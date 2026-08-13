Λίβανος: Η Βηρυτός καταδικάζει τις «συστηματικές» καταστροφές από το Ισραήλ στο νότο

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε τις «συστηματικές» καταστροφές στον νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων σπιτιών και υποδομών, μετά την πρόθεση του Ισραήλ να κατεδαφίσει «όλα τα σπίτια» στην ελεγχόμενη περιοχή. Το Ισραήλ έχει ορίσει μια «ζώνη ασφαλείας» 10 χιλιομέτρων, δηλώνοντας ότι θέλει να προστατεύσει τον πληθυσμό του βορείου Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ, ενώ ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επιβεβαίωσε την παραμονή των δυνάμεων στις ζώνες ασφαλείας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τις «συστηματικές» καταστροφές στον νότιο Λίβανο καταδίκασε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι προτίθεται να κατεδαφίσει «όλα τα σπίτια» στην περιοχή που ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις.
  • Ο Σαλάμ δήλωσε ότι οι «επιθέσεις, εισβολές, κατεδαφίσεις και η συστηματική καταστροφή των σπιτιών, των υποδομών, των κυβερνητικών κτιρίων και των ιερών τόπων από το Ισραήλ αποτελούν σοβαρή παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου».
  • Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, επανέλαβε την πρόθεση διατήρησης των ισραηλινών δυνάμεων στη «ζώνη ασφαλείας» και δήλωσε ότι «δεν θα αποχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση από ζώνες ασφαλείας: ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα». Συμπλήρωσε ότι ο στρατός «καταστρέφει τις υπόγειες υποδομές» και «όλα τα σπίτια».

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Τις «συστηματικές» καταστροφές στο νότιο Λίβανο καταδίκασε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι προτίθεται να κατεδαφίσει «όλα τα σπίτια» στην περιοχή που ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ορίσει στο νότιο τμήμα του γειτονικού Λιβάνου μια «ζώνη ασφαλείας», σε μια λωρίδα περίπου 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, λέγοντας ότι θέλουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό του βορείου Ισραήλ από πυρά της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορούν ότι διατηρεί υποδομές στην περιοχή.

Οι «επιθέσεις, εισβολές, κατεδαφίσεις και η συστηματική καταστροφή των σπιτιών, των υποδομών, των κυβερνητικών κτιρίων και των ιερών τόπων από το Ισραήλ αποτελούν σοβαρή παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Σαλάμ σε ανακοίνωση.

«Το να ισχυρίζονται ότι οι πόλεις και τα χωριά στην περιοχή είναι αποκλειστικά “στρατιωτικές υποδομές” […] δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για την καταστροφή τους, τον εκτοπισμό των κατοίκων τους και την παρεμπόδιση της επιστροφής τους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Το Ισραήλ επιμένει στη «ζώνη ασφαλείας»

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ φέτος, περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ως επί το πλείστον στο νότιο Λίβανο, εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων. Παρότι οι περισσότεροι εξ αυτών μπόρεσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν ξαναβρήκαν τα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, μετέβη σήμερα στο νότιο Λίβανο, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να διατηρηθούν οι ισραηλινές δυνάμεις στη «ζώνη ασφαλείας». «Θα καθαρίσουμε αυτήν την περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο στρατός είναι εδώ για να προστατεύσει τις περιοχές του βορρά του Ισραήλ και τις δικές του δυνάμεις. Θα καθαρίσουμε αυτήν τη ζώνη […] Δεν θα αποχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση από ζώνες ασφαλείας: ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα. Ο στρατός “καταστρέφει τις υπόγειες υποδομές” των ένοπλων ομάδων και “όλα τα σπίτια”», συμπλήρωσε.

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