Εκουαδόρ: Η αστυνομία βρήκε το πρόσωπο του Έρλινγκ Χάαλαντ πάνω σε «τούβλα» κοκαΐνης

Μπροστά σε ένα μάλλον απρόσμενο εύρημα βρέθηκαν οι αστυνομικοί στο Εκουαδόρ, όταν κατάσχεσαν εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης και διαπίστωσαν ότι στα πακέτα ήταν τυπωμένο το πρόσωπο του Νορβηγού ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 12 Αυγούστου, στην επαρχία Κάρτσι, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα σε φορτηγό εντοπίστηκαν 369 κιλά κοκαΐνης, χωρισμένα σε 370 πακέτα, τα οποία ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη στο κάτω μέρος του οχήματος, αναφέρει το CNN.

Πάνω στα πράσινα ορθογώνια πακέτα υπήρχαν αυτοκόλλητα με τη μορφή του Χάαλαντ, χωρίς οι Αρχές να δώσουν κάποια συγκεκριμένη εξήγηση για την επιλογή του προσώπου του διάσημου ποδοσφαιριστή.

Γιατί οι διακινητές βάζουν πρόσωπα διασήμων στα πακέτα ναρκωτικών

Η πρακτική αυτή, πάντως, δεν είναι άγνωστη στις διωκτικές Αρχές. Οι διακινητές ναρκωτικών συχνά χρησιμοποιούν ονόματα, σύμβολα ή εικόνες γνωστών αθλητών και άλλων διασημοτήτων προκειμένου να «μαρκάρουν» τα φορτία τους, υποδηλώνοντας το εγκληματικό δίκτυο από το οποίο προέρχονται ή τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζονται.

Μάλιστα, ο Χάαλαντ δεν είναι ο μοναδικός αστέρας του ποδοσφαίρου του οποίου η εικόνα έχει εμφανιστεί σε κατασχεμένα ναρκωτικά. Σε άλλη περίπτωση, οι Αρχές είχαν εντοπίσει πακέτο με την εικόνα του αρχηγού της εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι.

Η αστυνομία του Εκουαδόρ ανέφερε ότι οι πράκτορες της δίωξης ναρκωτικών πραγματοποιούσαν επιχείρηση έπειτα από ανώνυμη πληροφορία, όταν εντόπισαν ένα ύποπτο φορτηγό στην Παναμερικανική Οδό. Κατά τον έλεγχο του οχήματος ανακάλυψαν την κρύπτη με τα εκατοντάδες πακέτα κοκαΐνης.

Στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο από την επιχείρηση, στο οποίο φαίνονται οι συσκευασίες να αφαιρούνται από την κρύπτη του φορτηγού, με τα αυτοκόλλητα που απεικονίζουν τον Χάαλαντ να διακρίνονται καθαρά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη μία γυναίκα, η οποία αναγνωρίστηκε από τις Αρχές μόνο ως María R. και έφερε κολομβιανά έγγραφα ταυτότητας. Η σύλληψη έγινε στην περιοχή Γκουάγκουα Νέγκρο, κοντά στην παραμεθόρια πόλη Τουλκάν, περίπου 246 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας Κίτο.

Έως 19,6 εκατ. δολάρια η αξία της κοκαΐνης στην Ευρώπη

Η αξία του φορτίου εκτιμάται σε περίπου 842.000 δολάρια στην εγχώρια αγορά του Εκουαδόρ, ενώ στις ΗΠΑ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 11 εκατ. δολάρια και στην Ευρώπη να φτάσει τα 19,6 εκατ. δολάρια, περίπου 17 εκατ. ευρώ.

Το Εκουαδόρ θεωρείται σημαντικός κόμβος στη διακίνηση ναρκωτικών, καθώς μεγάλες ποσότητες αποθηκεύονται στη χώρα και στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω Κεντρικής Αμερικής κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και προς την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τοπικές εγκληματικές οργανώσεις που συνεργάζονται με κολομβιανά και μεξικανικά καρτέλ ελέγχουν σημαντικό μέρος των διαδρομών διακίνησης. Περίπου το 80% των ναρκωτικών που περνούν από το Εκουαδόρ εκτιμάται ότι προέρχεται από την Κολομβία, ενώ το υπόλοιπο κυρίως από το Περού.

Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η αστυνομία του Εκουαδόρ ανακοίνωσε ότι είχε κατασχέσει περίπου 80 τόνους ναρκωτικών. Το 2025 οι κατασχέσεις είχαν φτάσει σχεδόν τους 215 τόνους, κυρίως κοκαΐνη, ενώ το 2024 είχαν αγγίξει τους 295 τόνους.