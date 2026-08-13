Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ

Την Παρασκευή 14 Αυγούστου αναμένεται να πραγματοποιηθεί κρίσιμο ραντεβού μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Βαγέλλης Μαρινάκης, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την Παρασκευή 14/8 πραγματοποιήθηκε το κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατά την επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις.
  • Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Οι δύο άνδρες συζήτησαν όλα τα δεδομένα, με το ενδεχόμενο παραμονής του Μεντιλίμπαρ να είναι το βασικό ζήτημα.
  • Η συνάντηση απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς έπειτα από αυτή λήφθηκαν οι οριστικές αποφάσεις για την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (14/8), ημέρα κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και το κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και θα αξιολογήσουν την κατάσταση, με το ενδεχόμενο παραμονής του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα να είναι το βασικό ζήτημα.

Από τη συζήτηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο 65χρονος προπονητής θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού ή αν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε διαζύγιο.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποκτά, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία, καθώς έπειτα από αυτή αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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