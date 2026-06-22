Ανατροπή στην ιστορία των Φαραώ: Η ανακάλυψη στο Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ αλλάζει όσα ξέραμε για τις αιγυπτιακές πυραμίδες

Μια νέα, εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στην Αίγυπτο έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την κατασκευή των εμβληματικών πυραμίδων. Οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως μοναδικά ευρήματα που ρίχνουν νέο φως στις απαρχές της φαραωνικής αρχιτεκτονικής. Το παρελθόν ξαναγράφεται, καθώς οι επιστήμονες καλούνται τώρα να επανεξετάσουν την εξέλιξη αυτών των μνημειωδών κατασκευών.

Η άμμος που προστατεύει την ανατολική όχθη του Νείλου στο Κυβερνείο της Μίνια έφερε στο φως μια σειρά από ταφικά ευρήματα, τα οποία επιβάλλουν την επανεκτίμηση των παγιωμένων αντιλήψεων σχετικά με την εξέλιξη της μνημειακής αρχιτεκτονικής στη φαραωνική Αίγυπτο.

Ανακάλυψη-Σταθμός: Τάφοι από την Αρχαϊκή έως την Ύστερη Περίοδο

Η ομάδα των Αιγυπτίων αρχαιολόγων από το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων, κατά τη διάρκεια συστηματικών ανασκαφικών εργασιών στο οροπέδιο Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ, τεκμηρίωσε την ανακάλυψη δύο τάφων που ανήκουν στην Αρχαϊκή Περίοδο, καθώς και μιας σειράς ταφών που εκτείνονται σε ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα, από τις Προδυναστικές περιόδους έως την παρακμή του φαραωνικού πολιτισμού κατά την Ύστερη Περίοδο.

Η ανακάλυψη, η οποία περιγράφεται από τις αρχές του κλάδου ως μια ουσιαστική προσθήκη στο εθνικό αρχαιολογικό αρχείο, προσφέρει πρωτοφανείς γνώσεις για τους αρχιτεκτονικούς πειραματισμούς που προηγήθηκαν της κατασκευής των πρώτων πυραμίδων.

Από τις απλές ταφές στα μεγαλοπρεπή κατασκευαστικά προγράμματα των Φαραώ

Ο Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φάθι, τόνισε ότι τα στοιχεία που προέκυψαν από την τοποθεσία θα επιτρέψουν στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την πορεία της αρχιτεκτονικής σκέψης που εφαρμόστηκε στους ταφικούς χώρους, προσφέροντας μια διαχρονική προοπτική που συνδέει τις στοιχειώδεις ταφικές πρακτικές με τα περίπλοκα κατασκευαστικά προγράμματα των βασιλικών νεκροπόλεων.

Η παρέμβαση εστίασε σε δύο υπόγειες δομές που παρουσιάζουν μια χωρική και τεχνική διάταξη, η οποία μέχρι στιγμής είχε τεκμηριωθεί ελάχιστα στην περιοχή. Η πρώτη από αυτές, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση που παρουσίασε αναλυτικά ο επικεφαλής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, Μοχάμεντ Άμπντελ Μπαντέι, εμφανίζει ένα κατασκευαστικό χαρακτηριστικό που τη διαφοροποιεί από σύγχρονες ανακαλύψεις σε άλλες τοποθεσίες: Ένα σύστημα προοδευτικής πύκνωσης των τοίχων.

Αυτός ο σχεδιασμός, ο οποίος αυξάνει το πάχος του τοίχου στη βάση και το μειώνει σταδιακά καθώς η δομή υψώνεται, έχει ερμηνευτεί ως ένας τεχνολογικός πρόδρομος των συστημάτων αντιστήριξης γαιών που οι χτίστες του Αρχαίου Βασιλείου θα τελειοποιούσαν αιώνες αργότερα στις βαθμιδωτές πυραμίδες και στις λείες επιφάνειες των πραγματικών πυραμίδων.

Ο δεύτερος τάφος, ο οποίος βρίσκεται νότια του πρώτου, αναπαράγει το αρχιτεκτονικό πρότυπο του γείτονά του με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Ο Άμπντελ Μπαντέι σημείωσε ότι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δύο, έγκειται στην κατάσταση διατήρησής τους, καθώς η δεύτερη δομή δεν υπέστη τη λεηλασία και την επαναχρησιμοποίηση υλικών που επηρέασαν την πρώτη.

Αυτό επέτρεψε στους ειδικούς να παρατηρήσουν την ακεραιότητα του αρχικού κατασκευαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των σημαδιών εξόρυξης στους λίθους, τα οποία αποκαλύπτουν τις τεχνικές κοπής και εξαγωγής της πέτρας, καθώς και τη διάταξη μεγάλων ξύλινων ανωφλίων που λειτουργούσαν ως δομικές ενισχύσεις.

Αυτές οι δοκοί, σημαντικών διαστάσεων, εκτείνονταν σε ορισμένες περιπτώσεις κατά μήκος ολόκληρης της επιφάνειας του τοίχου, ενώ σε άλλα τμήματα εμφανίζονταν ως μεμονωμένα στοιχεία, υποδηλώνοντας μια μικτή μέθοδο αντιστήριξης που παραμένει υπό ανάλυση.

Η σύνδεση με την Άβυδο και η Ελίτ των Φαραώ

Ο Γενικός Γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, Χισάμ Ελ-Λέιθι, τόνισε τη σημασία των ομοιοτήτων που παρατηρήθηκαν μεταξύ αυτών των ταφών και του σχεδιασμού του τάφου του βασιλιά Ντεν, ο οποίος βρίσκεται στη βασιλική νεκρόπολη της Αβύδου.

