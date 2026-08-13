Ολυμπιακός: Την Παρασκευή το κρίσιμο ραντεβού Μαρινάκη-Μεντιλίμπαρ

Η επιστροφή του Ολυμπιακού στις προπονήσεις είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (14/8), ημέρα κατά την οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί και το κρίσιμο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί το μέλλον του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο των «ερυθρόλευκων». Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και θα αξιολογήσουν την κατάσταση, με το ενδεχόμενο παραμονής του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα να είναι το βασικό ζήτημα.

Από τη συζήτηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει αν ο 65χρονος προπονητής θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Ολυμπιακού ή αν οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε διαζύγιο.

Η συγκεκριμένη συνάντηση αποκτά, ως εκ τούτου, ιδιαίτερη σημασία, καθώς έπειτα από αυτή αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την τεχνική ηγεσία των Πειραιωτών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.