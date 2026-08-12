Πεκίνο: Μπαρ «σερβίρει» δωρεάν AI… στους πελάτες του – Οι δυνατότητες του DeepSeek προκαλούν ανησυχία στη Σίλικον Βάλεϊ

Ένα μπαρ στο Πεκίνο προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, αναδεικνύοντας τον έντονο ανταγωνισμό τιμών και παροχών που έχει ξεσπάσει μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Η ισχυρή και προσιτή κινεζική AI, όπως το DeepSeek, αναγκάζει τους αμερικανικούς κολοσσούς να μειώσουν τις τιμές των υπηρεσιών τους, επηρεάζοντας την κερδοφορία τους αλλά και πυροδοτώντας μια έκρηξη σε φθηνότερες εφαρμογές. Το AGI Bar αποτελεί σημείο συνάντησης για προγραμματιστές, ενώ ο ιδιοκτήτης του προσφέρει δωρεάν tokens.

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Επιστήμη & Τεχνολογία

Μπαρ Πεκίνο Κίνα AGI μπαρ
Φωτογραφία: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρώτο μπαρ με θεματική την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κίνα προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μοντέλα AI, όπως το DeepSeek, αποτελώντας σημείο συνάντησης για προγραμματιστές και επενδυτές.
  • Οξύτατος ανταγωνισμός τιμών έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσινγκτον στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας, με την κινεζική τεχνητή νοημοσύνη να υποχρεώνει τους αμερικανικούς κολοσσούς να μειώσουν τις τιμές τους.
  • Αμερικανικοί κολοσσοί όπως η OpenAI και η Anthropic μειώνουν δραστικά τις τιμές τους, καθώς νέα κινεζικά μοντέλα αναδύονται ως σοβαροί ανταγωνιστές, με εκτιμήσεις ότι η φθηνότερη AI θα προέρχεται από την Ασία.

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Σε σημείο συνάντησης για προγραμματιστές και επενδυτές εξελίσσεται το πρώτο μπαρ με θεματική την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Κίνα, προσφέροντας στους πελάτες του δωρεάν πρόσβαση σε μοντέλα AI.

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Το πρωτότυπο αυτό εγχείρημα αποτυπώνει ανάγλυφα τον οξύτατο ανταγωνισμό τιμών και παροχών που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πεκίνο και Ουάσινγκτον στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Πηγή: AGI bar

Η μάχη των τιμών

Η ισχυρή και ταυτόχρονα προσιτή κινεζική τεχνητή νοημοσύνη υποχρεώνει τους αμερικανικούς κολοσσούς να μειώσουν τις τιμές τους, εξέλιξη που ενδέχεται να δυσκολέψει την προσπάθειά τους για κερδοφορία.

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Οι χρήστες εκμεταλλεύονται αυτόν τον ανταγωνισμό, με ένα μπαρ στο Πεκίνο να προσφέρει ακόμα και δωρεάν πρόσβαση στο DeepSeek.

Φωτογραφία: AFP

Για εντατική χρήση AI, οι συνδρομές με απεριόριστη πρόσβαση δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς. Η χρέωση βάσει χρήσης μέσω «tokens» -της μονάδας που καταγράφει το κείμενο που επεξεργάζεται και παράγει η μηχανή- μετατρέπεται πλέον στον κανόνα.

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Για να υπερασπιστούν το μερίδιο αγοράς τους, τα βαριά ονόματα της Σίλικον Βάλεϊ αναγκάζονται να μειώσουν την τιμή των tokens.

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, μείωσε τις τιμές του μοντέλου της «Luna» κατά 80%, ενώ η Anthropic -με βασικό επενδυτή και συνεργάτη τη Google-, δημιουργός του Claude, παρουσίασε ένα μοντέλο παρόμοιο με το ισχυρότερο σύστημά της, αλλά στη μισή τιμή.

Φωτογραφία: Levart/Unsplash
Φωτογραφία: Unsplash

Αντίθετα, ο κινεζικός κολοσσός DeepSeek, ανακοίνωσε την Πέμπτη μια «σημαντική αύξηση» στις τιμές του για τους προγραμματιστές. Ωστόσο, ξεκινά από τόσο χαμηλή βάση που οι τιμές του θα παραμείνουν πολύ χαμηλότερες από εκείνες των κορυφαίων αμερικανικών λύσεων.

Αυτό συμβαίνει καθώς τα μοντέλα V4 Flash αποδεικνύονται εξαιρετικά δημοφιλή σε επιχειρήσεις και προγραμματιστές, με την εταιρεία να παλεύει να απορροφήσει το κόστος των υποδομών που απαιτούνται για την κάλυψη της ζήτησης, η οποία ξεπερνά την υπολογιστική της ισχύ.

«Δίψα» για το DeepSeek

Ωστόσο, για τους -κυριολεκτικά και μεταφορικά- διψασμένους κατοίκους του Πεκίνου υπάρχει και μια άλλη επιλογή: στο AGI Bar, το οποίο άνοιξε το περασμένο καλοκαίρι, η τεχνητή νοημοσύνη παρέχεται δωρεάν στους πελάτες αυτού του δημοφιλούς στεκιού για προγραμματιστές και επενδυτές.

Η διακόσμηση του καταστήματος αντανακλά την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, καθώς τα λογότυπα των σημαντικότερων τεχνολογικών εργαστηρίων της χώρας κοσμούν τους τοίχους, ενώ το μενού είναι γεμάτο αστεία με τεχνολογική ορολογία.

Φωτογραφία: AFP

Το κοκτέιλ-σήμα κατατεθέν του ονομάζεται AGI, το αγγλικό ακρωνύμιο για τη «γενική τεχνητή νοημοσύνη» (artificial general intelligence) — το Άγιο Δισκοπότηρο του κλάδου, που σηματοδοτεί το στάδιο όπου η AI θα εξισωθεί με όλες τις ανθρώπινες διανοητικές ικανότητες.

Πρόκειται για ένα ποτήρι γεμάτο σχεδόν εξ ολοκλήρου με αφρό, ως ένα κλείσιμο του ματιού στη φρενήρη δραστηριότητα του τομέα.

Πηγή: AGI bar

Ένα μπαρ που «σερβίρει AI» κατά βούληση

«Είναι σύνηθες για τα μπαρ να προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi, οπότε εγώ προσφέρω δωρεάν tokens», δήλωσε ο Σονγκ Ντε, ιδιοκτήτης του μπαρ, εξηγώντας τη φιλοσοφία του εγχειρήματος.

Πηγή: AGI bar

Το μπαρ βρίσκεται στη Ζονγκουανκούν, μια περιοχή που αποκαλείται «η Σίλικον Βάλεϊ της Κίνας». Το ίδιο το κατάστημα φιλοξενεί το V4 Flash σε δύο επιβλητικούς σταθμούς εργασίας Nvidia, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τη DeepSeek.

Ο Σονγκ Ντε, ο οποίος είναι και ο ίδιος ανεξάρτητος προγραμματιστής, συγκαταλέγεται στους χρήστες που εγκαταλείπουν τα πιο ακριβά μοντέλα, όπως το Fable 5 της Anthropic, προς όφελος άλλων εναλλακτικών.

Πηγή: AGI bar

Ο Τζακ Γκολντ, αναλυτής στην J.Gold Associates, επισημαίνει πως «Μπορείς να κάνεις πολλά με παλαιότερα, λιγότερο ισχυρά μοντέλα».

«Ειδικά από τη στιγμή που με την άνοδο των AI agents», των εργαλείων δηλαδή που εκτελούν μόνα τους αλυσίδες σύνθετων εργασιών, «ένα μεγάλο μέρος των μοντέλων θα τρέχει τοπικά», δηλαδή στις συσκευές των χρηστών, χωρίς τη διαμεσολάβηση κέντρων δεδομένων, προσθέτει ο ίδιος.

Νέα κινεζικά μοντέλα, από το Kimi K3 της Moonshot AI έως τη δημοφιλή σειρά Qwen της Alibaba, αναδύονται ως σοβαροί ανταγωνιστές απέναντι στην κυριαρχία της Anthropic και της OpenAI.

Οι δύο αμερικανικές εταιρείες ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο, γεγονός που τις υποχρεώνει «να αρχίσουν να δείχνουν κέρδη» για να καθησυχάσουν τους επενδυτές, σημειώνει ο Τζακ Γκολντ.

Σκληρός ανταγωνισμός

«Διστάζω να το αποκαλέσω πόλεμο τιμών, γιατί δεν έχουμε φτάσει εντελώς εκεί ακόμα. Αλλά είναι σαφώς ένας ανταγωνισμός τιμών για την προσέλκυση περισσότερων χρηστών», εκτιμά ο Τζακ Γκολντ, σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στην αγορά.

«Οι εταιρείες ασκούν επίσης πίεση στην αγορά λέγοντας: οι AI agents είναι εξαιρετικοί, αλλά δεν μπορώ να ξοδεύω το διπλάσιο μισθό ενός υπαλλήλου για AI», προσθέτει.

Πηγή: AGI bar

Οι αμερικανικοί τεχνολογικοί παίκτες τροφοδοτούν επίσης έναν έντονο ανταγωνισμό που θα μπορούσε να μετατρέψει την τεχνητή νοημοσύνη σε ένα τυποποιημένο και αντικαταστάσιμο εργαλείο.

Για παράδειγμα, η xAI, η εταιρεία του Έλον Μασκ, μειωσε δραστικά την τιμή ορισμένων μοντέλων Grok, ενώ η Meta, μητρική της Facebook, μόλις λάνσαρε μια επιλογή χαμηλού κόστους, το Muse Spark 1.2.

Φωτογραφία: Reuters

Για τον Λέο Φενγκ, ιδρυτή της κινεζικής εταιρείας Cola.APP, αυτές οι μειώσεις τιμών αποτελούν «Μια αναπόφευκτη τάση» για όποιον πουλάει οτιδήποτε άλλο εκτός από τα πιο φημισμένα μοντέλα υψηλής τεχνολογίας.

«Η βαθύτερη αιτία είναι η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος», εξηγεί, και «αυτή η πτώση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια έκρηξη στις εφαρμογές downstream», οι οποίες προγραμματίζονται γρήγορα και φθηνά.

Ο Μαξ Λιου, συνιδρυτής του κινεζικού λειτουργικού συστήματος agents LobeHub, πιστεύει ότι η φθηνότερη τεχνητή νοημοσύνη θα προέρχεται από την Ασία. «Η φθηνότερη μορφή AI θα βρίσκεται στο μέλλον στην Κίνα», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό σίγουρα θα πιέσει τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Όσο φθηνότερη είναι η AI, τόσο το καλύτερο», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: BFMTV, AFP

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