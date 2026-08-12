Πάρος: Οι κάμερες του beach bar έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα – Δεν έχει καμία ισχύ η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα beach bar.

Η στιγμή της πτώσης του 4χρονου και όσα ακολούθησαν έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Mega, οι αρχές έχουν στα χέρια τους όλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του beach bar. Στα βίντεο φαίνονται η στιγμή της πτώσης του 4χρονου στην πισίνα, οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, πού ήταν οι γονείς την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν για την διάσωση του παιδιού.

Δεν έχει καμία ισχύ η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Στα πλάνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο beach bar. Υπάρχει και η παραδοχή του 69χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, ότι ήταν σε άλλο σημείο.

Όπως μεταδίδει το Mega, από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι η άδεια ναυαγοσώστη που είχε ο 69χρονος δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.

Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί τα έγγραφα του 2023 για αλλαγές που έγιναν για τις άδειες και για τους ελέγχους στη συγκεκριμένη πισίνα. Επίσης φαίνεται πως είχαν γίνει αλλαγές στη δομή της πισίνας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα γεφυράκι, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να γίνει αυτοψία στο χώρο, από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία, για βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του 2017 του Αρείου Πάγου για ένα ατύχημα το 2009, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καλή επιτήρηση από γονείς, σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη μετατίθεται στους υπεύθυνους της πισίνας.