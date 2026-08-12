Φωτιά στα Σπάτα: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο

Ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στα Σπάτα, το οποίο στη συνέχεια προκάλεσε φωτιά στην περιοχή, ταυτοποιήθηκε. Σύμφωνα με αστυνομική έρευνα και μαρτυρίες, πρόκειται για έναν 48χρονο άνδρα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

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Φωτιά, Σπάτα, καμένο αυτοκίνητο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο το μεσημέρι της Τρίτης στα Σπάτα.
  • Ο 48χρονος οδηγός, σύμφωνα με την έρευνα, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία ίσως να ήταν η αιτία που έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
  • Από το όχημα ξεκίνησε η φωτιά και επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια, θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο το μεσημέρι της Τρίτης στα Σπάτα και στη συνέχεια ξέσπασε φωτιά στην περιοχή, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία αλλά και στους κατοίκους.

Σύμφωνα με το Star, πρόκειται για έναν 48χρονο ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στη μητέρα του.

Ο οδηγός, σύμφωνα με την έρευνα των αστυνομικών που μίλησαν με τους δικούς του ανθρώπους, αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα υγείας και αυτά ίσως να ήταν η αιτία που έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Μάλιστα, υπήρξε και μια μαρτυρία σύμφωνα με την οποία λίγο νωρίτερα τον είχαν δει πεσμένο πάνω στο τιμόνι ενώ το όχημα ήταν ακόμα εν κινήσει.

Από το αυτοκίνητο προκλήθηκε η φωτιά

Άγνωστο παραμένει τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Πάντως, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από το όχημα ξεκίνησε η φωτιά και επεκτάθηκε σε διπλανά χωράφια, θέτοντας σε συναγερμό τους κατοίκους της περιοχής.

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