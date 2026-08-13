Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι βουτιές στην πισίνα με τους γιους της και τον Γεροντιδάκη – Το απολαυστικό βίντεο στο TikTok

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο στο TikTok με άρωμα καλοκαιριού, περνώντας στιγμές ξεγνοιασιάς με τα αγαπημένα της πρόσωπα. Στο βίντεο, που παραπέμπει σε κινηματογραφική ταινία, πρωταγωνιστούν η ίδια, οι γιοι της και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης, απολαμβάνοντας βουτιές στην πισίνα. Το περιεχόμενο έχει δράση και χιούμορ, αποκαλύπτοντας τον ανάλαφρο τρόπο με τον οποίο περνούν όλοι μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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Ντορέττα Παπαδημητρίου
Φωτογραφία: Instagram/dorettapapadimitriou_official
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές ξεγνοιασιάς παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα περνά η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο με άρωμα καλοκαιριού στο TikTok.
  • Στο βίντεο, που έχει δράση και αρκετό χιούμορ, πρωταγωνιστούν η ίδια, οι γιοι της αλλά και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης.
  • Τα πλάνα παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία, αποκαλύπτοντας τον ανάλαφρο τρόπο με τον οποίο περνούν όλοι μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές ξεγνοιασιάς παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα περνά η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο με άρωμα καλοκαιριού στο TikTok.

Στο βίντεο, που έχει δράση και αρκετό χιούμορ, πρωταγωνιστούν η ίδια, οι γιοι της αλλά και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης.

Στα πλάνα που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία, διακρίνεται η ηθοποιός και παρουσιάστρια να απολαμβάνει τις βουτιές στην πισίνα με την οικογένειά της και αποκαλύπτουν τον ανάλαφρο τρόπο με τον οποίο περνούν όλοι μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δείτε το βίντεο:

@dorettapapadimitr #fyp @gerontidakis_giorgos @piladakiss_ @_piladakis_ @Konstantinos Tsitsirigos ♬ original sound Tumaba – Ghost

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