Αυτή η υφολογική σύνδεση, η οποία βασίζεται στη διάταξη των εσωτερικών χώρων και στις τεχνικές κατασκευής των τοίχων, αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της νεκρόπολης του Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη συνεχή χρήση της ως τόπου ταφής για τις επαρχιακές ελίτ κατά τα πρώιμα στάδια της ενοποίησης της χώρας, καθώς και τη μετέπειτα καθιέρωσή της ως περιφερειακού ταφικού κέντρου. Ωστόσο, η αρχαιολογική παρέμβαση δεν περιορίστηκε στη μελέτη των μεγάλων τάφων της Αρχαϊκής Περιόδου. Τα βαθύτερα στρωματογραφικά στρώματα και οι περιφερειακές ζώνες που περιβάλλουν τις δύο κύριες δομές απέδωσαν μια σειρά από ταφές που αντιστοιχούν στην Προδυναστική Αίγυπτο.

Ο διευθυντής της αποστολής και επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Αρχαιοτήτων της Μέσης Αιγύπτου, Σάμι Νταρντίρι, επιβεβαίωσε την ανακάλυψη ενός τμήματος της παλαιότερης νεκρόπολης, στην οποία τα σώματα είχαν τοποθετηθεί σε εμβρυϊκή στάση, τυλιγμένα σε μερικώς αποσυντεθειμένα υπολείμματα ψαθών από πλεγμένες φυτικές ίνες.

Η παρουσία κτερισμάτων που αποτελούνται από κεραμικά αγγεία με μαύρο στόμιο, των οποίων τα μορφολογικά χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στις περιόδους Νακάντα ΙΙ και Νακάντα ΙΙΙ, τοποθετεί αυτές τις ταφές χρονολογικά στην περίοδο που προηγήθηκε αμέσως της συγκρότησης του φαραωνικού κράτους.

Από την Προδυναστική Εποχή στην Ύστερη Περίοδο: Ένα Ταξίδι Αιώνων

Σε αντίθεση με την αρχαιότητα αυτών των αποθέσεων, οι ανασκαφές έφεραν επίσης στο φως ταφές που αποδίδονται στην Ύστερη Περίοδο, όπου εντοπίστηκαν τόσο ατομικοί όσο και συλλογικοί ενταφιασμοί.Ορισμένα από αυτά τα σώματα είχαν τοποθετηθεί μέσα σε ξύλινα φέρετρα τα οποία, παρά την προχωρημένη αποσύνθεσή τους, διατηρούσαν το περίγραμμα των ταφικών αυτών δοχείων.

Η επικάλυψη αυτών των ταφικών χρήσεων, που εκτείνεται από τις πρώτες αγροτικές κοινότητες της κοιλάδας έως τις δυναστείες της Σάιδας, αποδεικνύει τη διατήρηση του Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ ως ιερού χώρου για περισσότερες από δύο χιλιετίες. Η περιοχή λειτούργησε ως ένα αρχαιολογικό παλίμψηστο, στο οποίο κάθε πολιτισμός άφησε το δικό του αποτύπωμα στον τρόπο αντιμετώπισης του θανάτου.

Οι ειδικοί που είναι ενταγμένοι στην αποστολή συνεχίζουν την εξαγωγή και την καταγραφή των κεραμικών και οργανικών υλικών που βρέθηκαν μέσα στα ταφικά φρεάτια, ενώ οι λίθοι που παραμένουν ακόμα στη θέση τους (in situ) στους δύο μεγαλύτερους τάφους υποβάλλονται σε φωτογραμμετρική αποτύπωση για τη δημιουργία τρισδιάστατων (3D) μοντέλων της αρχικής τους διάταξης.

Το οροπέδιο των πειραμάτων: Η «δοκιμασία» πριν την 3η δυναστεία

Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα ενισχύουν την υπόθεση ότι το οροπέδιο Τζαμπάλ αλ-Ταΐρ φιλοξένησε ένα κέντρο αρχιτεκτονικού πειραματισμού παράλληλο με τα μεγάλα νεκροταφεία της Άνω Αιγύπτου, του οποίου οι χτίστες δοκίμασαν δομικές λύσεις που τελικά θα κορυφώνονταν στα κατασκευαστικά προγράμματα της βασιλικής αυλής κατά την 3η Δυναστεία.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων έδωσε εντολή για εντατικοποίηση των ερευνών σε τομείς παρακείμενους της ανασκαφικής περιοχής, με την προσδοκία να εντοπιστεί η πλήρης διάταξη αυτού που μπορεί να αποτελούσε μια πραγματική «πόλη των νεκρών» σημαντικών διαστάσεων.

Η ανασκαφική διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί κατά τις επόμενες περιόδους, στοχεύει στην αποσαφήνιση της λειτουργικής σχέσης μεταξύ των δύο μεγάλων αρχαϊκών τάφων και των βοηθητικών δομών, καθώς και στον προσδιορισμό της πιθανής ύπαρξης ενός περιβόλου που οριοθετούσε τον χώρο ο οποίος προοριζόταν για ταφές υψηλής κοινωνικής θέσης.

Η εμφάνιση των σημαδιών εξόρυξης και των προαναφερθέντων γραμμών σκουριάς ανοίγει επίσης μια νέα γραμμή έρευνας σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας υλικών και την οργάνωση της εργασίας κατά την πρώιμη φάση του φαραωνικού κράτους, όταν η στρατιωτική και η ταφική μηχανική μοιράζονταν ακόμη την ίδια τεχνική γλώσσα.