Ντορέττα Παπαδημητρίου: Οι βουτιές στην πισίνα με τους γιους της και τον Γεροντιδάκη – Το απολαυστικό βίντεο στο TikTok

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Στιγμές ξεγνοιασιάς παρέα με τα αγαπημένα της πρόσωπα περνά η Ντορέττα Παπαδημητρίου, η οποία δημοσίευσε ένα διαφορετικό βίντεο με άρωμα καλοκαιριού στο TikTok.

Στο βίντεο, που έχει δράση και αρκετό χιούμορ, πρωταγωνιστούν η ίδια, οι γιοι της αλλά και ο σύντροφός της, Γιώργος Γεροντιδάκης.

Στα πλάνα που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία, διακρίνεται η ηθοποιός και παρουσιάστρια να απολαμβάνει τις βουτιές στην πισίνα με την οικογένειά της και αποκαλύπτουν τον ανάλαφρο τρόπο με τον οποίο περνούν όλοι μαζί τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Δείτε το βίντεο: