Τουρκία: Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του F-16 – Nοσηλεύεται ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, χωρίς να προκληθούν θύματα

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, Συντριβή μαχητικό, αεροσκάφος, f-16
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μαχητικό F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε, νοσηλευόμενος.
  • Τα αίτια του ατυχήματος θα καθοριστούν έπειτα από ενδελεχή έρευνα, ενώ κυκλοφόρησε βίντεο με τη στιγμή της συντριβής.
  • Πρόκειται για τη δεύτερη συντριβή F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας μέσα σε σύντομο διάστημα, καθώς στα τέλη Φεβρουαρίου είχε συντριβεί άλλο ένα, με θανάσιμο αποτέλεσμα για τον πιλότο του.

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Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα, στη βορειοδυτική Τουρκία, χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του. «Τα αίτια του ατυχήματος θα καθοριστούν έπειτα από ενδελεχή έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να αναφέρει τυχόν ζημιές στο σημείο της συντριβής, που βρίσκεται νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, κοντά στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Εικόνες από τη συντριβή που δημοσίευσε το τουρκικό ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων IHA δείχνουν μια έκρηξη ακολουθούμενη από δύο διακριτές, πυκνές στήλες καπνού, η μία λευκή και η άλλη μαύρη, σε μια περιοχή που φαίνεται ακατοίκητη.

Σύμφωνα με το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά σε μια αεροπορική βάση.

Ο πιλότος νοσηλεύεται και ομάδες διάσωσης στάλθηκαν στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της συντριβής:

 

Ένα F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας είχε ήδη συντριβεί στα τέλη Φεβρουαρίου στη δυτική Τουρκία, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου του.

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