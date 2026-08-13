Ο «επίμονος» Τσιάμης: Για 5η φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού σε ηλικία 44 ετών

Ο αθλητής του τριπλούν Δημήτρης Τσιάμης εκτός από τις διακρίσεις που έχει «στο πέτο του» αποδεικνύεται και… επίμονος καθώς θα βρεθεί στον πέμπτο τελικό της καριέρας του σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, στα 44 του χρόνια.

Συγκεκριμένα στον προκριματικό του τριπλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ ο Έλληνας αθλητής προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου παλεύοντας με αντιπάλους, μία, δύο, έως και… δυόμιση δεκαετίες μικρότερούς του.

Σύμφωνα με το ertsports.gr, ο προκριματικός του τριπλούν, όπου οι 3 από τους 23 ήταν Έλληνες, οι Δημήτρης Τσιάμης, Νικόλας Ανδρικόπουλος και Ανδρέας Πανταζής, έγινε με συνθήκες άπνοιας ή ήπιο αέρα.

Καλύτερος των τριών ο αειθαλής Δημήτρης Τσιάμης, ο Έλληνας με τις περισσότερες συμμετοχές, οχτώ τον αριθμό, σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ξεκίνησε τον αγώνα του Μπέρμιγχαμ 16.12 (-0.1) με την πρώτη του προσπάθεια, αν και πάτησε 16 πόντους πίσω από το έγκυρο. Αυτό το 16.12 έμελλε να του δώσει και την πρόκριση. Στο δεύτερο άλμα του έχασε την ισορροπία του, ενώ στο τρίτο πήδηξε λίγο πιο χαμηλά, 15.96 (0.5). Ολοκλήρωσε τον αγώνα του όντας δέκατος, κανείς δεν τον πέρασε μέχρι το τέλος όλων των προσπαθειών και κάπως έτσι ανανέωσε το ραντεβού με το κοινό στο Alexander Stadium για το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Ανδρέας Πανταζής ξεκίνησε με 15.94 (-0.8) πατώντας 15 πόντους πίσω, ήταν άκυρος στο δεύτερο άλμα του και στο τρίτο ήταν πιο προσεκτικός στην προσέγγιση της βαλβίδας, αλλά αυτό του στοίχησε καθώς πάτησε 20 εκατοστά μακριά και δεν πέτυχε τη βελτίωσε που αναζητούσε. Ο πίνακας έδειξε 15.86 (-0.2), κι έτσι έμεινε 15ος, με την πρόκριση να κρίνεται, λίγο πιο ψηλά, στα 16.06.

Με καλύτερη προσπάθεια, την πρώτη του, που μετρήθηκε 15.54 (-0.9) και δύο άκυρες στη συνέχεια (η τρίτη πάνω από 22 εκατοστά μπροστά από το όριο του έγκυρου),, ο Νικόλας Ανδρικόπουλος κατέλαβε την 21η θέση.