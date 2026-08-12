Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στον Λουτρόπυργο Αττικής – Παραμένουν στο σημείο οι πυροσβεστικές δυνάμεις

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φωτιά Λουτρόπυργος
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργος στην Αττική.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14:37 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Λουτρόπυργος,Τόλκα και Νεράκι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο.

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