Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε η σορός του 17χρονου

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Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, μεταφέρθηκε από την Κίμωλο η σορός του 17χρονου, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, την ώρα που μπήκε να κάνει ντους.

Ο άτυχος νεαρός, με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα, βρισκόταν στην Κίμωλο, για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του, όπως έκανε κάθε χρόνο.

Το απόγευμα της Κυριακής (9/8/2-026) εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, όπου διέμενε η οικογένεια. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος, στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Πρόκειται για παλιό σπίτι, όπου το μπάνιο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο. Κατά το παρελθόν είχε ζητηθεί αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και, για τον λόγο αυτό, είχε εκδοθεί πιστοποιητικό ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, η λεγόμενη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη.

Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό είχε υπογράψει ο δήμαρχος του νησιού, με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος.

Ωστόσο, οι έρευνες των Αρχών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, αν υπήρχε κάποια βλάβη ή διαρροή ρεύματος και, κυρίως, αν προκύπτουν ευθύνες για τον θάνατο του 17χρονου.