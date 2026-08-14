Σαν σήμερα 14 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1846: Ο αμερικανός συγγραφέας Χένρι Ντέιβιντ Θόροου φυλακίζεται, επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας.

Ο αμερικανός συγγραφέας Χένρι Ντέιβιντ Θόροου φυλακίζεται, επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. 1867: Υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της ελληνοσερβικής συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια.

Υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της ελληνοσερβικής συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. 1974: Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος «Αττίλας», με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης, μετά τον «τορπιλισμό» από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενεύης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

Εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος «Αττίλας», με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης, μετά τον «τορπιλισμό» από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενεύης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. 1980: Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγία του Γκντανσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας.

Ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγία του Γκντανσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. 1996: Νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρώ τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερύνεια.

Νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπριοι δολοφονούν εν ψυχρώ τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερύνεια. 2005: Αεροσκάφος Boeing 737-400 της κυπριακής ιδιωτικής εταιρίας Helios, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο Γραμματικό Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες.

Γεννήσεις

1851: Γιαννούλης Χαλεπάς, Έλληνας γλύπτης. (Θαν. 15/11/1938)

Γιαννούλης Χαλεπάς, Έλληνας γλύπτης. (Θαν. 15/11/1938) 1906: Γιώργος Θεοτοκάς, Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 30/10/1966)

Γιώργος Θεοτοκάς, Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. (Θαν. 30/10/1966) 1908: Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 2/9/1984)

Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 2/9/1984) 1926: Ρενέ Γκοσινί, Γάλλος συγγραφέας κόμικς. (Θαν. 5/11/1977)

Ρενέ Γκοσινί, Γάλλος συγγραφέας κόμικς. (Θαν. 5/11/1977) 1941: Ντέιβιντ Κρόσμπι, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίο «Crosby, Stills & Nash». (Θαν. 18/1/2023)

Ντέιβιντ Κρόσμπι, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίο «Crosby, Stills & Nash». (Θαν. 18/1/2023) 1959: Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής.

Έρβιν «Μάτζικ» Τζόνσον, Αμερικανός καλαθοσφαιριστής. 1983: Μίλα Κούνις, Ουκρανή ηθοποιός.

Θάνατοι