Βρετανία: Ισόβια κάθειρξη στον δολοφόνο και κατά συρροή βιαστή Σάιμον Λέβι – «Ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή»

Στην φυλακή οδεύει πλέον ο 40χρονος, Σάιμον Λέβι μετά την απόφαση του βρετανικού δικαστηρίου, καθώς του επέβαλε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία δύο ιερόδουλων και τον κατά συρροή βιασμό άλλων πέντε (5) γυναικών, όπως και δεκαέξι (16) σεξουαλικών επιθέσεων. Η ετυμηγορία καθυστέρησε, διότι τόσο η βρετανική Αστυνομία, όσο και οι εισαγγελικές Αρχές είχαν υποβαθμίσει την δράση του σε σεξουαλικό παραβάτη «μεσαίου» και όχι «υψηλού» κινδύνου.

Ο 40χρονος Βρετανός, Σάιμον Λέβι κρίθηκε ένοχος, λοιπόν, για τις δολοφονίες της Καρμένσα Βαλένσια – Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025 και της Σέριλ Γουίλκινς, τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για τον βιασμό και την επίθεση σε μια τρίτη γυναίκα, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Τον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί συνέλαβαν τον Σάιμον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της 53χρονης Καρμένσα Βαλένσια – Τρουχίγιο, όμως τον άφησαν ελεύθερο. Ακολούθως, εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε (5) γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, μέχρι που σκότωσε και την Σέριλ Γουίλκινς, 39 ετών, πέντε μήνες αργότερα.

Ο δικαστής Μαρκ Λούκραφτ δήλωσε ότι ο Σάιμον Λέβι είναι «σαφώς κάποιος που εκμεταλλεύεται αδίστακτα τους άλλους για την προσωπική του, σεξουαλική ικανοποίηση», καθώς ανέγνωσε την ποινή του σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής για τη δολοφονία της Καρμένσα Βαλένσια -Τρουχίγιο και της Σέριλ Γουίλκινς. Επίσης, ο Σάιμον Λέβι καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες βιασμού, πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης με πρόθεση και εκούσιου στραγγαλισμού σε μια τρίτη γυναίκα.

«Ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή»

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η δήλωση της αδελφής της Σέριλ Γουίλκινς, Λίντσεϊ Χικς, η οποία απευθύνθηκε ευθέως στον δολοφόνο της αδελφής της μέσα στο δικαστήριο.

«Να ξέρεις αυτό: έχασες. Εμείς φεύγουμε από εδώ σήμερα γνωρίζοντας ότι θα κρατήσουμε τη Σέριλ ζωντανή, μοιραζόμενοι τις αναμνήσεις μας από εκείνη και συνεχίζοντας να ζούμε για εκείνη. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια μέσα στην απώλειά μας, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Αυτό δεν μπορείς να μας το πάρεις», είπε.

Και κατέληξε: «Ελπίζω να σαπίσεις στη φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής σου».

Η Χικς χαρακτήρισε την καταδικαστική απόφαση «γλυκόπικρη», τονίζοντας ότι «τίποτα δεν θα τη φέρει ποτέ πίσω», αλλά η οικογένεια αισθάνεται ανακούφιση επειδή «λήφθηκε η σωστή απόφαση».

Δεν έδειξε κανένα συναίσθημα όταν άκουσε την ποινή

Σύμφωνα με το Sky News, ο Λέβι παρέμεινε όρθιος στο εδώλιο κοιτάζοντας ευθεία μπροστά του και δεν έδειξε την παραμικρή αντίδραση όταν ο δικαστής ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να αποφυλακιστεί ποτέ.

Η μητέρα της Σέριλ, Μέρι Γουίλκινς, φίλησε τον σύζυγό της τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ποινή, ενώ μία γυναίκα στο θεωρείο, η οποία έκλαιγε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ξέσπασε σε επιδοκιμασίες όταν έγινε σαφές ότι ο 40χρονος θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τον θάνατό του.

Serial sex offender Simon Levy will never be released from prison after receiving whole life orders for the murders of Carmenza Valencia-Trujillo and Sheryl Wilkins. Levy was also given concurrent life sentences, with a minimum term of 12 years, for two rape offences against a… pic.twitter.com/NSEIZaOHV8 — BPI News (@BPINewsOrg) August 12, 2026

Κατά συρροή επιθέσεις

Υπενθυμίζουμε ότι ο Σάιμον Λέβι είχε καταδικαστεί ξεχωριστά τον Φεβρουάριο για σεξουαλική επίθεση σε δέκα (10) γυναίκες σε τρένα του Λονδίνου μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025, με έξι (6) από τις επιθέσεις στις αρχές του 2025, και για μία 11η κατηγορία για σεξουαλική επίθεση σε σωφρονιστικό υπάλληλο τον Απρίλιο του 2022.

Σοβαρές αστοχίες από την βρετανική Αστυνομία

Τα εγκλήματά του και οι αστοχίες της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών που του επέτρεψαν να συνεχίσει να διαπράττει εγκλήματα προκάλεσαν ερωτήματα. Βέβαια, από την πλευρά της Μητροπολιτικής Αστυνομίας (Met) του Λονδίνου υποβλήθηκε αναφορά στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 οι αστυνομικοί που είχαν χρεωθεί την υπόθεση είχαν υποβαθμίσει τον Σάιμον Λέβι, από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

«Κατ’ επανάληψη χάθηκαν ευκαιρίες να τον σταματήσουν», δήλωσε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, ο οποίος είναι πολιτικός προϊστάμενος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας. «Νιώθω αποτροπιασμό από τα εγκλήματά του και τις αποτυχίες σε πολλαπλές υπηρεσίες που θα μπορούσαν να τον είχαν εμποδίσει να βλάψει και τελικά να σκοτώσει περισσότερες γυναίκες», είπε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν.