσπασμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς δεν παρέχει μόνο χρονολογικά στοιχεία που τοποθετούν τον τάφο στο Νέο Βασίλειο, αλλά προσφέρει επίσης άμεση μαρτυρία για τις επαφές, τις στρατιωτικές αποστολές ή τις διπλωματικές αποστολές που διατηρούσε η Αίγυπτος με τις χώρες της Εγγύς Ανατολής κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πρόκειται για μια ερευνητική γραμμή που οι ειδικοί θεωρούν απαραίτητη για την κατανόηση της εξωτερικής προβολής του φαραωνικού κράτους.

Ένας κόμβος διοίκησης, στρατού και εμπορίου

Η νεκρόπολη του Βουβαστείου, όπου πραγματοποιήθηκε αυτή η ανακάλυψη, είναι ένας από τους πιο υποσχόμενους τομείς του απέραντου νεκροταφείου της Σακάρα.

Οι συστηματικές έρευνες που διεξήχθησαν τα τελευταία χρόνια αποκάλυψαν μια πυκνή ταφική δραστηριότητα που εκτείνεται σε πολλές περιόδους, και η ανακάλυψη αυτών των τριών λαξευμένων σε βράχο τάφων προστίθεται στον αυξανόμενο όγκο στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συνέχεια και τον μετασχηματισμό των ταφικών πρακτικών και της ιδεολογίας της εξουσίας ανά τους αιώνες.

Η απόφαση της αιγυπτιακής αποστολής να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην ανατολική πλευρά του γεωλογικού σχηματισμού που ορίζει την τοποθεσία αποδείχθηκε επιτυχής, κρίνοντας από τα υλικά που ανακτήθηκαν.

Οι υπεύθυνοι του έργου ανακοίνωσαν ότι οι ανασκαφές θα συνεχιστούν στα φρεάτια ταφής των ήδη αναγνωρισμένων τάφων και στις παρακείμενες περιοχές, πεπεισμένοι ότι το έδαφος κρύβει ακόμη περισσότερες εκπλήξεις.

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, η οποία βλέπει αυτές τις ανακαλύψεις ως μια ευκαιρία να αποσαφηνίσει και να επεκτείνει τις γνώσεις της για τη διοικητική δομή του Νέου Βασιλείου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μεσαίας και ανώτερης βαθμίδας αξιωματούχους που υπηρέτησαν τον βασιλιά και τους μεγάλους ναούς.

Η παρουσία στρατιωτικών τίτλων και αρμοδιοτήτων για την επίβλεψη ξένων εδαφών, σε συνδυασμό με τις αναφορές σε εμπορικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον Ναό του Πτα, συνθέτουν μια εικόνα στην οποία η γραφειοκρατία, ο στρατός και τα οικονομικά δίκτυα ήταν στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Παρομοίως, η αναφορά στην επιστροφή από το Ναχρίν υποδηλώνει την εμπλοκή αυτών των ατόμων στις εκστρατείες στην Ασία που διαμόρφωσαν την εξωτερική πολιτική των φαραώ της 18ης Δυναστείας, ένα ζήτημα που οι μελετητές ελπίζουν να αποσαφηνίσουν καθώς συνεχίζονται οι εργασίες πεδίου και οι εργαστηριακές αναλύσεις των αντικειμένων και των επιγραφών που εντοπίστηκαν.

Προς το παρόν, η ανακάλυψη επιβεβαιώνει ότι η Σακάρα παραμένει ένα ανεξάντλητο αρχαιολογικό εργαστήριο, ικανό να αποκαλύπτει, ανασκαφική περίοδο με ανασκαφική περίοδο, νέα κεφάλαια μιας ιστορίας χιλιάδων ετών που δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη.