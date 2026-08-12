Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση – Σώος ο πιλότος

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Διεθνή Νέα

Τουρκία, Συντριβή μαχητικό, αεροσκάφος, f-16
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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Ένα από τα αεροσκάφη F-16 μας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα . Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».

Βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

Δείτε βίντεο:

 

 

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