Λίβανος: Η Βηρυτός καταδικάζει τις «συστηματικές» καταστροφές από το Ισραήλ στο νότο

Τις «συστηματικές» καταστροφές στο νότιο Λίβανο καταδίκασε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι προτίθεται να κατεδαφίσει «όλα τα σπίτια» στην περιοχή που ελέγχουν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ορίσει στο νότιο τμήμα του γειτονικού Λιβάνου μια «ζώνη ασφαλείας», σε μια λωρίδα περίπου 10 χιλιομέτρων κατά μήκος των συνόρων, λέγοντας ότι θέλουν να προστατεύσουν τον πληθυσμό του βορείου Ισραήλ από πυρά της Χεζμπολάχ, την οποία κατηγορούν ότι διατηρεί υποδομές στην περιοχή.

Οι «επιθέσεις, εισβολές, κατεδαφίσεις και η συστηματική καταστροφή των σπιτιών, των υποδομών, των κυβερνητικών κτιρίων και των ιερών τόπων από το Ισραήλ αποτελούν σοβαρή παραβίαση των αρχών και των κανόνων του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Σαλάμ σε ανακοίνωση.

«Το να ισχυρίζονται ότι οι πόλεις και τα χωριά στην περιοχή είναι αποκλειστικά “στρατιωτικές υποδομές” […] δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως πρόσχημα για την καταστροφή τους, τον εκτοπισμό των κατοίκων τους και την παρεμπόδιση της επιστροφής τους», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

إنّ ما تقوم به إسرائيل في المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وغيرها من القرى والبلدات الجنوبية، من اعتداءات وتوغلات وعمليات جرف وتدمير ممنهج للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة، يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) August 12, 2026

Το Ισραήλ επιμένει στη «ζώνη ασφαλείας»

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ φέτος, περισσότερο από ένα εκατομμύριο άνθρωποι, ως επί το πλείστον στο νότιο Λίβανο, εκτοπίστηκαν εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων. Παρότι οι περισσότεροι εξ αυτών μπόρεσαν να επιστρέψουν στις εστίες τους, πολλοί ήταν εκείνοι που δεν ξαναβρήκαν τα σπίτια τους.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, μετέβη σήμερα στο νότιο Λίβανο, επαναλαμβάνοντας την πρόθεσή του να διατηρηθούν οι ισραηλινές δυνάμεις στη «ζώνη ασφαλείας». «Θα καθαρίσουμε αυτήν την περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο στρατός είναι εδώ για να προστατεύσει τις περιοχές του βορρά του Ισραήλ και τις δικές του δυνάμεις. Θα καθαρίσουμε αυτήν τη ζώνη […] Δεν θα αποχωρήσουμε σε καμιά περίπτωση από ζώνες ασφαλείας: ούτε στον Λίβανο, ούτε στη Συρία, ούτε στη Γάζα. Ο στρατός “καταστρέφει τις υπόγειες υποδομές” των ένοπλων ομάδων και “όλα τα σπίτια”», συμπλήρωσε.