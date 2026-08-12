Πάρος: Οι κάμερες του beach bar έχουν καταγράψει την πτώση του 4χρονου στην πισίνα – Δεν έχει καμία ισχύ η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την τραγωδία στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα beach bar, με κάμερες ασφαλείας να έχουν καταγράψει τη στιγμή της πτώσης του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

πισίνα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι κάμερες ασφαλείας του beach bar στην Πάρο έχουν καταγράψει τη στιγμή της πτώσης του 4χρονου στην πισίνα και όσα ακολούθησαν.
  • Ο ιδιοκτήτης του beach bar, δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, παραδέχτηκε ότι ήταν σε άλλο σημείο, ενώ η άδεια ναυαγοσώστη του δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.
  • Είχαν γίνει αλλαγές στη δομή της πισίνας, όπως ένα γεφυράκι που εμποδίζει την ορατότητα, ενώ δεν έχουν παρουσιαστεί τα έγγραφα του 2023. Αναμένονται αυτοψίες από ΕΟΤ και πολεοδομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (8/8) στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο αγόρι έχασε τη ζωή του από πνιγμό σε πισίνα beach bar.

Η στιγμή της πτώσης του 4χρονου και όσα ακολούθησαν έχουν καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τον Mega, οι αρχές έχουν στα χέρια τους όλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του beach bar. Στα βίντεο φαίνονται η στιγμή της πτώσης του 4χρονου στην πισίνα, οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, πού ήταν οι γονείς την κρίσιμη χρονική στιγμή, αλλά και οι προσπάθειες που έγιναν για την διάσωση του παιδιού.

Δεν έχει καμία ισχύ η άδεια ναυαγοσώστη του ιδιοκτήτη

Στα πλάνα φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο beach bar. Υπάρχει και η παραδοχή του 69χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης, που ήταν δηλωμένος ως ναυαγοσώστης, ότι ήταν σε άλλο σημείο.

Όπως μεταδίδει το Mega, από την έρευνα της ΕΛΑΣ προέκυψε ότι η άδεια ναυαγοσώστη που είχε ο 69χρονος δεν έχει καμία απολύτως ισχύ.

Επιπλέον, δεν έχουν παρουσιαστεί τα έγγραφα του 2023 για αλλαγές που έγιναν για τις άδειες και για τους ελέγχους στη συγκεκριμένη πισίνα. Επίσης φαίνεται πως είχαν γίνει αλλαγές στη δομή της πισίνας. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκε ένα γεφυράκι, το οποίο εμποδίζει την ορατότητα από τη μία πλευρά της πισίνας στην άλλη.

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να γίνει αυτοψία στο χώρο, από τον ΕΟΤ και την πολεοδομία, για βγουν ασφαλή συμπεράσματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με απόφαση του 2017 του Αρείου Πάγου για ένα ατύχημα το 2009, ακόμη και όταν δεν υπάρχει καλή επιτήρηση από γονείς, σε τέτοιες περιπτώσεις, η ευθύνη μετατίθεται στους υπεύθυνους της πισίνας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