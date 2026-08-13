Αφροδίτη Γραμμέλη: «Ας αναρωτηθούν γιατί έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση» – Το αιχμηρό μήνυμα για τους παρουσιαστές

Την έντονη αντίδρασή της για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές εξέφρασε δημόσια η Αφροδίτη Γραμμέλη, μέσα από ανάρτησή της στο Instagram.

Η γνωστή δημοσιογράφος και τηλεκριτικός άφησε αιχμές για παρουσιαστές που, όπως υποστηρίζει, διακόπτουν συχνά τους συνεργάτες τους, μην επιτρέποντάς τους να ολοκληρώσουν το ρεπορτάζ ή το σχόλιό τους, ενώ δεν παρέλειψε να θέσει και το ζήτημα της ευθύνης των παρουσιαστών για την απομάκρυνση του τηλεοπτικού κοινού, αλλά και για τις απώλειες θέσεων εργασίας στο δημοσιογραφικό χώρο.

Η ανάρτησή της:

«Κάποια στιγμή οι παρουσιαστές, οι wannabe με το στανιό παρουσιαστές και όλο αυτό το συνάφι να αφήσουν τους συνεργάτες τους να πουν το ρεπορτάζ, να ολοκληρώσουν το σχόλιό τους, να μιλήσουν βάζοντας τελεία. Και ας αναρωτηθούν κατά πόσο ευθύνονται οι ίδιοι που έφυγε ο κόσμος από την τηλεόραση και δεκάδες δημοσιογράφοι έχασαν τη δουλειά τους… To be continued».