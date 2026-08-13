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Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου

Η σορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία στην Κίμωλο κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών του διακοπών, μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά. Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του τραγικού περιστατικού, με τις έρευνες να εστιάζουν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση της παλιάς κατοικίας και σε πιστοποιητικό.

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Κίμωλος-17χρονος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κίμωλο η σορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντους.
  • Ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του παλιού σπιτιού.
  • Στο μικροσκόπιο μπαίνει η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, για την οποία είχε υπογραφεί πιστοποιητικό από τον δήμαρχο του νησιού με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, μεταφέρθηκε από την Κίμωλο η σορός του 17χρονου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, την ώρα που μπήκε να κάνει ντους.

Κίμωλος: Πέθανε 17χρονος από ηλεκτροπληξία ενώ έκανε μπάνιο σπίτι του – Τι λέει στο enikos.gr o δήμαρχος που υπέγραψε το πιστοποιητικό ως ηλεκτρολόγος

Ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, βρισκόταν στην Κίμωλο, για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο.

Το απόγευμα της Κυριακής (9/8/2-026) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Πρόκειται για παλιό σπίτι, όπου το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και, για τον λόγο αυτό, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος και, κυρίως, αν προκύπτουν ευθύνες για τον θάνατο του 17χρονου.

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