Τουρκία: Συνετρίβη μαχητικό F-16 που πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση – Σώος ο πιλότος

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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Ένα από τα αεροσκάφη F-16 μας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα . Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».

Βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

Δείτε βίντεο:

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, 18. Ana Jet Üssü yakınlarında F-16 askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. pic.twitter.com/VFgANeUwrv — Sabah (@sabah) August 12, 2026