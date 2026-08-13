«Γλίτωσα από θαύμα» λέει ο δικυκλιστής που ήρθε αντιμέτωπος με το βυτιοφόρο στη Λίμνη Πλαστήρα – Προσήχθη ο οδηγός της νταλίκας – ΒΙΝΤΕΟ

«Γλίτωσα από θαύμα» δηλώνει ο οδηγός μηχανής που απέφυγε για ελάχιστα εκατοστά τη μετωπική σύγκρουση με βυτιοφόρο, ο οδηγός του οποίου έκανε παράνομη προσπέραση σε “τυφλή” στροφή επαρχιακού δρόμου κοντά στη Λίμνη Πλαστήρα. Το βίντεο από το περιστατικό συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, ενώ ο οδηγός του βυτιοφόρου έχει προσαχθεί.

Το οπτικό υλικό είναι συγκλονιστικό. Τα αντανακλαστικά του οδηγού της μηχανής, σε συνδυασμό με το ότι είχε κενό στα δεξιά ώστε να μπορέσει να αποφύγει το βυτιοφόρο, ήταν αυτά που δεν επέτρεψαν να υπάρξει μία νέα τραγωδία στην άσφαλτο.

«Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει στο βίντεο.

«Σώθηκα από θαύμα»

Ο δικυκλιστής μίλησε στον ANT1 τονίζοντας ότι σώθηκε από θαύμα. «Ήμουν πάνω στη στροφή, έβλεπε από το απέναντι ρεύμα να πλησιάζει ένα βυτιοφόρο, ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με χαμηλή ταχύτητα και αποφασίζει να τον περάσει πάνω στη στροφή. Όπως το αντιλαμβάνομαι πήγαινε με καμιά 80 χιλιόμετρα ήταν και κατηφορικός ο δρόμος. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, κόβω ταχύτητα και κάνω έναν μικρό ελιγμό δεξιά και τον αποφεύγω τελευταία στιγμή.»

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργή για την ασυνείδητη οδηγική συμπεριφορά του οδηγού του βυτιοφόρου.

«Κατάλαβα ότι θα μπορούσε άντε να με είχε σκοτώσει, λίγο αφηρημένος να ήμουν. Γλίτωσα από θαύμα. Είπα να το ανεβάσω με σκοπό να το δουν κάποιοι άνθρωποι, ώστε να προσέξουν λίγο παραπάνω στον δρόμο» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, σε αυτές τις περιπτώσεις το πρόστιμο αγγίζει τα 700 ευρώ και ειδικά για επαγγελματίες οδηγούς αφαιρείται το δίπλωμα για 60 μέρες.

«Αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω»

«Δεν σκεφτόμουν κάτι, το μυαλό μου είχε αδειάσει τελείως, απλά λέω κάτι με έσωσε. Πραγματικά αν είχα αυτοκίνητο δεν θα μπορούσα να το αποφύγω γιατί και ούτε πολύ χώρο είχα, πραγματικά ήμουν οριακά με το μηχανάκι» δήλωσε ο οδηγός της μηχανής στον Alpha.

Προσήχθη ο οδηγός του βυτιοφόρου

Όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ο οδηγός του βυτιοφόρου εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει οδηγό βυτιοφόρου να πραγματοποιεί επικίνδυνη προσπέραση, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο διερχόμενο μοτοσικλετιστή, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα, καθώς αρχικά δεν ήταν γνωστός ο τόπος του περιστατικού.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το συμβάν σημειώθηκε στην περιοχή της λίμνης Πλαστήρα, ενώ ταυτοποιήθηκε ο οδηγός του βυτιοφόρου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει προσαχθεί στη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 290Α του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώνονται και οι προβλεπόμενες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».