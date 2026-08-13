Πιτ Χέγκσεθ: «Επ’ αόριστον ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν» – Τι απαντούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Με την επισήμανση ότι «ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στο Ιράν θα συνεχιστεί για όσο διάστημα χρειαστεί», ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ μεταφέρει την βούληση του Ντόναλντ Τραμπ ότι το «τείχος» του αποκλεισμού είναι από «ατσάλι», όπως χαρακτηριστικά είπε χθες. Βέβαια, ηχηρή είναι η απάντηση του Ιράν, που υποστηρίζει ότι «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν εάν δεν υπάρξει συμμόρφωση των ΗΠΑ στους όρους της Τεχεράνης».

Κατά την σημερινή επίσκεψή του στον Παναμά, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε: «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να διατηρήσει έναν τέτοιο αποκλεισμό επ’ αόριστον, επειδή θα εναλλάσσουμε πλοία, όπως κάνουμε ήδη και θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Στο μεταξύ, η εφημερίδα «Wall Street Journal» δημοσίευσε ότι το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει στη Μέση Ανατολή το αεροπλανοφόρο «USS George Washington» για να αντικαταστήσει το «USS Abraham Lincoln».

Σημειωτέον ότι το αεροπλανοφόρο «Abraham Lincoln» κλήθηκε να μεταβεί στη Μέση Ανατολή τον Ιανουάριο – ενώ βρισκόταν ήδη σε αποστολή από τον Νοέμβριο στη Σινική Θάλασσα – προτού ξεκινήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» και τα αεροσκάφη του διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην επιχείρηση «Επική Οργή» και στον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

Εν τω μεταξύ, δημοσιεύματα στον αμερικανικό Τύπο κάνουν λόγο για διαμαρτυρία των στρατιωτικών που επιβαίνουν στο «USS Abraham Lincoln» σχετικά με τις άθλιες συνθήκες στο αεροπλανοφόρο και για μειωμένα γεύματα, όπως και κακή ποιότητα στο νερό.

Τι απαντούν οι Φρουροί της Επανάστασης

Από την πλευρά του το Ιράν δια του εκπροσώπου των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραίμ Ζολφαγκάρι απαντά στις ΗΠΑ: «Όπως και στο παρελθόν, τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό την πλήρη διαχείριση και εποπτεία του Ιράν, και κανένα εμπορικό πλοίο ή πετρελαιοφόρο δεν μπορεί να διασχίσει αυτά τα Στενά με ασφάλεια χωρίς την άδεια και την εποπτεία των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ούτε θα είναι σε θέση να το πράξει».

Ο ίδιος κάνει λόγο για «ψευδείς αμερικανικούς ισχυρισμούς σχετικά με τη συνήθη κυκλοφορία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι οποίοι αντανακλούν την απελπισία και την αδυναμία των ενόπλων δυνάμεων της εν λόγω χώρας, δεν είναι παρά ψέματα».

«Η Αμερική επιδιώκει συνεχώς να σπείρει το χάος και την αστάθεια στην περιοχή, και οι αβάσιμες απειλές της, που δεν υποστηρίζονται από κανένα αποδεικτικό στοιχείο, θα οδηγήσουν μόνο σε περαιτέρω αδυναμία και απόγνωση για τη χώρα αυτή, μπροστά στις ολοκληρωμένες και αυξανόμενες προετοιμασίες των ηρωικών μουσουλμάνων στρατιωτών στις ένοπλες δυνάμεις», τονίζει ο Ιμπραίμ Ζολφαγκάρι.